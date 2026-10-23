Alig lehet ráismerni Arnold Schwarzenegger fiára: az egykor túlsúlyos Christopher izmosabb mint valaha - Fotó

Christopher Schwarzenegger kék pólót, szürke sportnadrágot és barna sportcipőt viselt, a nyakába pedig egy sötétkék pulóvert kötött. Karján és lábán jól látszik, mennyire izmos lett.

Christopher Schwarzenegger izmosabb mint valaha

Forrás: Profimedia

Christopher Schwarzenegger közel 14 kilót fogyott

Christopher Schwarzenegger 2025-ben beszélt először részletesebben arról, hogy életmódváltásba kezdett, akkor már 14 kilótól megszabadult.

Arnold Schwarzenegger sosem tett megjegyzést fia súlyára.

„Nem mondhattam neki azt, hogy túlsúlyos vagy. Egyszerűen csak egyre több egészséges ételt vezettünk be, és mindig próbáltuk bevonni az edzésbe is. Aztán egyszer csak ő maga döntött úgy, hogy le akar fogyni. És most már tényleg vékonyabb” – mondta korábban a Terminátor sztárja.

Arnold Schwarzenegger fia bevallotta, hogy testsúlya már a hétköznapi életben is akadályozta.

„Észre vettem, mennyi mindenben korlátoz a súlyom a mindennapokban. Azt gondoltam: így ejtőernyőzni sem tudok” – idézte fel.

Christopher Schwarzenegger így nézett ki korábban

Arnold Schwarzeneggernek és volt feleségének, Maria Shrivernek négy közös gyermeke van: Katherine és Christina lányuk, valamint Patrick és Christopher fiuk. A színész legfiatalabb gyermeke, Joseph Beane házasságon kívüli kapcsolatból született. Édesanyja Schwarzenegger egykori házvezetőnője, Mildred Patricia Baena. Joseph 13 éves koráig nem tudta, hogy Arnold Schwarzenegger az édesapja.

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