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Ez lehet Arnold Schwarzenegger utolsó filmje – 44 év után tér vissza a legendás szerephez

Northfoto - Matt Crossick
visszavonulás Arnold Schwarzenegger film hollywood Conan, a barbár karrier
Simon Benedek
2026.06.12.
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Közel a 80-hoz is fáradhatatlanul gyártja a filmeket, azonban nagyon úgy tűnik, hogy már a pályafutása végéhez közelít. Ez lehet az utolsó filmje Arnold Schwarzeneggernek!

Arnold Schwarzenegger továbbra sem lassít: nemrég jelentette be, hogy több mint 40 év után visszatér egy régi szerepéhez, és ő fogja eljátszani az új Conan, a barbár főszerepét. Iparági források szerint azonban ez könnyen az utolsó filmje is lehet a színészikonnak.

Arnold Schwarzenegger a Conan, a barbár című filmben.
Arnold Schwarzenegger a Conan, a barbár című filmben. 
Forrás:  Northfoto 

 

  • Arnold Schwarzenegger több mint 40 év után visszatér egyik legismertebb szerepéhez, a Conanhez.
  • Iparági értesülések szerint a 78 éves sztár komoly fizikai felkészüléssel készül a szerepre, hogy ismét hitelesen alakíthassa a barbár királyt.
  • A projektet lehetséges búcsúfilmként is emlegetik, amely méltó lezárása lehet Schwarzenegger legendás filmes pályafutásának.

Arnold Schwarzenegger visszatér régi szerepéhez

Már egy ideje tudni lehet, hogy Arnold Schwarzenegger szerepleni fog a Conan, a barbár-filmek folytatásában, amelyekben ismét ő játssza a főszerepet. A King Conan (Conan, a király) névre keresztelt projektre már gőzerővel készül a 78 éves világsztár, aki már komoly edzésmunkával próbál izmot pakolni magára. Az új film az 1982-es Conan, a barbár közvetlen folytatása lesz, amelyben az idősebb Conan már királyként néz szembe az új kihívásokkal. 

„A Conan, a királlyal kapcsolatban van egy nagyszerű történet, amely szerint Conan negyven évig volt király, most azonban elűzik a királyságból, és persze ennek következményei lesznek, de valahogy visszatér, és mindenféle őrület, erőszak, mágia, különböző lények és hasonlók várhatók” – mondta a folytatásról Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger utolsó filmjére készül?

A legújabb hírek szerint a színész erre a projektre egyfajta búcsúfilmként tekint, amely akár méltó módon tehet pontot Arnold Schwarzenegger karrierjének végére. Az új Conan-film hangulatában Clint Eastwood Unforgiven című westernjéhez áll közel a színész szerint. A sztori szerint a hajdani király kiöregedett, fáradt az uralkodás terhétől, miközben ellenségei továbbra is az életére törnek, így egy sokkal melankolikusabb történetre lehet számítani. Sokan ezt magára a színészre nézve is értelmezik, ezért könnyen lehet, hogy tényleg ez lesz Arnold Schwarzenegger utolsó filmje

Egészen elképesztő módon, a karaktert 44 év után alakítja újra a Terminátor-filmek főszereplője. A produkció rendezője pedig Christopher McQuarrie lesz, aki többek között több Mission: Impossible-filmet is rendezett. A jelenlegi tervek szerint 2027-ben kezdődhet a forgatás.

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