Ez lehet Arnold Schwarzenegger utolsó filmje – 44 év után tér vissza a legendás szerephez

Arnold Schwarzenegger továbbra sem lassít: nemrég jelentette be, hogy több mint 40 év után visszatér egy régi szerepéhez, és ő fogja eljátszani az új Conan, a barbár főszerepét. Iparági források szerint azonban ez könnyen az utolsó filmje is lehet a színészikonnak.

Arnold Schwarzenegger a Conan, a barbár című filmben.

Forrás: Northfoto

Arnold Schwarzenegger több mint 40 év után visszatér egyik legismertebb szerepéhez, a Conanhez.

Iparági értesülések szerint a 78 éves sztár komoly fizikai felkészüléssel készül a szerepre, hogy ismét hitelesen alakíthassa a barbár királyt.

A projektet lehetséges búcsúfilmként is emlegetik, amely méltó lezárása lehet Schwarzenegger legendás filmes pályafutásának.

Arnold Schwarzenegger visszatér régi szerepéhez

Már egy ideje tudni lehet, hogy Arnold Schwarzenegger szerepleni fog a Conan, a barbár-filmek folytatásában, amelyekben ismét ő játssza a főszerepet. A King Conan (Conan, a király) névre keresztelt projektre már gőzerővel készül a 78 éves világsztár, aki már komoly edzésmunkával próbál izmot pakolni magára. Az új film az 1982-es Conan, a barbár közvetlen folytatása lesz, amelyben az idősebb Conan már királyként néz szembe az új kihívásokkal.

„A Conan, a királlyal kapcsolatban van egy nagyszerű történet, amely szerint Conan negyven évig volt király, most azonban elűzik a királyságból, és persze ennek következményei lesznek, de valahogy visszatér, és mindenféle őrület, erőszak, mágia, különböző lények és hasonlók várhatók” – mondta a folytatásról Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger utolsó filmjére készül?

A legújabb hírek szerint a színész erre a projektre egyfajta búcsúfilmként tekint, amely akár méltó módon tehet pontot Arnold Schwarzenegger karrierjének végére. Az új Conan-film hangulatában Clint Eastwood Unforgiven című westernjéhez áll közel a színész szerint. A sztori szerint a hajdani király kiöregedett, fáradt az uralkodás terhétől, miközben ellenségei továbbra is az életére törnek, így egy sokkal melankolikusabb történetre lehet számítani. Sokan ezt magára a színészre nézve is értelmezik, ezért könnyen lehet, hogy tényleg ez lesz Arnold Schwarzenegger utolsó filmje.