A vas nélkülözhetetlen többek között a megfelelő oxigénszállításhoz és számos sejtszintű folyamathoz. Ha a szervezet vasraktárai kiürülnek, idővel vashiányos vérszegénység is kialakulhat, de a vashiány már normális hemoglobinszint mellett is jelen lehet. Fáradtság és koncentrációs panaszok például ebben a szakaszban is jelentkezhetnek.

Folyamatos fáradtság és koncentrációs nehézség esetén gyanakodhatunk vashiányra is.

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Ugyanaz a vashiány, egészen különböző történetek

Képzeljünk el egy harmincas nőt, aki az utóbbi hónapokban egyre fáradtabb. Munka után már alig van energiája, a lépcsőzés is megterhelőbbnek tűnik. Erős és elhúzódó menstruációja van, de ezt évek óta természetesnek tekinti. A menstruációval járó rendszeres vérvesztés azonban a vashiány egyik leggyakoribb oka a reproduktív korú nőknél, különösen erős havi vérzés esetén.

Egy tizenévesnél egészen más lehet a helyzet. A kamaszkori intenzív növekedés önmagában növeli a szervezet vasigényét: gyarapszik az izomtömeg és a vértérfogat, miközben a rendszeres, intenzív sport további terhelést jelenthet. Lányoknál ehhez a menstruációs vérvesztés is társulhat. Emiatt a serdülő sportolók – lányok és fiúk egyaránt – fokozott figyelmet érdemelnek, ha tartós fáradtságot, romló koncentrációt vagy teljesítménycsökkenést tapasztalnak.

És ott van egy idősebb ember esete, akinél a laborvizsgálat váratlanul vashiányos vérszegénységet mutat. Ebben az életkorban különösen fontos, hogy ne elégedjünk meg pusztán a vaspótlással. A háttérben állhat elégtelen bevitel vagy felszívódási zavar, krónikus betegség, gyógyszerszedés, illetve rejtett vérvesztés is. Férfiaknál és menopauza után jelentkező, másképp nem magyarázható vashiányos vérszegénységnél az emésztőrendszeri vérvesztés lehetséges forrásainak kivizsgálása is kiemelt jelentőségű.

A vashiány egy nyom, amelynek érdemes utánajárni

A lényeg tehát nem csupán az, hogy „kevés a vas”. A vashiány kialakulhat fokozott szükséglet, elégtelen bevitel, csökkent felszívódás vagy tartós vérvesztés következtében.

Többek között erős menstruáció, várandósság, cöliákia, gyulladásos bélbetegség, korábbi gyomor-bélrendszeri műtét vagy emésztőrendszeri vérzés is állhat a hátterében.

Éppen ezért a diagnózis után a kiváltó ok felderítése is az orvosi kivizsgálás része. A vérkép mellett a vasraktárakról elsősorban a ferritinszint – egy fehérje, amely tükrözi a vasrakatárak állapotát – ad fontos információt, bár gyulladás esetén az értelmezése körültekintést igényel, ezért más laborparaméterekre is szükség lehet.