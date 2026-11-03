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Szabó Zsófi megmutatta a kisbabáját: először látható videón Karím Maximilián

újszülött Szabó Zsófi videó
Life.hu
2026.11.03.
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Szabó Zsófi októberben adott életet második gyermekének, akit eddig nem mutatott meg a nyilvánosságnak. Most azonban kivételt tett, és egy meghitt pillanatot osztott meg a követőivel.

Szabó Zsófi második kisfia, Karím Maximilián 2026 októberében született meg, 8 évvel a testvére, Mendel után. Az örömhírt a műsorvezető a közösségi oldalán jelentette be, de akkor még nem láthattuk a babát. Most egy rövid videón is a gyermekét Szabó Zsófi.

Szabó Zsófi
Szabó Zsófi
Forrás: Mediaworks

Szabó Zsófi 2023-ban ismerkedett meg jelenlegi párjával, a nála csaknem húsz évvel idősebb, szír származású üzletemberrel, aki luxusórák forgalmazásával foglalkozik. A pár titokban házasodott össze.

Szabó Zsófi először mutatta meg Karím Maximiliánt

A műsorvezető ezúttal az Instagramon, a 24 órán át elérhető sztorijában engedett bepillantást a család életébe. A rövid felvételen Karím Maximilián dinoszauruszmintás bodyban pihen édesanyja karjaiban. Zsófi egyetlen mondattal fejezte ki, mennyire hálás a boldogságáért: „Most. Köszönöm Istenem” – írta a videó mellé, amit itt tudsz megnézni

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