Harry herceg és Meghan Markle új otthonba költözött: a hercegné a pokolban érzi magát

Harry herceg és Meghan Markle újra költöztek. Lapinformációk szerint a házaspár és gyermekeik, a hétéves Archie herceg és az ötéves Lilibet hercegnő augusztus óta egy gazdag üzletember Cotswoldsban található birtokán tartózkodnak. A család kezdetben a főépületben lakott, de nemrég átköltöztek a birtok egy másik ingatlanába.

Harry herceg és Meghan Markle ismét lakóhelyet váltott.

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Harry herceg és Meghan Markle új házba költözött

A Daily Mail információi szerint a család egy olyan üzletember vendégszeretetét élvezi, akivel Harry herceg a katonai jótékonysági szervezeteknél ismerkedett meg. A férfi állítólag örül neki, hogy a sussexi házaspár és gyermekeik továbbra is a birtokán maradnak. A mostani költözés tehát nem jelent újabb országváltást, Harry, Meghan Markle és a gyerekek a birtokon belül költöztek másik házba.

A pár angliai lakhatása már augusztusban is téma volt a brit sajtóban. Tom Sykes királyi szakértő korábban a Page Sixnek arról beszélt, hogy Harry herceg a Cotswolds környékén keresett ingatlant, közel édesapja, III. Károly király és Kamilla királyné Highgrove-i rezidenciájához.

A montecitói házukat is megtartják

Lapinformációk szerint Harry és Meghan továbbra is megtartják a 14,5 millió dollárra becsült montecitói luxusingatlanukat. „Senki sem költözik be” – fogalmazott a lapnak egy bennfentes, aki azt is megerősítette, hogy továbbra is vannak emberek, akik gondoskodnak az ingatlanról.

Érdekesség, hogy Harry és Meghan korábbi, 2020-as amerikai költözésekor is egy barátjuk otthonában húzták meg magukat. Miután úgy döntöttek, hogy visszalépnek királyi feladataiktól feladatoktól az Egyesült Államokba költöztek, ahol kezdetben Tyler Perry médiamágnás nyolc hálószobás, tizenkét fürdőszobás, toszkán stílusú Beverly Hills-i villájában éltek. Később, 2020 augusztusában vásárolták meg saját montecitói birtokukat.

Meghan Markle-t súlyosan megviselik az édesapjával kapcsolatos hírek

A sussexi házaspár életét jelenleg Meghan apjának az ügye keseríti meg. Meghan Markle édesapja, Thomas Markle Sr. ellen a sajtóértesülések szerint gyermekpornográfiával kapcsolatos vádak miatt folyik vizsgálat. A hercegné egy közeli ismerőse arról beszélt, hogy Meghan rendkívül nehezen viseli a történteket. „Nagyon, nagyon zaklatott. Amikor ránéz Lili­re, gyakran elsírja magát, mert eszébe jutnak az állítólagos áldozatok” − mondta és hozzátette, hogy Meghan kisgyerekes édesanyaként, pláne, hogy az apjáról van szó, a pokolban érzi magát.