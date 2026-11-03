Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 3., kedd Győző

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
cotswolds

Harry herceg és Meghan Markle új otthonba költözött: a hercegné a pokolban érzi magát

cotswolds harry herceg meghan markle
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A sussexi pár ismét lakóhelyet váltott, két gyermekükkel ezúttal egy tehetős barátjuk angliai birtokán rendezkedett be. Harry herceg és Meghan Markle először a főépületben lakott, ám időközben egy másik ingatlanba költöztek át. Úgy tudni, hogy kaliforniai luxusotthonukat megtartják.

Harry herceg és Meghan Markle újra költöztek. Lapinformációk szerint a házaspár és gyermekeik, a hétéves Archie herceg és az ötéves Lilibet hercegnő augusztus óta egy gazdag üzletember Cotswoldsban található birtokán tartózkodnak. A család kezdetben a főépületben lakott, de nemrég átköltöztek a birtok egy másik ingatlanába.

Harry herceg és Meghan Markle ismét lakóhelyet váltott.
Harry herceg és Meghan Markle ismét lakóhelyet váltott.
Forrás: NORTHFOTO

Harry herceg és Meghan Markle új házba költözött

A Daily Mail információi szerint a család egy olyan üzletember vendégszeretetét élvezi, akivel Harry herceg a katonai jótékonysági szervezeteknél ismerkedett meg. A férfi állítólag örül neki, hogy a sussexi házaspár és gyermekeik továbbra is a birtokán maradnak. A mostani költözés tehát nem jelent újabb országváltást, Harry, Meghan Markle és a gyerekek a birtokon belül költöztek másik házba.

A pár angliai lakhatása már augusztusban is téma volt a brit sajtóban. Tom Sykes királyi szakértő korábban a Page Sixnek arról beszélt, hogy Harry herceg a Cotswolds környékén keresett ingatlant, közel édesapja, III. Károly király és Kamilla királyné Highgrove-i rezidenciájához.

A montecitói házukat is megtartják 

Lapinformációk szerint Harry és Meghan továbbra is megtartják  a 14,5 millió dollárra becsült montecitói luxusingatlanukat. „Senki sem költözik be” – fogalmazott a lapnak egy bennfentes, aki azt is megerősítette, hogy továbbra is vannak emberek, akik gondoskodnak az ingatlanról.

Érdekesség, hogy Harry és Meghan korábbi, 2020-as amerikai költözésekor is egy barátjuk otthonában húzták meg magukat. Miután úgy döntöttek, hogy visszalépnek királyi feladataiktól feladatoktól az Egyesült Államokba költöztek, ahol kezdetben Tyler Perry médiamágnás nyolc hálószobás, tizenkét fürdőszobás, toszkán stílusú Beverly Hills-i villájában éltek. Később, 2020 augusztusában vásárolták meg saját montecitói birtokukat.

Meghan Markle-t súlyosan megviselik az édesapjával kapcsolatos hírek

A sussexi házaspár életét jelenleg Meghan apjának az ügye keseríti meg. Meghan Markle édesapja, Thomas Markle Sr. ellen a sajtóértesülések szerint gyermekpornográfiával kapcsolatos vádak miatt folyik vizsgálat. A hercegné egy közeli ismerőse arról beszélt, hogy Meghan rendkívül nehezen viseli a történteket. „Nagyon, nagyon zaklatott. Amikor ránéz Lili­re, gyakran elsírja magát, mert eszébe jutnak az állítólagos áldozatok” − mondta és hozzátette, hogy Meghan kisgyerekes édesanyaként, pláne, hogy az apjáról van szó, a pokolban érzi magát. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Brad Pitt negyedik gyereke is eldobta apja vezetéknevét

Angelina Jolie és Brad Pitt hat gyermeke közül már a negyedik döntött úgy, hogy elhagyja édesapja vezetéknevét, és kizárólag az anyjuk nevét viseli.

Végre kiderült, megnősült-e már Robert Pattinson: a színész gyermekének anyja beszélt az esküvőről

Évek óta találgatják a rajongók, hogy Robert Pattinson és Suki Waterhouse titokban összeházasodott-e már. Az énekesnő most először beszélt részletesebben az esküvői terveikről, és azt is elárulta, milyen bulit képzelnek el.

56 évesen is lélegzetelállító: Claudia Schiffer félmeztelenül pózol

A német szupermodell ismét megmutatta, miért számít a divatvilág egyik időtlen ikonjának.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu