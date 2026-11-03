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2026. nov. 3., kedd Győző

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56 évesen is lélegzetelállító: Claudia Schiffer félmeztelenül pózol

david sims claudia schiffer instagram
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A német szupermodell ismét megmutatta, miért számít a divatvilág egyik időtlen ikonjának. Claudia Schiffer a Chloé ünnepi kampányában vállalt merész, érzéki fotózást

Divatfotókon pózol az ikonikus német modell. Claudia Schiffer képei között található egy olyan is, amelyen felsőtestét csak hosszú, szőke haja takarja 

Claudia Schiffer a divatvilág egyik időtlen ikonja.
Claudia Schiffer a divatvilág egyik időtlen ikonja.
Forrás: Northfoto

 

Merész fotókon mutatta meg magát Claudia Schiffer

A kilencvenes évek egyik legismertebb szupermodellje ritkábban vállal divatfotózásokat, most azonban ismét a kamerák elé állt. Claudia Schiffer a Chloé 2026-os ünnepi kampányának arca lett, a képeket David Sims divatfotós készítette. A márka kreatív igazgatója, Chemena Kamali olyan vizuális világot álmodott meg, amelyben az esti órák titokzatossága, az érzékiség és a nőiesség kerül a középpontba. A fotósorozat nem a hagyományos ünnepi csillogást helyezi előtérbe, hanem egy intimebb, sejtelmesebb és merészebb nőiességet mutat be.

A kampány egyik legnagyobb figyelmet kapó eleme, hogy Schiffer félmeztelenül is pózol az egyik fotón, amelyet az Instagramján is közzé tett. 

Claudia Schiffer a Chloé 2026-os ünnepi kampányának arca lett.
Claudia Schiffer a Chloé 2026-os ünnepi kampányának arca lett.
Forrás: Claudia Shiffer / Instagram

A 90-es években hódította meg a világot

Claudia Schiffer német topmodellt, Christy Turlingtonnal, Cindy Crawforddal, Linda Evangelistával és Naomi Campbell-lel együtt, azon kevés manökenek közé sorolják, akik megváltoztatták a divatot az 1990-es években. 

Ha kíváncsi vagy arra, hogyan festett  Claudia Schiffer 17 évesen, most megnézheted.

Imádja az internet a 17 éves Claudia Schiffert - Fotók

Mindig gyönyörű volt.

Eredetileg jogásznak készült, és senki sem gondolta volna, hogy egy düsseldorfi diszkóban kezdődik el minden, amikor 17 évesen felfedezte őt egy modellügynök. Innen indult a ma is bombaformában lévő Claudia Schiffer karrierje, a modellvilág egyik legfigyelemreméltóbb sikertörténete: a német tiniből pillanatok alatt a Chanel, a Versace és Karl Lagerfeld kedvenc múzsája lett, pályafutása során számos nagy divatházzal dolgozott együtt. Claudia Schiffer 56 éves, és még mindig pont olyan varázslatos, mint amikor a 90-es évek szupermodelljeként meghódította a világot. 

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