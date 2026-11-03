56 évesen is lélegzetelállító: Claudia Schiffer félmeztelenül pózol

Divatfotókon pózol az ikonikus német modell. Claudia Schiffer képei között található egy olyan is, amelyen felsőtestét csak hosszú, szőke haja takarja
Merész fotókon mutatta meg magát Claudia Schiffer
A kilencvenes évek egyik legismertebb szupermodellje ritkábban vállal divatfotózásokat, most azonban ismét a kamerák elé állt. Claudia Schiffer a Chloé 2026-os ünnepi kampányának arca lett, a képeket David Sims divatfotós készítette. A márka kreatív igazgatója, Chemena Kamali olyan vizuális világot álmodott meg, amelyben az esti órák titokzatossága, az érzékiség és a nőiesség kerül a középpontba. A fotósorozat nem a hagyományos ünnepi csillogást helyezi előtérbe, hanem egy intimebb, sejtelmesebb és merészebb nőiességet mutat be.
A kampány egyik legnagyobb figyelmet kapó eleme, hogy Schiffer félmeztelenül is pózol az egyik fotón, amelyet az Instagramján is közzé tett.
A 90-es években hódította meg a világot
Claudia Schiffer német topmodellt, Christy Turlingtonnal, Cindy Crawforddal, Linda Evangelistával és Naomi Campbell-lel együtt, azon kevés manökenek közé sorolják, akik megváltoztatták a divatot az 1990-es években.
Ha kíváncsi vagy arra, hogyan festett Claudia Schiffer 17 évesen, most megnézheted.
Eredetileg jogásznak készült, és senki sem gondolta volna, hogy egy düsseldorfi diszkóban kezdődik el minden, amikor 17 évesen felfedezte őt egy modellügynök. Innen indult a ma is bombaformában lévő Claudia Schiffer karrierje, a modellvilág egyik legfigyelemreméltóbb sikertörténete: a német tiniből pillanatok alatt a Chanel, a Versace és Karl Lagerfeld kedvenc múzsája lett, pályafutása során számos nagy divatházzal dolgozott együtt. Claudia Schiffer 56 éves, és még mindig pont olyan varázslatos, mint amikor a 90-es évek szupermodelljeként meghódította a világot.
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