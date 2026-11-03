56 évesen is lélegzetelállító: Claudia Schiffer félmeztelenül pózol

Divatfotókon pózol az ikonikus német modell. Claudia Schiffer képei között található egy olyan is, amelyen felsőtestét csak hosszú, szőke haja takarja

Claudia Schiffer a divatvilág egyik időtlen ikonja.

Forrás: Northfoto

Merész fotókon mutatta meg magát Claudia Schiffer

A kilencvenes évek egyik legismertebb szupermodellje ritkábban vállal divatfotózásokat, most azonban ismét a kamerák elé állt. Claudia Schiffer a Chloé 2026-os ünnepi kampányának arca lett, a képeket David Sims divatfotós készítette. A márka kreatív igazgatója, Chemena Kamali olyan vizuális világot álmodott meg, amelyben az esti órák titokzatossága, az érzékiség és a nőiesség kerül a középpontba. A fotósorozat nem a hagyományos ünnepi csillogást helyezi előtérbe, hanem egy intimebb, sejtelmesebb és merészebb nőiességet mutat be.

A kampány egyik legnagyobb figyelmet kapó eleme, hogy Schiffer félmeztelenül is pózol az egyik fotón, amelyet az Instagramján is közzé tett.

Claudia Schiffer a Chloé 2026-os ünnepi kampányának arca lett.

Forrás: Claudia Shiffer / Instagram

A 90-es években hódította meg a világot

Claudia Schiffer német topmodellt, Christy Turlingtonnal, Cindy Crawforddal, Linda Evangelistával és Naomi Campbell-lel együtt, azon kevés manökenek közé sorolják, akik megváltoztatták a divatot az 1990-es években.

Ha kíváncsi vagy arra, hogyan festett Claudia Schiffer 17 évesen, most megnézheted.