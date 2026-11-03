Angelina Jolie és Brad Pitt 18 éves lánya, Vivienne hivatalosan is megváltoztatta a nevét. A People magazin birtokába jutott bírósági dokumentumok szerint a kaliforniai bíróság november 2-án, hétfőn ellenvetés nélkül jóváhagyta a kérelmét, így a fiatal lány ezentúl Vivienne Marcheline Jolie néven szerepel a hivatalos iratokban Vivienne Marcheline Jolie-Pitt helyett.

Brad Pitt negyedik gyereke is eldobta apja vezetéknevét

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Vivienne júliusban, nem sokkal a 18. születésnapja után nyújtotta be a névváltoztatási kérelmet. A Pitt nevet azonban már korábban sem használta mindenhol: 2024 májusában a Broadwayn bemutatott The Outsiders című musicalnél is Vivienne Jolie néven tüntették fel - írja a People.

Brad Pitt négy gyermeke is elhagyta az apja nevét

A 62 éves Brad Pittnek és az 51 éves Angelina Jolie-nak hat közös gyermeke van: a 25 éves Maddox, a 22 éves Pax, a 21 éves Zahara, a 20 éves Shiloh, valamint a 18 éves ikrek, Vivienne és Knox.

Vivienne előtt három testvére, Zahara, Maddox és Shiloh is hivatalosan elhagyta apja vezetéknevét.

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