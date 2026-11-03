Palvin Barbara halloweeni buliján ott volt Britney Spears fia – Így néz ki most a 21 éves Sean Preston

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse október 31-én nagyszabású halloweenbulit rendezett North Hollywoodban. A vendégek között ott volt Britney Spears idősebb fia, Sean Preston Federline is, akit csak ritkán lehet látni nyilvános eseményeken. Sean Preston a barátnőjével, Rebecca Guiguival érkezett a jelmezbálra. A pár Pamela Andersont és egykori férjét, a Mötley Crüe dobosát, Tommy Lee-t idézte meg a megjelenésével.

Britney Spears's son Sean Preston, 21, and blond bombshell girlfriend dress as Pamela Anderson and Tommy Lee for Halloween https://t.co/53QUNxdtri — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 2, 2026

Britney Spears fia hosszú évekig nem mutatkozott

Sean Preston és öccse, Jayden James nagyrészt édesapjuk, Kevin Federline felügyelete alatt nőttek fel. A bíróság 2007-ben az apjuknak ítélte őket, később pedig Hawaiira költöztek, távol akartak kerülni Hollywood nyüzsgésétől. Britney Spearsnek megromlott a kapcsolata gyerekeivel, hosszú évekig nem is találkoztak egymással.

Az utóbbi időben azonban több jel is arra utal, hogy Britney Spears és fiai kapcsolata lassan rendeződik. Az énekesnő október 7-én az Instagram-oldalán osztott meg egy közös fotót, amelyen mindkét fia szerepel.