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sztárcsemete

Palvin Barbara halloweeni buliján ott volt Britney Spears fia – Így néz ki most a 21 éves Sean Preston

sztárcsemete Britney Spears halloween
Horváth Angéla
2026.11.03.
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Hosszú idő után ismét a nyilvánosság előtt mutatkozott Britney Spears idősebb fia, Sean Preston Federline. A fiatalember a barátnőjével érkezett Palvin Barbara és Dylan Sprouse halloweenpartijára, ahol különleges jelmezükkel is hívták fel magukra a figyelmet.

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse október 31-én nagyszabású halloweenbulit rendezett North Hollywoodban. A vendégek között ott volt Britney Spears idősebb fia, Sean Preston Federline is, akit csak ritkán lehet látni nyilvános eseményeken. Sean Preston a barátnőjével, Rebecca Guiguival érkezett a jelmezbálra. A pár Pamela Andersont és egykori férjét, a Mötley Crüe dobosát, Tommy Lee-t idézte meg a megjelenésével.

Britney Spears fia hosszú évekig nem mutatkozott

Sean Preston és öccse, Jayden James nagyrészt édesapjuk, Kevin Federline felügyelete alatt nőttek fel. A bíróság 2007-ben az apjuknak ítélte őket, később pedig Hawaiira költöztek, távol akartak kerülni Hollywood nyüzsgésétől. Britney Spearsnek megromlott a kapcsolata gyerekeivel, hosszú évekig nem is találkoztak egymással.

Az utóbbi időben azonban több jel is arra utal, hogy Britney Spears és fiai kapcsolata lassan rendeződik. Az énekesnő október 7-én az Instagram-oldalán osztott meg egy közös fotót, amelyen mindkét fia szerepel. 

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