Végre kiderült, kell-e dolgoznunk december 24-én: döntött az Országgyűlés

Az Országgyűlés keddi ülésén 193 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el a törvényjavaslatot, amelynek értelmében már 2026-ban munkaszüneti nap lesz december 24-e.

Idén karácsonykor is munkaszüneti lap lesz már december 24.

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A döntés változást jelent a korábbi évekhez képest, a szenteste eddig nem tartozott a hivatalos munkaszüneti napok közé. Akik ezen a napon otthon szerettek volna készülődni az ünnepekre, azok kénytelenek voltak szabadságot kivenni. Az új szabályozásnak köszönhetően a munkavállalók többsége már december 24-én is munkavégzési kötelezettség nélkül töltheti az időt a családjával.

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