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Végre kiderült, kell-e dolgoznunk december 24-én: döntött az Országgyűlés

karácsony szenteste munkaszüneti nap
Life.hu
2026.11.03.
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Jelentős változás jön karácsonykor: december 24-e hivatalosan is munkaszüneti nap lesz Magyarországon. Az Országgyűlés kedden egyhangúlag támogatta az erről szóló törvényjavaslatot.

Az Országgyűlés keddi ülésén 193 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el a törvényjavaslatot, amelynek értelmében már 2026-ban munkaszüneti nap lesz december 24-e.

Idén karácsonykor is munkaszüneti lap lesz már december 24.
Idén karácsonykor is munkaszüneti lap lesz már december 24.
Forrás: Shutterstock

A döntés változást jelent a korábbi évekhez képest, a szenteste eddig nem tartozott a hivatalos munkaszüneti napok közé. Akik ezen a napon otthon szerettek volna készülődni az ünnepekre, azok kénytelenek voltak szabadságot kivenni. Az új szabályozásnak köszönhetően a munkavállalók többsége már december 24-én is munkavégzési kötelezettség nélkül töltheti az időt a családjával.

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