A szülőképes korú nők rendszeresen veszítenek vasat a menstruáció során, ezért ebben az életszakaszban magasabb a vasszükségletük. A férfiaknál nincs ilyen rendszeres vérvesztés, így ebből a szempontból valóban kisebb a hiány kialakulásának kockázata.

A férfiaknak is kell foglalkozniuk a vasbevitellel. (Illusztráció)

Forrás: 123.rf.com

A férfiaknak is szükségük van vasra

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a férfaknak nem kellene foglalkozniuk a vasbevitellel. A szervezet naponta veszít valamennyi vasat, amelyet táplálkozással kell pótolni.

A menstruáció végleges megszűnését követő életszakaszokban a férfiak és a nők vasszükséglete egyforma.

A felnőtt szervezet körülbelül 3–5 gramm vasat tartalmaz, a férfiaké valamivel többet. Naponta nagyjából 1–2 milligramm vasat veszítünk, ennek pótlásához azonban ennél jóval többet kell elfogyasztani, mert a táplálékkal bevitt vasnak csak egy része szívódik fel.

Éppen ezért nem lehet abból kiindulni, hogy aki sokat eszik, az biztosan elegendő vashoz is jut.

Nem mindegy, honnan származik a vas

A vas felszívódását az is meghatározza, milyen élelmiszerből származik. A táplálékban két fő formában található meg: hemvas és nemhemvas formájában. Az állati eredetű élelmiszerekben lévő hemvas általában jobban hasznosul, míg a növényi eredetű nemhemvas felszívódása rosszabb, akár feleakkora is lehet.

Ez is szerepet játszhat abban, hogy a férfiaknál ritkábban fordul elő vashiány. Általánosságban több húst fogyasztanak, és közöttük kevesebb a vegetáriánus, így átlagosan több, könnyebben hasznosuló hemvas kerülhet a szervezetükbe.

A férfiak azonban ettől még nem védettek a vashiánnyal szemben. Ha a szervezet több vasat igényel vagy veszít, mint amennyit pótolni tudunk, ugyanúgy kialakulhat hiányállapot. Ebben szerepet játszhat a nem megfelelő étrend, a nagyobb fizikai terhelés, bizonyos betegségek, de az elhízás is összefügghet a vashiánnyal.

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Ráadásul egy gyakorlati tényezőt sem érdemes figyelmen kívül hagyni: a férfiak általában ritkábban járnak orvoshoz, ezért egyes problémák később derülhetnek ki.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.