Az egészségügyi dolgozók sokszor kísérik végig a betegeket az életük utolsó szakaszán, éppen ezért ők sokat tudnak arról, milyen stádiumai vannak az elmúlásnak. A halál jelei megmutatkozhatnak már a távozás előtt 3 nappal, de az is előfordulhat, hogy ezeket a tüneteket csak néhány órával azelőtt figyelhetjük meg a betegen, hogy bekövetkezne a vég. A pallitív ellátásban dolgozó szakemberek összeállítása alapján hat fő olyan testi változás van, ami felkészíthet bennünket arra, hogy az elkerülhetetlen hamarosan megtörténik.

Szakemberek szerint ezek lehetnek a halál jelei.

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A halál jelei már napokkal a vég bekövetkezte előtt megjelenhetnek

A szakemberek aktív haldoklásnak nevezik az elmúlás azon szakaszát, amikor a szervezet életfunkciói lelassulnak és fokozatosan leállnak. Ez elkezdődhet az elmúlás előtt néhány nappal, de néhány órával is. Az, hogy ebben az időszakban milyen változások következnek be, egyénenként eltérő lehet, de a palliatív ellátásban dolgozó szakemberek hat olyan tünetet állapítottak meg, amelyek megjelenhetnek ilyenkor.

Kéz, végtagok

Kevésbé ismert tünet, hogy a végtagok hideggé válhatnak, de a bőr színe is változhat. Foltok is kialakulhatnak.

Légzés

Szabálytalanabbá válhat a légzés, hosszabb szünetek jelentkezhetnek két lélegzetvétel között.

Hörgő hangok

A tüdőben felhalmozódó folyadék okozhat hangosabb légzést, ami a hörgéshez hasonlít.

Visszatartási gondok

Az egészségi állapot gyors romlásának a jele lehet az is, ha valaki hirtelen elveszíti a kontrollt a hólyag- vagy bélműködése felett.

Alvás

Az alvási minőségben bekövetkezett változás is jel lehet: ha olyan mélyen alszik valaki, hogy szinte fel sem lehet ébreszteni, az is utalhat a szervezet működésének lelassulására.

Vérnyomás

Ha a vérnyomásban jelentős változás következik be, az a szervezet működésének lelassulására utalhat.

Természetesen nem minden tünet jelenik meg, és a halál előjelei közül nem mindegyik esetében következik be végül feltétlenül az elkerülhetetlen, de már romló egészségi állapot esetén mindenképpen érdemes odafigyelni.

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