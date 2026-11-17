Az Alkonyat és a Batman sztárja, a 40 éves Robert Pattinson kapta meg a filmtörténet egyik legismertebb szerepét. A színész neve csak a múlt héten került elő komoly jelöltként, korábban Jack Lowdent, Callum Turnert és egy még meg nem nevezett színészt tartottak a legesélyesebbnek a szerepre.
A válogatás alatt azonban több váratlan fordulat is történt. A beszámolók szerint Turner és Lowden próbafelvételei nem győzték meg a döntéshozókat, így a versenybe az utolsó pillanatban Robert Pattinson és a Skins című sorozatból ismert Nicholas Hoult is beszállt.
Korábban Joe Alwyn és A korona sztárja, Josh O'Connor neve is felmerült, ám úgy tűnik, a producerek egyik jelöltben sem találták meg azt, amit kerestek. Több lap is arról isrt, hogy a stúdió aligha hívott volna be olyan befutott színészeket, mint Pattinson és Hoult, ha elégedett lett volna a kevésbé ismert jelöltek teljesítményével. A próbafelvételek az elmúlt hónapban zajlottak, és a hírek szerint három-öt színész jutott el a kiválasztás utolsó szakaszába. Az egész folyamatot olyan szigorú titoktartás övezte, hogy állítólag Pattinson is csak vasárnap reggel tudta meg, hogy övé lett a szerep.
Ezért választották Robert Pattinsont James Bond szerepére
A The Hollywood Reporter értesülései szerint maga Denis Villeneuve rendező közölte Pattinsonnal, hogy ő alakíthatja a következő James Bondot. A két filmes már dolgozott együtt a készülő harmadik Dűne-filmen, így a rendező jól ismeri a színész képességeit. A Daily Mail azt írja, Robert Pattinson kezdettől fogva azok között volt, akiket Villeneuve mindenképpen szeretett volna meghallgatni. A rendezővel ápolt jó kapcsolata tehát szintén szerepet játszhatott a döntésben.
A színész életkora és népszerűsége ugyancsak mellette szól, több generációt is képes megszólítani. Az ezredforduló környékén felnőtt nézők számára elsősorban az Alkonyat Edward Cullenjeként vált ismertté, a fiatalabb közönség pedig Batman megformálójaként ismerheti. Az sem mellékes, hogy Pattinson hozzászokott a hatalmas médiafigyelemhez.
Hatalmas visszhangot váltott ki az új James Bond bejelentése
A hivatalos 007-es Instagram-oldalon hétfőn egy olyan fotóval jelentették be a hírt, amelyen Robert Pattinson fegyverrel a kezében látható. A közösségi oldalt elárasztották a rajongói hozzászólások. Sokan azt emelték ki, milyen különleges pályát futott be Pattinson, de akadt olyan is, aki Pattinson sokoldalúságát méltatta, van aki azt írta, generációja egyik legjobb színésze.
Nem mindenki fogadta azonban lelkesedéssel a hírt. Egyesek úgy vélték, Pattinson már túl sok nagy filmben szerepelt, egyszerűen unalmas.
Robert Pattinson is megszólalt a nagy bejelentés után
A színész nem sokkal a hír nyilvánosságra hozatala után közleményben mondott köszönetet a lehetőségért.
„James Bond a filmtörténet egyik leglegendásabb karaktere, és életem legnagyobb megtiszteltetése, hogy rám bízták a 007-es ügynök szerepét” – fogalmazott.
Pattinson külön köszönetet mondott Denis Villeneuve-nek, Amy Pascalnak, David Heymannek, Tanya Lapointe-nak és az Amazon MGM Studios teljes csapatának, amiért bizalmat szavaztak neki.
„Azt mondani, hogy ezzel egy álmom vált valóra, enyhe kifejezés. Hihetetlenül izgatott vagyok a közös munka és mindaz miatt, ami ezzel a fantasztikus csapattal vár rám” – tette hozzá.
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