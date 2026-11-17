Az Alkonyat és a Batman sztárja, a 40 éves Robert Pattinson kapta meg a filmtörténet egyik legismertebb szerepét. A színész neve csak a múlt héten került elő komoly jelöltként, korábban Jack Lowdent, Callum Turnert és egy még meg nem nevezett színészt tartottak a legesélyesebbnek a szerepre.

Robert Pattinson az új James Bond

Forrás: Facebook

A válogatás alatt azonban több váratlan fordulat is történt. A beszámolók szerint Turner és Lowden próbafelvételei nem győzték meg a döntéshozókat, így a versenybe az utolsó pillanatban Robert Pattinson és a Skins című sorozatból ismert Nicholas Hoult is beszállt.

Korábban Joe Alwyn és A korona sztárja, Josh O'Connor neve is felmerült, ám úgy tűnik, a producerek egyik jelöltben sem találták meg azt, amit kerestek. Több lap is arról isrt, hogy a stúdió aligha hívott volna be olyan befutott színészeket, mint Pattinson és Hoult, ha elégedett lett volna a kevésbé ismert jelöltek teljesítményével. A próbafelvételek az elmúlt hónapban zajlottak, és a hírek szerint három-öt színész jutott el a kiválasztás utolsó szakaszába. Az egész folyamatot olyan szigorú titoktartás övezte, hogy állítólag Pattinson is csak vasárnap reggel tudta meg, hogy övé lett a szerep.

Ezért választották Robert Pattinsont James Bond szerepére

A The Hollywood Reporter értesülései szerint maga Denis Villeneuve rendező közölte Pattinsonnal, hogy ő alakíthatja a következő James Bondot. A két filmes már dolgozott együtt a készülő harmadik Dűne-filmen, így a rendező jól ismeri a színész képességeit. A Daily Mail azt írja, Robert Pattinson kezdettől fogva azok között volt, akiket Villeneuve mindenképpen szeretett volna meghallgatni. A rendezővel ápolt jó kapcsolata tehát szintén szerepet játszhatott a döntésben.

A színész életkora és népszerűsége ugyancsak mellette szól, több generációt is képes megszólítani. Az ezredforduló környékén felnőtt nézők számára elsősorban az Alkonyat Edward Cullenjeként vált ismertté, a fiatalabb közönség pedig Batman megformálójaként ismerheti. Az sem mellékes, hogy Pattinson hozzászokott a hatalmas médiafigyelemhez.