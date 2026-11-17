Van azonban egy szempont a fehérnemű vásárlásakor, amelyről jóval kevesebb szó esik, mint amennyire fontos. Általában beszélünk a szabásról, a színről vagy az árról, ám az, hogy az adott darab mennyire szellőzik, mennyire szoros és milyen érzés hosszú órákon keresztül viselni, nem kerül szóba. Pedig nem árt, ha tudod, mit viselsz egész nap.

Itt a Black Friday-szezon, és te meglátsz egy gyönyörű fehérneműt: féláras ajánlat, van a méretedben, jó a fazon - és már megy is a kosárba.

forrás: 123rf

A fehérnemű anyaga kulcsfontosságú

A természetes, jól szellőző anyagok, különösen a pamut, segíthetnek elvezetni a nedvességet. Ezzel szemben a nagyon szoros, rosszul szellőző fehérnemű bent tarthatja a hőt és a nedvességet, ami irritálhatja a szeméremtest érzékeny bőrét. Ez azoknak különösen nem ideális, akik hajlamosak a hüvely gombás fertőzésére.

Ezért vásárláskor ne állj meg az olyan információknál, hogy „csipke” vagy „alakformáló”. Nézd meg az anyagösszetételt is. Szakemberek szerint a mindennapokra a 100 százalékos pamut a legjobb választás, míg a más anyagokból készült darabokat különleges alkalmakra érdemes tartogatni.

A tanga önmagában nem tiltólistás

A tanga körül rengeteg mítosz kering, pedig önmagában nem kell úgy tekinteni rá, mint valami egészségkárosító veszélyforrásra. Ha kényelmes, nem dörzsöl, nem szorít, és nem okoz irritációt, alkalomszerűen vagy akár rendszeresen is viselhető.

Ha azonban gyakran jelentkezik viszketés, irritáció vagy más intimpanasz, érdemes lazább, jobban szellőző fehérneműre váltani. A szakértői ajánlások ilyen esetekben elsősorban a szoros ruházat kerülését és a légáteresztő anyagok választását emelik ki.

Hirdetés

Vagyis nem a tanga címkéjén szereplő szó dönti el, hogy jó választás-e, hanem az, hogyan illeszkedik, miből készült, és mit érzel benne órákon keresztül.

Alakformáló fehérnemű: nem mindegy, meddig viseled

Az alakformáló daraboknak éppen az a feladatuk, hogy szorosabban simuljanak a testhez. Ettől még nem kell lemondani róluk, de érdemes elgondolkodni azon, hogy valóban kényelmes-e bennük egy egész napos program.

A túl szoros ruházat csökkentheti a szellőzést, fokozhatja a súrlódást, és a meleg-nedves környezet nem kedvez az intimterületnek sem.