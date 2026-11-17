Különös belegondolni, de a legtöbb, mára a klasszikus műveltség részét képező dolog botrányt keltett születésekor. Ilyen volt a bécsi keringő esete, aminek láttán a prűd angol uraságok nem győztek hüledezni, amikor először meglátták a frivol táncmozdulatokat. De mégis mi volt olyan botrányos ebben a kecses táncstílusban, amit Sisi is előszeretettel járt? Ennek jártunk utána!

Talán túlságosan is megelőzte korát a bécsi keringő.

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A provokatív bécsi keringő Eredete a 13. századi parasztokig vezethető vissza.

A bécsi keringő végső formáját a 19. századi Ausztriában érte el.

Gyors tempója és az emberek közelsége miatt kitiltották a báltermekből.

A bécsiek botrányos keringője

Különös módon a ma már báltermekkel és az arisztokrácia pompájával, illetve a szalagavatók zokniszagú sportcsarnokaival azonosított bécsi keringő a 13. századi német ajkú parasztok néptánca volt. Az évszázadok során több más nemzet is átvette a táncformát, de a társadalmi osztályok között is vándorútra indult, így a 18. századi Ausztriában már a felsőbb körök is előszeretettel lejtették.

A bécsi keringő megjelenésekor forradalminak számított: a párok nem egymás mellett, hanem egymással szemben táncoltak, a korábbi stílusokhoz képest pedig meglepően gyors tempót diktáltak. Talán paraszti gyökereinek tudható be, hogy a korábbi báltermi táncokhoz képest egyszerű volt megtanulni, alig pár óra alatt bárki elsajátíthatta a lépéseket.

Meglehet, talán túl forradalmi volt, ugyanis az újfajta táncot a legtöbb báltetemben betiltották.

Miért volt polgárpukkasztó a bécsi keringő?

A bécsi keringőt jellemző korai ellenszenv több okra vezethető vissza. Egyfelől a korabeli tánctanárok munkájukat féltették, hogy az egyszerűen megtanulható tánc okán szaktudásuk ügyefogyottá válik. Másfelől az egymás szemébe néző, közel álló párok kifejezetten vulgárisnak számítottak, mivel a korábbi társastáncokban alig érintkeztek. Az egyház egyenesen a sátáni fertő kísértését vizionálta bele, így tiltás mellett néhol egyenesen halállal fenyegették az embert.

Bécsi keringő egy 19. század angol karikatúrán.

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Akik mégis arra vetemedtek, hogy bécsi keringő lépéseit járták, jó hírnevüket kockáztatták. A közhiedelem szerint csak feltűnésre vágyó félvilági hölgyek táncoltak így. Amikor 1812 körül Angliában is megjelent a „német keringő” néven fémjelzett tánc, hatalmas szenzációt keltett, Lord Byron például dülöngélő cserebogarakhoz hasonlította a táncolókat.