A negyvenes éveink közepén, illetve az ötvenes éveink elején a hormonális változások a testalkatunkra is hatással lehetnek. A menopauza idején csökkenő ösztrogénszint miatt megváltozik a zsírszövet eloszlása, és a hasi területen akkor is több zsír rakódhat le, ha a mérleg nem mutat jelentős súlygyarapodást. Emiatt előfordulhat, hogy a kedvenc nadrágunk derékban már szorít, holott korábban tökéletesen állt rajtunk.

A menopauza miatt megválttozott alakra már nem biztos, hogy jók az addig használt nadrágfazonok

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A változókori hasi hízás természetes jelenség, emiatt nem kell lemondanunk a csinos öltözködésről. A megoldás azonban nem az, hogy mindenáron belepréseljük magunkat a régi nadrágjainkba, hanem hogy olyan darabokat választunk, amelyek alkalmazkodnak a megváltozott alakunkhoz.

3 dolog, amire figyelni kell nadrágvásárláskor

1. A magas derekú nadrág jó választás lehet, de nem mindegy, hol végződik a derékrésze. Ha éppen a has legdomborúbb részénél ér véget, bevághat, jobban hangsúlyozhatja a pocakot. Olyan fazont érdemes keresni, amelynek dereka jóval a has alsó része fölé ér. Különösen kényelmes lehet, ha a cipzár környékén is rugalmas az anyag.

2. A rugalmas derékrész sokat számít. A has körfogata akár egyetlen nap alatt is változhat, ezért a merev, szűk derékpánt helyett érdemes szélesebb, rugalmas kialakítású nadrágot választani. Ez egyenletesebben osztja el a nyomást, így kevésbé vág be, és ülés közben is kényelmesebb.

3. Az anyagválasztás legalább olyan fontos, mint a szabás. A lágy esésű viszkóz, a lyocell, a puha gyapjúkeverékek és a rugalmas krepp kényelmes viseletet biztosítanak. Aki jobban szereti a tartást adó anyagokat, annak a pamuttwill is jó választás lehet, de legyen benne elasztán is. Vásárlás előtt ezért mindig érdemes ellenőrizni a nadrág címkéjén az anyagösszetételt.

Ezek a nadrágok kevésbé előnyösek változókorban

A fenti szempontokat is figyelembe véve három olyan nadrágfazon van, amelyről biztosan tudjuk, hogy kénylemetlenek vagy előnytelenek lesznek a változókor idején.

Az első a merev, rugalmatlan farmer. Az elasztánt nem tartalmazó, vastag farmeranyag különösen ülés közben nyomhatja a hasat, ezért nadrágpróbánál nem elég csak a tükör előtt állni: le is kell ülni benne, hogy kiderüljön, mennyire kényelmes.

A második a csípőnadrág. Az alacsony derékvonal éppen arra a területre eshet, ahol a változókor miatt több zsír rakódik le, így a nadrág bevághat, emiatt pedig nagyon kényelmetlen lehet.

A harmadik a deréknál erősen ráncolt, úgynevezett paperbag nadrág. A sok hajtás optikailag még nagyobb hangsúlyt helyez a hasra, pont azt emeli ki, amit el akarunk rejteni.

Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy negyvenöt vagy ötven év felett tilos lenne szűk farmert, csípőnadrágot vagy ráncolt derekú fazont viselni. Ha valaki ezekben érzi jól magát, semmi oka lemondani róluk. A legfontosabb továbbra is az, hogy szeressük, amit a tükörben látunk.