Katalin hercegné és Vilmos herceg együtt utaztak Indiába, ami már csak azért is különleges esemény, mert évek óta nem volt ilyesmire példa. Minden szem rájuk szegeződik, de a trónörökösök gondoskodnak arról, hogy legyen is miért figyelni a megmozdulásaikat. A háromnapos látogatás második napján az Earthshot Prize környezetvédelmi díj döntőseivel találkoztak, a pár pedig nem akármilyen járművel érkezett az eseményre. Vilmos herceg gondoskodott a hatásos belépőről.

Vilmos herceg és Katalin hercegné riksával érkeztek egy rendezvényre.

Forrás: Punit PARANJPE / AFP

Katalin hercegné és Vilmos herceg indiai látogatása: különleges járművet vezetett a trónörökös

Vilmos herceg és Katalin hercegné Indiába látogattak, ami azért is rendkívüli, mert a hercegnének ez az első külföldi útja azóta, hogy rákkal diagosztizálták, amelyről soha nem hallott részleteket is elárult nemrég egy interjúban. A pár háromnapos látogatása során sok programon vesz részt, már kriketteztek is a világ leghíresebb játékosával, Sachin Tendulkarral, valamint metrón is utaztak.

A második napon pedig egy környezetvédelmi eseményre voltak hivatalosak Mumbaiban, ahol Earthshot Prize díj döntőseivel is találkoztak. A rendezvényre pedig nem akrámivel érkezett Katalin hercegné és Vilmos herceg: egy elektromos riksával. A herceg vezette a járművet, Katalin pedig a hátsó ülésről élvezte a „száguldást". Ugyan egyébként is mindenki rájuk figyelt volna, de ez a hatásos belépő felejthetetlenné tette a látogatásukat.

Katalin hercegné és Vilmos herceg mindenkit meglepett a belépőjükkel.

Forrás: İmtiyaz Shaikh / Anadolu via AFP

„Nem törtük össze, minden rendben!” – viccelődött később Vilmos a döntősökkel.

Katalin hercegné Indiában is elbűvölte a jelenlévőket

A hercegné elegáns, fehér Edeline Lee nadrágkosztümöt viselt, amelyet a Chalk Jewellery 90 fontos Florence fülbevalójával egészített ki. Vilmos világoskék csíkos zakóban, fehér ingben, chino nadrágban és barna velúrcipőben jelent meg.

Vilmos herceg és Katalin hercegné élvezték a riksázást.

Forrás: Punit PARANJPE / AFP

A különleges járművet az Earthshot Prize egyik döntőse, a Mahindra Last Mile Mobility készítette. A vállalat az elektromos háromkerekű járművek elterjesztésével igyekszik környezetbarátabbá tenni a városi közlekedést.

Vilmos herceg bemutatta, mennyire jó sofőr.

Forrás: PA Wire/Aaron Chown/Northfoto

Vilmos láthatóan élvezte a vezetést, és nevetve elárulta, hogy szívesen kipróbálta volna a riksa végsebességét is. „Nagyon csendes, nagyon könnyű vezetni – fantasztikus” – lelkendezett. És hogy mit szólt mindehhez Katalin, aki hátulról figyelte férje vezetési tudományát? „Nagyon kényelmes” – értékelte röviden az utazást a hercegné.