Úgy tudni, a sussexi hercegi párt különösen rosszul érintette a hír, hiszen a decemberi esemény központi üzenete éppen a szeretet, a kedvesség és az egymás iránti törődés lesz. A Westminster-apátságban megrendezett ünnepségre több mint 1600 vendéget várnak, Harry herceget és Meghan Markle-t és gyerekeiket azonban nem hívták meg.

Harry herceg és Meghan Markle nem szerepelnek Katalin hercegné hagyományos karácsonyi énekes rendezvényének vendéglistáján.

Forrás: PA Wire

Katalin hercegné a szeretet ünnepén sem számol Harryvel és Meghannel

A Mail on Sunday értesülései szerint Katalin hercegné nem hívta meg sógorát, Harry herceget és annak feleségét, Meghan Markle-t az idei Together at Christmas karácsonyi koncertre.

A rendezvényt december 11-én tartják a londoni Westminster-apátságban, ahol Vilmos herceg és Katalin 2011-ben összeházasodott.

Az eseményt először 2021-ben rendezték meg, azóta pedig a walesi hercegné egyik legfontosabb éves kezdeményezésévé vált. A több mint 1600 meghívott között rendszerint a királyi család tagjai, közéleti szereplők, hírességek, valamint olyan emberek is helyet kapnak, akik sokat tettek a saját közösségükért. Az idei rendezvény középpontjában a szeretet, a kedvesség és az egymás iránti odafigyelés áll.

Az, hogy Harryt és Meghant nem hívták meg, azért is említésre méltó, mert a házaspár augusztusban hat év kaliforniai tartózkodás után tért vissza Nagy-Britanniába.

A tavalyi karácsonyi koncerten Vilmos herceg és Katalin három gyermeke, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg is részt vett. A vendégek között volt Zsófia edinburgh-i hercegné, Zara és Mike Tindall, valamint Kent hercegének fia, Mihály herceg is. Beatrixet és Eugénia hercegnőt szintén meghívták, ám végül nem mentek el. Katalin szülei, Carole és Michael Middleton, valamint testvére, James és annak felesége, Alizée is ott voltak. A hírességek közül Kate Winslet, Katie Melua és Mary Berry is tiszteletét tette.

Katalin hercegné és Lajos herceg a 2025-ös Together at Christmas karácsonyi koncerten.

Forrás: PA Wire

Harry és Meghan külön karácsonyra készül

A sussexi hercegi pár az ünnepeket a hírek szerint Meghan édesanyjával, Doria Raglanddal töltheti Nagy-Britanniában. A Daily Mail úgy tudja, Harryék nem kívántak nyilatkozni a meghívásokkal kapcsolatos értesülésekről. Így azt sem erősítette meg senki hivatalosan, hogy Harry és Meghan valóban nem szerepel Katalin vendéglistáján.