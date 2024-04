Így készül a tökéletes palacsinta

Bár a palacsinta köztudottan sok kalóriát tartalmaz, diétás változatban is elkészíthető. Az egészséges palacsinták egyik nagyon kedvelt alapja a zabpehelyliszt, amit akár zabkorpával is lehet helyettesíteni. Ehhez csak egy kevés édesítőszert, tejet, szódát és tojást kell adnod. Ezt a hagyományos, tekerhető - nem amerikai - formában is elkészítheted. Belülre tehetsz túrót, amit banánnal ízesíthetsz, ami természetes édesítőszerként működik.

Zablisztből is kiváló palacsinta készíthető.

Forrás: Thinkstock