Cannes-i filmfesztivál: indiai ízekért rajonganak a sztárok - Ezeket az ételeket te is elkészítheted

A héten kezdődött a 77. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál, ahol ilyenkor felvonul a sztárvilág krémje. Olyan hírességek teszik tiszteletüket az eseményen, mint Jane Fonda, Juliette Binoche, Heidi Klum, Chris Hemsworth, Francis Ford Coppola, Emma Stone vagy az idén tiszteletbeli Arany Pálma-díjjal kitüntetett Meryl Streep és George Lucas. A cannes-i filmfesztiválra a világ minden tájáról érkeznek vendégek, nem csoda tehát, hogy a szervezők a legapróbb részletekre is odafigyelnek, hogy minden tökéletesen sikerüljön.

A Megalopolis című film stábja a cannes-i filmfesztiválon: Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Francis Ford Coppola, Romy Croquet Mars és Adam Driver

Forrás: Getty Images

India is képviselteti magát a nemzetközi filmfesztiválon, sőt, az ország idén kiemelt szerepet kapott. A Cannes-i Filmfesztiválhoz kapcsolódóan ugyanis idén először a Bharat Parv esemény is megrendezésre kerül, amely India kultúráját hivatott bemutatni. A városban ünnepélyesen megnyitott Bharat Pavilon az indiai filmiparnak biztosít platformot és az indiai filmeket népszerűsíti, mindamellett, hogy a nemzetközi filmesek együttműködését is elősegíti.

Garnélarák és lepénykenyér

Ennek köszönhetően Cannes-ban idén az indiai gasztronómia is kiemelt szerepet kapott: a filmfesztivál nyitórendezvényén kedvelt indiai ételekből kaphattak kóstolót az illusztris vendégek. A menüt az elismert indiai séf, Varun Totlani állította össze a nemzetközi ízlésnek megfelelően. Az előételek között szerepelt indiai lepénykenyér lencsés töltelékkel, fűszeres garnélarák és egy jellegzetes indiai keksz is. A főételek között pedig olyan finomságokat kóstolhattak a vendégek, mint a vajon sült spárga, a hal curry kókusztejjel, a bárányhús joghurtos gravy szósszal, vagy a gőzölt gombóc, a momo, amit kókusszal és passiógyümölccsel tálaltak. A főételekhez természetesen indiai rizst kínáltak köretként, a fűszerezésben pedig felfedezhetők voltak olyan jellegzetes ízek, mint a szegfűszeg, kardamom, édeskömény vagy a kurkuma.

Mintha a cannes-i filmfesztiválon lennél - fűszerezd meg a napodat ezzel az indiai finomsággal!

Ha te is odavagy az indiai gasztronómiáért, akkor ezzel a recepttel besöpörheted az elismeréseket.

Indiai vajas csirke recept

Az indiai vajas csirke ízletes és tápláló vacsora.

Forrás: Mindmegette.hu

Hozzávalók:

A páchoz:

25 dkg natúr joghurt

3 gerezd fokhagyma (zúzott)

2 cm gyömbér (aprított)

1/4 teáskanál pirospaprika

1/8 tk őrölt koriander

1/4 tk őrölt római kömény

1/4 tk garam masala

1 csipet só

1 ek limelé



A csirkéhez:

2 ek földimogyorú

50 dkg csirkemell

10 dkg vaj

só

bors

1/2 tk fűszerpaprika

1/2 teáskanál garam masala

1 doboz paradicsomkonzerv (2-3 dl)

1/2 dl kókusztej

Elkészítés:

A pác hozzávalóit összekeverjük, és beleforgatjuk a feldarabolt csirkemellet, majd 1-2 órát állni hagyjuk. Ezután felhevített olajban készre sütjük a bepácolt csirkét, majd kivesszük az edényből és félretesszük. Ugyanabban az edényben (amiben a csirke sült) felolvasztjuk a vajat, megsózzuk, megborsozzuk, megszórjuk fűszerpaprikával és garam masalával. Hozzáadjuk a sűrített paradicsomot, beletesszük a csirkét, és meglocsoljuk kókusztejjel. Összeforraljuk, néhány percig főzzük, majd rizzsel tálaljuk.

