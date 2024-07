Készíts otthon fagyit a gyereknek — Mutatjuk a legjobb ötleteket a TikTokról!

A legtöbb gyerek szinte bármikor képes lenne fagyit enni, ezért nem árt, ha mindig van otthon a hűtőnkben. Ezek a gyerekfagyi tippek neked is jól jönnek majd, ha házilag készítenéd el a fagyit, így biztosan tudod, hogy milyen hozzávalók kerülnek bele. Hiszen nyáron nincs is jobb, mint egy hűsítő finomság, különösen, ha az villámgyorsan elkészíthető. Ezek a jégkrémek annyira ínycsiklandóan finomak, hogy nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is odáig lesznek érte!

Gyerekfagyi tippek, az otthoni fagyit készíthetjük együtt a gyerekekkel is. Forrás: Shutterstock/Julija Sulkovska

Gyerekfagyi tippek, így készíts otthon kevés hozzávalóból és gyosan fagylaltot, jégkrémet

A házi fagyi készítése szórakoztató és kreatív tevékenység lehet az egész család számára. A gyerekek is bekapcsolódhatnak a készítésbe, ami közös élményt és örömet nyújt.

1. Házi csokifagyi mindössze 4 összetevőből

A csokifagyi mindig népszerű a gyerekek körében és bizony, jól olvastad, ez alapján a videó alapján mindössze négy hozzávaló szükséges ahhoz, hogy otthon is elkészíthesd: tejszínhab, sűrített tej, kakaópor és olvasztott étcsokoládé. Öt óra fagyasztás és már fogyaszthatjátok is, hát nem szuper? Szerintünk érdemes rögtön dupla adaggal készíteni, mert biztosan hamar el fog fogyni. Tipp: ha kicsit feltúróznád a házi csokifagyit tehetsz hozzá például gyümölcsöket, magvakat vagy akár egy kis fahéjjal vagy a vaníliával is megbolondíthatod.

2. Pálcikás gyümölcsfagyi csokimázzal

Ez a szupergyors fagyi bármilyen gyümölccsel elkészíthető, a receptben eperrel készül, de a gyerekek imádni fogják barackkal, áfonyával, vagy akár meggyel is. De kerül még bele banán, sőt egy kis céklát is belecsempészhetünk, hogy még egészségesebb legyen. Ezen kívül nem is kell hozzá más, mint egy kanálnyi méz, natúr, vagy görög joghurt és persze a csoki, amibe fagyasztás után belemártjuk a fagylaltot. Igaz, szükséges, hogy legye otthon fa pálcikád, illetve szilikonos, vagy műanyag fagyi formád, azonban ez a beruházás abszolút megtérül majd! A csokimáz amúgy elhagyható, ha csak a hűsítő gyümölcsös nyalánkságra vágynánk, ami mindenképpen egészségesebb, hiszen nem tartalmaz például mesterséges színező anyagot. A pontos receptet megtalálod a videó leírásában: