Eddig rosszul használtuk a hűtőnket – a „helyes” tárolási mód sokkal hosszabb ideig tartja frissen az élelmiszereket

Nincs annál bosszantóbb, mint amikor az étel néhány nappal a vásárlás után már meg is romlik. Ezért most Chantel Mila életmódguru felfedte azt az optimális módot, hogy a rágcsálnivalóink tovább maradjanak frissek. A hűtő helyes használata a kulcs.

Hűtő: ha így használod, minden tovább marad friss

Sokan csak automatikusan pakoljuk be a hűtőszekrényünket, anélkül hogy túl sokat gondolkodnánk a dolgok sorrendjén. De egy életmódguru most azt állítja, hogy van egy tuti trükkje az ételek hosszabb ideig frissen tartására – és ez magában foglalja az ételek „helyes” módon történő tárolását is.

„Hét trükk az ételek és zöldségek hosszabb ideig történő frissen tartásához”

– kezdte TikTok-videóját Chantel Mila, majd így folytatta:

Először is tegyél papírtörlőt a zöldségek tetejére, hogy megelőzd a fonnyadást, citromokat pedig tedd vízbe, hogy akár hónapokig is frissek maradjanak. A joghurtot pedig érdemes fejjel lefelé tárolni, hogy friss maradjon.

Bár ez elsőre furcsának tűnhet, Chantel módszereinek azonban hatalmas rajongótábora van. A Fed & Fit bloggere azt is elmagyarázza, hogy a papírtörlős trükk különösen jó a salátalevelek számára, így akár két hétig is elállhatnak.

„Imádom a friss zöld salátát, és szeretek arra gondolni amikor vásárolok, hogy biztosan mindet fel fogom használni a héten, azonban a hét végén jön rá az ember, hogy még rengeteg saláta maradt, sajnos azonban már korántsem frissek és ropogósak... Ez a trükk pedig annyira egyszerű, és garantáltan meghosszabbítja a saláta élettartamát akár két hétig is!”

– lelkendezett a papírtörlős trükkről a guru.

Közben a Blightly szakértői azt is javasolják, hogy a vízbe áztatós trükk nemcsak a citromokon, hanem a lime-okon is működik.

„...tárold őket a hűtőben, ezek az enyémek körülbelül másfél hónappal ezelőtt vásároltam – szó szerint úgy néznek ki, mint amikor vettem őket!”

– magyarázza a videóban a Blightly egyik szakértője.

Visszatérve Chantel tippjeire, egy kettő igencsak megdöbbentették a nézőit. A friss tojások vásárlásakor például azt tanácsolja, hogy jelöljük meg a régieket, hogy tudjuk, melyiket kell előbb elhasználnunk. Az almát és a banánt pedig külön tároljuk, nehogy megrontsák egymást..