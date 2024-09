Éttermi minőségű rizs, szuper egyszerűen, vagy mégsem? Az új gasztrohacknek nem mindenki örül

A szerény gabona a világ számos konyhájának alapanyaga, a rizottótól a fűszeres curryig vagy a sercegő paelláig. Ráadásul, ha sietned kell, vagy egy kicsit lustának érzed magad, a megbízható, zacskós gyorsrizst mindössze néhány perc alatt megfőzheted. De ha szeretnéd emelni a színvonalat és fejleszteni a főzőtudományodat, és éttermi stílusú rizst tálalnál a barátaidnak és a családodnak, van egy egyszerű módszer, amely nem igényel nagy technikai tudást, sem konyhai tapasztalatot.

A rizst belapátolhatod egy tálba is, de ha stílusosan akarod tálalni, más módszert kell találnod

Forrás: Shutterstock

Vírusként terjed a TikTokon az egyik népszerű fiók, a „Recipes”(magyarul „Receptek”) videója, amelyben bemutat egy néhány egyszerű lépésből álló hacket, amellyel otthon is stílusosan szolgálhatod fel a rizst. Ahelyett, hogy csak egy halom rizst dobnál a tányérra, ahogy általában tennéd, a javaslat szerint, ragadj meg két tálat, de a kettő közül az egyik legyen sokkal kisebb, mint a másik.

Így tálald a rizst éttermi színvonalon

Fordítsd fejjel lefelé a kisebbik tálat, és helyezd a nagyobb tálba. Ezután töltsd meg a tálat rizzsel, és fedd le egy tányérral, majd fordítsd meg. Vedd ki a nagyobb tálat, majd óvatosan emeld fel a kisebbet is. A tálformájú rizshalom közepén egy mély lyuk lesz, amelyet megtölthetsz finom zöldségekkel és hússal. Voila! Kész is az éttermi rizs, anélkül, hogy komolyabb konyhára lett volna szükséged. Ráadásul ez egy remek módja annak is, hogy a rizs magéba szívja az ízletes szaftot, így nem kerül a szádban egyetlen falatnyi íztelen étel sem.

A legtöbb felhasználó, aki látta a videót, dicsérte az ötletet, ám van, akinek semmi nem jó. Az egyik kommentelő amiatt panaszkodott, hogy így két dologgal többet kell elmosogatnia, és többen mellé álltak ebben a kérdésben. Egyikük azt írta: „Anyukám agyonverne, ha túl sok tányért és poharat használnék csak azért, mert rizst eszem”.