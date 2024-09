A savanyítás szabályai – Spájzolj be télire kedvenc zöldségeidből

Csavarjuk pokrócba

A száraz dunsztot a megfőzött gyümölcsök és zöldséges esetén használjuk, hogy minden baktérium és egyéb kórokozó kiforrjon belőle. A forró lekvárt vagy dzsemet öntsük az üvegbe és alaposan zárjuk le. Ezután tekerjük őket pokrócba, hogy minél lassabban hűljenek ki. Ennek ideje akár 2-3 nap is lehet.

Tartsuk észben a szezont

Befőzni mindig a szezonális gyümölcsöket és zöldségeket érdemes. Ilyenkor ezek olcsóbbak is, illetve mi sem keveredünk össze a sok üveg és recept között. Augusztus és szeptember hónapban a sárgabarackot, körtét, szilvát és egrest érdemes befőzni, illetve még az utolsó lehetőség, hogy dinnyét savanyítsunk. Ezután persze az elfogyasztással bőven várhatunk, hiszen pont a tartósítás az egyik legnagyobb előnye ennek a folyamatnak.

Forrás: Shutterstock

Különleges savanyúság

A nyár sláger zöldsége a dinnye, bár mi inkább gyümölcsként fogyasztjuk. Nagymamáink viszont sokszor készítettek belőlük savanyúságot is. Minden nagyinak megvan a saját és jól bevált receptje, ezeket érdemes tőlük elkérni. A savanyúsághoz a görögdinnye a legjobb, ami még nem teljesen érett. Itt nem feltétlenül csak a dinnye húsára, hanem a héjára és a fehér részre lesz szükségünk. Ezért fontos, hogy először alaposan mossuk meg. Az alapléhez szükségünk lesz ecetre, citromsavra, borkénre, cukorra és sóra. A recept szerinti írt adagokat öntsük a vízbe, hagyjuk feloldódni. Ezután jöhet bele a dinnye. Zárjuk le alaposan és készítsünk nedves dunsztot. Kiváló húsok és minden mellé, amihez ennénk savanyúságot.

Kombináljuk nyugodtan

Ha extrább lekvárokra vagy dzsemekre vágyunk, akkor akár kombinálhatjuk is nyugodtan. Elsőre furcsán hangozhat, de a baracknak például rendkívül jól áll egy kis citrom. Az édes gyümölcsnek ad egy kis pikáns savanykás ízt. A megfőzött gyümölcshöz reszeljünk egy kevés héjat (alaposan mossuk meg!) és csavarjunk hozzá egy fél citromlevet.

Húst inkább ne! Befőzni szinte bármit lehet, de a hússal inkább ne próbálkozzunk! Ugyan vannak rá receptek, amik beválhatnak, de ha valami nem megfelelően sikerül, akkor komoly megbetegedéshez vezethet. A húsban lehetnek olyan kórokozók is, amiket nem biztos, hogy ránézésre vagy szag alapján észreveszünk. A húst fogyasszuk mindig frissen!

Rendszerezzünk és címkézzünk

Ugyan a befőttek évekig is elállnak, de érdemes őket elkészítés után felcímkézni. Írjuk rá, hogy pontosan mikor és mit készítettünk. Így, ha a spájzban már felhalmozódtak a finomabbnál finomabb készítmények, akkor is megtaláljuk, amit keresünk. Akár úgy is csoportosíthatunk, hogy különböző színű fedőket használunk. Ezek kifejezetten jól is mutatnak.