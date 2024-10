Megdöbbentek az emberek, miután rájöttek, miből készül a rágógumi

Akár beismerjük akár nem, sok olyan dolgot viszünk be a szervezetünkbe, amiről nem is tudjuk, hogy miből készült. Ilyen a rágógumi is. Az emberek megdöbbentek, mikor megtudták, miből is van.

Technikailag nem esszük meg a rágót, de sokáig tartjuk a szánkban, így ennek az élvezeti terméknek az esetében sem tekinthetünk el attól, hogy milyen anyagokból készítik. A rágóumit technikailag nem esszük meg, de sokáig tartjuk a szánkban.

Forrás: Shutterstock Régen a rágót természetes anyagból, a Sapodilla fa rágós nedvéből készítették. Már azonban ez megváltozott. A BBC Science szerint a legtöbb vállalat ma már a poliizobutilén nevű anyagot használja a rágógumi előállításához. Ez a butilgumi összetevője, amit gyakran használnak csövek, ragasztószalagok és tömítések gyártáshoz. „A poliizobutilént lágyítószerekkel és egyéb anyagokkal keverik - mind élelmiszeripari minőségű -, hogy a rágógumikeveréket rághatóvá tegyék” - írja a lap. „A chicle (a rágó természetes összetevője, a Sapodilla fa nedve) és a poliizobutilén titka abban rejlik, hogy egy bizonyos hőmérsékleti tartományban, mint a száj melege, meglágyulnak és hajlékonnyá válnak.” Biztonságos a rágó lenyelése? Ha inkább a természetes életmód híve vagy, akkor érdemes elolvasni a rágók összetevőit, nem mindegyik készül ugyanis mesterséges anyagokkal, találni még olyat, amiben chicle van. Aggodalomra azonban semmi ok, a rágózás továbbra is biztonságos, a gyártóknak nagyon szigorú biztonsági- és élelmiszeripari előírásoknak kell megfelelni. Kutatásoknak hála az is kiderült, hogy akkor sem lesz bajunk, ha a rágógumit lenyeljük, ugyanis nem halmozódik fel a gyomorban, a gyomorsav mindent lebont.