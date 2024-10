Milliók rajonganak ezért az egyszerű uborkasaláta receptért, mutatjuk, hogyan készítsd el

Akik nincsenek állandóan online valószínűleg még ők is találkoztak a vírus szerűen terjedő uborkasaláta videókkal. A TikTok-ot berobbantó Logan Moffitt, akit most már csak „uborkás fickóként” emlegetnek, különböző uborkás kombinációival hódította meg a közönséget. Néhány videója közel 30 millió megtekintést ért el, és az eredeti receptjének már ezernyi újraalkotása született az alkalmazásban.

Az uborkasaláta, amiért milliók rajonganak.

Logan uborkasaláta videója több, mint 15 millió megtekintést ért el

És a TikToker meg is lovagolja hirtelen jött népszerűségét, hiszen azóta is rendszeresen oszt meg új uborkás recepteket, amiért szintén megőrül az internet népe. Bármilyen receptet is készít, Logan mindig egy mára már védjegyévé vált mondattal kezdi a videóit: „Néha csak meg kell enni egy egész uborkát.” A jellegzetességei közé tartozik még egy műanyag tároló és egy mandolin, amivel könnyedén fel lehet szeletelni az uborkát. Az uborka nemcsak frissítő és ízletes, hanem tele van vízzel és alacsony kalóriatartalmú, segíthet hidratálni a testet, és ezáltal energikusabbnak érezheted magad tőle, tehát már csak ezekért a jótékony és pozitív hatásaiért is érdemes minél többet fogyasztanunk belőle. Ha nem csak úgy önmagában fogyasztanád, vagy unod már a klasszikus uborkasalátát, ezzel a recepttel könnyedén új szintre emelheted.

Logan uborkasaláta receptje rendkívül egyszerű

Helyezd a mandolint egy deli tárolóra, szeletelj fel egy egész uborkát, add hozzá az összes hozzávalót, tedd rá a fedelet, és alaposan rázd össze. Az emberek pedig nem tudnak betelni a videóival és anekdotikus módon említik, hogy ő az, aki miatt az üzletek polcairól elfogynak az uborkák. Érdemes azonban megjegyezni, hogy míg a mandolin gyorsabban felvágja az ételeket, mint egy kés, ennek a módszernek vannak kockázatai, mivel többen is a sürgősségi osztályon kötöttek ki, miután kipróbálták ezt a trendet. Különösen emlékezetes eset, amikor Jackson Dean TikToker levágta az ujját, miközben uborkás videót forgatott. Az eset után Logan arra figyelmeztetett, hogy legyünk nagyon körültekintőek ennek a rendkívül éles eszköznek a használatakor. Szóval ha most próbálod ki először a mandolint, legyél óvatos!