Nem gondolnád, mit eszik Taylor Swift – Meglepő fogások, amiket imád

Taylor Swift rendkívül elfoglalt és mozgalmas életet él, ezért olyan módszereket választott az egészsége megőrzésére, amelyek illeszkednek életstílusához. Bár igyekszik könnyű ételeket fogyasztani, nem hisz a szigorú diétákban. Ismerd meg, mit fogyaszt szívesen a Grammy-díjas énekesnő!

Taylor Swift tökéletes alakja kiegyensúlyozott étrendjének köszönhető.

Forrás: AFP/AFP or licensors

Taylor Swift kedvenc reggelije

Taylor Swift szeret enni és szereti a jó ételeket és bár általában tudatosan odafigyel arra, hogy, mi kerül a tányérjára, néha egy kis bűnözés nála is belefér. Az énekesnő a nyugodt reggelik híve. Imádja például a hajdinapalacsintát sonkával, parmezán sajttal és tükörtojással a tetején, amit bármikor szívesen el is készít. Ehhez a tökéletes reggelihez pedig mindig frissen facsart narancslevet fogyaszt.

Hétvégén nem mond nemet a hamburgerre és sült krumplira

Az énekesnő a bőséges reggeli ellenére a dolgos hétköznapokon igyekszik kiegyensúlyozott étrendet követni: kerüli a cukros italokat és gyakran fogyaszt salátát, joghurtot és szendvicseket, a hummusz például alapfelszerelés Taylor Swift hűtőjében. Hétvégente azonban a könnyedebb ételek mellett bizony más is kerül az étrendjébe.

Taylor korábban még azt is bevallotta, hogy óriási fagylaltrajongó, így ez is gyakran szerepel a szombati vagy vasárnapi menüjében. Nyáron imád grillezni, örömmel készít például pácolt csirkét, fokhagymás zöldbabot és különféle grillezett zöldségeket. Persze a klasszikus grillezett hamburgerekről sem mond le! Taylor rajongását a McDonald’s sült krumplijáért mi sem bizonyítja jobban, mint ez a Katy Perryvel készült közös fotó, ahol a páros egy gyorséttermi témájú jelmezt öltött Swift „You Need to Calm Down” videóklipjéhez. Míg Perry hamburgerjelmezben tündökölt, Swift egy adag sült krumplit ábrázoló ruhát viselt.

Imádod vagy utálod, a Starbucks Pumpkin Spice Latte (PSL) szezonális megjelenése minden ősszel egyre több rajongót vonz, és nem titok, hogy Taylor Swift is odáig van ezért a sütőtökös finomságért. Valójában imádja az őszt és a sütőtökös ízeket. Minden nap rendel egy lattét a kávézólánc kinálatából, de mivel hétköznapokon igyekszik könnyebb ételeket és italokat választani, általában egy skinny vanilla lattét kér. Hétvégén viszont megenged magának egy kis kényeztetést, és ilyenkor jöhet a sütőtökös változat.