5+1 különleges hozzávaló, amiből mindenki főzni fog 2025-ben

4. Csípős méz

Ha figyelemmel kíséred az aktuális étkezési trendeket, valószínűleg már találkoztál a csípős mézzel. De ez az édes és fűszeres finomság 2025-ben még inkább a figyelem középpontjába kerül. Ha még nem próbáltad, most van itt az ideje, hogy otthon is elkezd használni!

De mi is pontosan a csípős méz? Lényegében egyszerűen méz, amit chilivel vagy más csípős hozzávalókkal kevernek. A pikáns, különleges ízélményért a méz édességét ötvözi a fűszeres ízekkel.

Bár úgy tűnhet, hogy egy új találmányról van szó, valójában Brazíliában már évszázadok óta használják, mind étkezési célokra, mind pedig a hagyományos gyógyászatban. Bár boltban is vásárolható, könnyen elkészítheted otthon: az egyszerűbb változat, amikor csupán forró szósszal keverjük össze a mézet, vagy választható egy hosszabb eljárást is, amely során chili paprikát áztatunk a mézben, amíg el nem éri a kívánt csípősségi szintet. Számos receptben nagyszerűen felhasználható öntetként vagy szószként, de ennél sokkal többre is képes. Kiváló alapanyag glazúrokhoz és marinádokhoz, mivel édes és csípős ízt ad, miközben segít a hozzávalóknak ragacsosra és karamellizáltra sülni. Sós ételeken kívül édességekben és italokban is remekül működik.

5. Meggy

A meggy idén különösen divatos, és 2025-re biztosan minden konyhában megtalálható lesz. Míg az édes változatok régóta alapvetőek a desszertekben, a savanyú meggy most végre megkapja a maga pillanatait. A savanykás ízük miatt rendkívül sokoldalúak, és nemcsak édes finomságokban használhatók. A koktéloktól kezdve a sós szószokig, a savanyú meggy idén mindenhol fel fog bukkanni.

Az édes és savanyú ízek egyensúlya adja a vonzerejüket, mélységet adva a különböző ételeknek. Készíthetsz savanyú meggyből szószt, amely jól illik a választott fehér- vagy vöröshúshoz, vagy egy erőteljes, savanykás chutney-t, amit sajt tálak mellé tálalhatsz. De persze a meggy a sütikben is remekül megállja a helyét. Savanykás íze jól kiegészíti a gazdagabb alapanyagokat, mint a csokoládé vagy vanília. Akár sós, akár édes ételt készítesz, a meggy tökéletes kiegészítője lehet a repertoárodnak.

A friss meggy rövid nyári szezonjában elérhető, de majdnem olyan jó a fagyasztott vagy befőtt változata is. Ez azt jelenti, hogy mindig kéznél lehet, hogy kipróbálj vele új recepteket, vagy feldobd vele az ételt. Vannak hagyományos receptek is, mint a Fekete-erdő torta, amelyek savanyú meggyel készülnek, de valószínű, hogy a meggy sokkal szélesebb körben is fel fog bukkanni, mielőtt az év véget érne.