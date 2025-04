Eperimádók, figyelem! 10-ből 9 ember rosszul eszi az epret - Így kellene helyesen

Mielőtt beleharapsz a zamatos eperbe, Lisa azt javasolja, hogy fürdesd meg őket egy liter víz, 150 ml fehér ecet és 40 g szódabikarbóna keverékében. Keverd össze az oldatot, áztasd az epreket öt percen át, majd alaposan öblítsd le őket.

A WebMD szerint az eper egészségügyi előnyei között említésre méltó, hogy tele van C-vitaminnal és más antioxidánsokkal, amelyek segíthetnek megelőzni komoly egészségügyi problémákat, például a rákot, a cukorbetegséget, a stroke-ot vagy a szívbetegségeket. Ráadásul ez a lédús gyümölcs alacsony glikémiás indexszel rendelkezik, így segíthet szabályozni az étkezés utáni vércukorszint-emelkedést is. Sőt, az eper akár a fogyást is támogathatja a zsírégető hormonok termelődésének fokozásával. Akár az eper zöldjét is elfogyasztva, akár csak önmagában, bátran élvezzük ezt a lédús gyümölcsöt az eperszezon alatt!