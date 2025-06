Fillérekért juthatsz hozzá a nyár slágertermékéhez a Sparban: siess, nehogy elkapkodják!

Egyre többen választják az otthoni szódagépet a bolti ásványvíz helyett. Nem csoda, hiszen a saját készítésű szóda olcsóbb, kényelmesebb és fenntarthatóbb is. Most a Sparban 28%-os kedvezménnyel lehet hozzájutni az egyik legnépszerűbb modellhez – de érdemes körbenézni az egyéb újdonságok között is, mert igazán különleges finomságok kerültek a polcokra.

Szódagép: tudatos és praktikus választás

A Sodaco Basic szódagép most 17.999 forintért kapható, ami 7000 forint megtakarítást jelent az eredeti 24.999 forintos árhoz képest. A csomagban minden benne van, amire a kezdéshez szükség van: a készülék mellett egy 1 literes szénsavasító flakon és egy 425 grammos CO₂-patron is jár, amellyel átlagosan 60–70 liter szóda készíthető. A szénsav-adagoló segítségével mindenki saját ízlésére szabhatja a szódát. A készülék praktikus, kis helyen is elfér.

A szódagép egyre népszerűbb nemcsak, mert praktikus, hanem környezeti szempontból is: csökkenthető a PET-palackok használata, kisebb ökológiai lábnyommal jár a szénsavas italok fogyasztása. Az ízek terén sem kell többé kompromisszumot kötni, a házilag készített szódához csak egy kis kreativitás kell: citrom-, lime- vagy uborkakarikák, friss menta, gyömbér, bogyós gyümölcsök – ezek mind egészséges, adalékmentes alternatívák az ízesítésre.

Gasztroújdonságok a Sparnál

Aki a vásárlás előtt még szívesen kalandozik az ízek világában, annak érdemes belekóstolnia a Spar egyéb újdonságaiba is. Igazi különlegesség például a sajtburger ízű fánk: marhahúsos, cheddar sajttal töltött édes-sós kombináció, darabja mindössze 499 forint. Elsőre talán meghökkentő, de már most rendkívül népszerű ez a termék.

A nosztalgiázni vágyók ismét hozzájuthatnak kedvencükhöz, klasszikus kókuszkockához: puha, csokimázas tészta, vastagon szórt reszelt kókusszal. A 300 grammos kiszerelés most 1490 forint, szemben az eredeti 1890 forintos árral.

És ha már a nyári frissítők szóba kerültek: 599 forintért elérhető a Med Scientist maté tea is, amely természetes koffeintartalmával és enyhén füstös ízvilágával remek frissítő.