Ülj fel a 90-es és 2000-es évek nosztalgiavonatára: folytasd a magyar fiúbandák slágereit − KVÍZ

Life

Ugye te is azt érzed, hogy a 90-es és 2000-es évek retró zenekarai örökre beírták magukat a szívedbe? Most visszarepítünk az időben, ahol egyetlen dalszöveg is elég volt a bulihangulathoz – nosztalgiázz velünk a magyar fiúbandákról szóló kvízzel!

A 90-es és 2000-es évek minden percében született egy újabb refrén, ami később a legjobb nosztalgia-pillanatainkhoz kötött minket. Volt abban valami megmagyarázhatatlanul varázslatos, ahogy egy zenekar – legyen szó a Happy Gangről, a V.I.P.-ről vagy a Hip Hop Boyz-ról – újra és újra megtöltötte a tánctereket. Ezeknek a korszakoknak minden slágere egy saját kis történet, a dalszövegek pedig szinte összetartották a baráti társaságokat, osztálykirándulásokat, vagy éppen a suli utáni spontán lelkizéseket. Elevenítsd fel ezeket az emlékeket a kvízünkkel. Kvíz - folytasd a dalszöveget a Shygys-tól! - Neked menne?

Forrás: YouTube Kvíz: folytasd a magyar fiúbandák dalszövegeit, de előtte nosztalgiázz még egy kicsit! A retró nem csak divat: életérzés. Egy ismerős dallam, egy jól időzített dalszöveg, és már el is felejted, hogy felnőttél. Ez a korszak nemcsak a zenei innovációról, hanem a zenekarok által teremtett boldog közösségi élményekről is szólt. Ott rejlett bennük az összetartás, amikor egyszerre fújtuk kívülről az összes refrént, mintha csak ez határozná meg, ki hová tartozik. Slágerdömping: magyar zenekarok, fiúbandák és a generációs összetartozás Voltak olyan meghatározó magyar retró fiú zenekarok, mint Happy Gang a V.I.P. vagy a Hip Hop Boyz, akik hosszú távon határozták meg a hazai popzene világát, míg sok fiúbanda - például a Shygys és a Picasso Branch - csak egy-két sláger erejéig kúszott be a 90-es évekbe és a 2000-es évekbe. De egyben megegyeztek, nem volt olyan házibuli, ahol ne az ő számaik szóltak volna. A lányok kitették a posztereiket, elmentek a gyakran ingyenes koncertjeikre, és hasonlóan rajongtak értük, mint a nagy amerikai bandákért. A zenekarok üzenete egyértelműen volt: vedd lazán, táncolj és szeress, amikor lehet! Az évek múlásával a legendás dalszövegekben már nem a tinikor fesztelensége lüktet, hanem az a nosztalgia, amely visszaidézi számunkra az akkori életérzést, a "10-re legyél itthon" bulik végtelen szabadságát. Miért imádjuk még mindig a retró fiú zenekarokat? A 90-es és 2000-es évek slágerei örökre részei maradnak a magyar popkultúrának. Szerencsés vagy, ha együtt élted át ezt az időszakot a fiúbandák debütálásával, de vajon mennyire emlékszel még a dalszövegeikre? Tesztelt magad az izgalmas és nosztalgikus kvízünkkel, de jól vigyázz! Mert ezután egészen biztosan újra fogod hallgatni az összes kazettát vagy CD-t, ami ott lapul a porlepte polc leghátsó részén.

Folytasd a dalszöveget!

1/9 Hogyan folytatódik ez a Happy Gang sláger? „Hadd érezzem, hadd vétkezzem veled... kérek egy kulcsot a szívedhez!” kérek egy pulcsit az ingemhez!” kérek egy csókot a szívemre!” 2/9 Hogyan folytatódik a Hip Hop Boyz slágere? „A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe… mert érzem együtt leszünk ott és ettől begerjedsz.” mert érzem mindenféle gond van most a fejemben.” mert érzem minden egyes veled töltött perc elvesz.” 3/9 Hogyan folytatódik a V.I.P. népszerű dala? „Keresem a lányt az álmomból… értem azt, hogy írsz és nem mondod.” érzem azt, hogy a vágy, ma felforral.” érzem azt, hogy hív és rám gondol.” 4/9 Hogyan folytatódik a Shygys slágere? „Hello! Hello! Tiéd mindenem... nélküled nem ér semmit az életem!” ölelj magadhoz, legyen örök ez a szerelem!” gyere velem, ölelj, te vagy az én mindenem!” 5/9 Hogyan folytatódik a Picasso Branch kvázi egyetlen slágere: „Álmodj rólam mindig, ha valami fáj... álmodd azt, a szívem szívedre vár!” álmodd azt, hogy valaki csak rád vár!” álmodd azt, te vagy az aki rám vár!” 6/9 Hogyan folytatódik a Hip Hop Boyz slágere? „Megbántottak, most már nem bánom.. vágyakoztam, de mégsem sajnálom.” nem tudom, és nem is ajánlom.” nem számít és nem is sajnálom.” 7/9 Hogyan folytatódik a Biző Boys aka B. Boys slágere: „Ez majdnem szerelem volt… csak tudd, hogy túl korán érkeztél.” csak hamisan szólt a szívem húrja akkor még.” csak elveszve tőled féltve őriztél.” 8/9 Hogyan folytatódik ez a Happy Gang sláger? „Álmodozom egy éjen át, gondolatom csak téged lát… fiatal szerelem és éretlen, remélem összehoz minket a véletlen.” gyere bébi, repüljünk az égen át!” szemem semmibe veszi a többi lány!” 9/9 Hogyan folytatódik a Manhattan giga slágere? „Rossz vagyok de használható, ez nekem jó, így jó… úgy ölelj, hogy fájjon, mert jó, az neked jó, nekem jó.” úgy szeress, hogy fájjon, ha jó, az neked is jó, legyen jó.” úgy akarj, hogy lássam, ez jó, neked jó, mert nekem jó.”