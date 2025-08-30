Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 30., szombat

Kertből a konyhába: virágok, amiket nemcsak szagolgatni, hanem enni is élmény

Kővári F. Luca
2025.08.30.
Ha szeretnéd különlegessé tenni az ételeidet, érdemes megismerkedned az ehető virágokkal. Nemcsak a torták, saláták és szendvicsek kapnak egyedi ízt tőlük, látványra is feldobják a tányért.

Ha te is rajongsz a színes, illatos virágokért, jó hírünk van: több közülük nemcsak gyönyörű, hanem ehető is. Egyre divatosabb, hogy a tortákat, szendvicseket vagy salátákat olyan virágokkal díszítik, amelyek nemcsak látványosak, hanem ízletesek is. Most megmutatjuk, mely fajtákat érdemes kipórbálni!

Az ehető virágokat rakhatod szendvicsekre, tortákra vagy salátákba is.
Az ehető virágokat rakhatod szendvicsekre, tortákra vagy salátákba is.
A kertből egyenesen a konyhába: egyre többen kísérleteznek ehető virágokkal, hogy különlegesebbé varázsolják az ételeiket - és ez alól a sztárok sem kivételek. Meghan Markle, Blake Lively és Victoria Beckham is szívesen díszíti tányérjait virágokkal. Meghan például saját főzőműsorában mutatta meg, hogyan teszi különlegessé a frittatát, a joghurtos gyümölcsparfét, a gyümölcstálakat vagy épp a desszerteket rózsával, levendulával és vadárvácskával.

 Jól fog mutatni, ha a vendégségbe nem sima szendvicsekkel vagy salátával készülsz, hanem virágosakkal. Az ízletes növényeket felhasználhatod akár szörpökhöz vagy lekvárokhoz is. 

Van pár szabály, amikre érdemes figyelni, ha ezeket a cuki kis díszítéseket szeretnéd használni:

  • A virágokat alaposan mosd meg étkezés előtt!
  • Tájékozódj, hogy mely növények fogyaszthatók! Ha nem vagy száz százalékosan biztos abban, hogy ehető-e a növény, inkább ne kísérletezz.
  • A fogyasztásra szánt virágokat soha ne szedd út mellől vagy virágboltból, mert vegyi anyagok kerülhetnek bele! (Ha van rá lehetőséged, termeld magad. Nem szükséges, hogy legyen egy kerted, egy kis erkélyen is simán elférnek.)
  • Több ehető növénynek csak a szirmait lehet megenni, ezért a bibét és a porzószálakat távolítsd el! 
  • Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a virágok íze az évszakoknak függvényében változhatnak, vagyis nem lesznek mindig ugyanolyan finomak.

Ha ilyen növényeket használsz tálaláshoz, akkor érdemes a hűvösebb, reggeli órákban leszedni őket. Hűtőben elállnak pár napig nedves kendőbe csavarva.)

Az ehető virágokat rakhatod szendvicsekre, tortákra vagy salátákba is.

Ehető virágok - Ezeket fogyaszthatod nyugodt szívvel:

  • Orgona
    A májusban virágzó, mézédes illatú növény gyönyörű és még ehető is. Lekvár és szörp is készíthető a szirmaiból.
  • Gyermekláncfű
    Ha nem használsz gyomirtót, akkor a kertedben növő gyomnövény is fogyasztható. Kicsit kesernyés íze miatt jól passzol salátákhoz, sajtokhoz, de dekorálhatod vele a szendvicseidet is. 
  • Illatos ibolya
    Az ibolya szirmai enyhén édeskés ízűek, pont mint az illatuk, ezért desszertekbe, salátákba keverheted, vagy nyári italok (limonádék, koktélok) díszítésére is használhatod. Ha kandírozva készíted el, jól mutathat süteményeken, tortákon.
  • Vadárvácska
    Az íze a mentáéhoz hasonlít és főleg ételek csinosítására használhatod. 
  • Napraforgó
    A magját már tuti kóstoltad, az abból készült olajat pedig valószínűleg napi szinten használod a sütéshez. Tegyél egy kísérletet a szirmaival is, mert nagyon finom, enyhén diós ízűek. Rakhatod salátákba vagy szendvicsekre is!
  • Krizantém
    A krizantémot sok európai országban − köztük nálunk is − kegyeleti virágnak használnak, mert jól bírja a fagyot. Ám, ha keletre tekintünk, például Kínába, ott gyógynövényként használják, mert hosszú életet ad a fogyasztójának, gyulladás- és vérnyomáscsökkentő hatása van.
  • Bársonyvirág
    A Magyarországon csak büdöskeként csúfolt virág szirmai olyan hatásosak az ételek színezésében, mint a nála jóval drágább, sáfrány. Színes újítás lehet a leveseidbe, köreteidbe és salátáidba. 
  • Körömvirág
    Ez a gyógyító növény ismerős lehet a kozmetika világából, ugyanis erős gyulladáscsökkentő hatása van. Ha a belőle készült gyógytea túl unalmas lenne neked, rakd salátákba, vagy sós kekszek mellé. 

