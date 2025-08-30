Kertből a konyhába: virágok, amiket nemcsak szagolgatni, hanem enni is élmény

Ha te is rajongsz a színes, illatos virágokért, jó hírünk van: több közülük nemcsak gyönyörű, hanem ehető is. Egyre divatosabb, hogy a tortákat, szendvicseket vagy salátákat olyan virágokkal díszítik, amelyek nemcsak látványosak, hanem ízletesek is. Most megmutatjuk, mely fajtákat érdemes kipórbálni!

Az ehető virágokat rakhatod szendvicsekre, tortákra vagy salátákba is.

Forrás: Westend61

A kertből egyenesen a konyhába: egyre többen kísérleteznek ehető virágokkal, hogy különlegesebbé varázsolják az ételeiket - és ez alól a sztárok sem kivételek. Meghan Markle, Blake Lively és Victoria Beckham is szívesen díszíti tányérjait virágokkal. Meghan például saját főzőműsorában mutatta meg, hogyan teszi különlegessé a frittatát, a joghurtos gyümölcsparfét, a gyümölcstálakat vagy épp a desszerteket rózsával, levendulával és vadárvácskával.

Jól fog mutatni, ha a vendégségbe nem sima szendvicsekkel vagy salátával készülsz, hanem virágosakkal. Az ízletes növényeket felhasználhatod akár szörpökhöz vagy lekvárokhoz is.

Van pár szabály, amikre érdemes figyelni, ha ezeket a cuki kis díszítéseket szeretnéd használni:

A virágokat alaposan mosd meg étkezés előtt!

Tájékozódj, hogy mely növények fogyaszthatók! Ha nem vagy száz százalékosan biztos abban, hogy ehető-e a növény, inkább ne kísérletezz.

A fogyasztásra szánt virágokat soha ne szedd út mellől vagy virágboltból, mert vegyi anyagok kerülhetnek bele! (Ha van rá lehetőséged, termeld magad. Nem szükséges, hogy legyen egy kerted, egy kis erkélyen is simán elférnek.)

Több ehető növénynek csak a szirmait lehet megenni, ezért a bibét és a porzószálakat távolítsd el!

Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a virágok íze az évszakoknak függvényében változhatnak, vagyis nem lesznek mindig ugyanolyan finomak.

Ha ilyen növényeket használsz tálaláshoz, akkor érdemes a hűvösebb, reggeli órákban leszedni őket. Hűtőben elállnak pár napig nedves kendőbe csavarva.)

Ehető virágok - Ezeket fogyaszthatod nyugodt szívvel: