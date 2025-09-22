Matthew McConaughey elárulta: egy bútordarabak köszönhető, hogy tökéletes a szexuális élete

Az 55 éves Matthew McConaughey egy interjúban mesélt arról, hogyan tartják életben szexuális életüket feleségével három gyermek mellett is. Mint mondta, egy idő után rájöttek, hogy a hatalmas, king-size méretű ágyukban inkább eltávolodtak egymástól, mintsem közelebb kerületek volna a másikhoz.

Matthew McConaughey és felesége, Camila Alves

Forrás: Getty Images

Matthew McConaughey házasságát egy kisebb ágy mentette meg

„Egy reggel arra ébredtem, hogy Camila olyan messze van tőlem, mintha egy focipálya választana el minket. Este pedig, amikor összebújtunk volna, előbb át kellett küzdeni magam a takarón és a párnákon, hogy hozzáférjek. Akkor döntöttünk úgy, hogy lecseréljük” – mesélte McConaughey.

A pár végül egy kisebb, queen-size ágyra váltott. „Most úgy alszunk, hogy ősszeér a vállunk, és ez sokkal intimebb. Higgyék el, a kicsi ágy jót tesz a házasságnak” – tette hozzá mosolyogva.

A színész ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a gyereknevelés miatt nem szabad háttérbe szorítani a párkapcsolatot. „Az egyik legfontosabb dolog, amiben példát mutathatok a gyerekeimnek, az az, ahogy az anyjukkal bánok, és ahogy ő bánik velem. Ez legalább annyira fontos, mint bármi más” – hangsúlyozta.

Matthew McConaughey és Camila Alves 2006-ban találkoztak egy Los Angeles-i klubban. „Nem azt kérdeztem magamtól: ki ez a nő, hanem azt: mi ez, amit érzek, amikor ránézek? Azóta sem akartam mással lenni” – emlékezett vissza a színész. A pár 2012-ben, mindössze fél év jegyesség után házasodott össze. Három gyermekük született: Levi (17), Vida (15) és Livingston (12).