Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 22., hétfő Móric

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Világsztár

Matthew McConaughey elárulta: egy bútordarabak köszönhető, hogy tökéletes a szexuális élete

Világsztár Matthew McConaughey Camila Alves
Szabados Dániel
2025.09.22.
A színész és felesége, Camila Alves több mint egy évtizede élnek boldog házasságban. Matthew McConaughey most elárulta, mi a titka a kapcsolatuknak: nem mindegy, milyen ágy van a hálószobában.

Az 55 éves Matthew McConaughey egy interjúban mesélt arról, hogyan tartják életben szexuális életüket feleségével három gyermek mellett is. Mint mondta, egy idő után rájöttek, hogy a hatalmas, king-size méretű ágyukban inkább eltávolodtak egymástól, mintsem közelebb kerületek volna a másikhoz.

TORONTO, ONTARIO - SEPTEMBER 05: (L-R) Camila Alves McConaughey and Matthew McConaughey attend the premiere of "The Lost Bus" during the 2025 Toronto International Film Festival at Princess of Wales Theatre on September 05, 2025 in Toronto, Ontario. (Photo by Isaiah Trickey/FilmMagic)
Matthew McConaughey és felesége, Camila Alves 
Forrás: Getty Images

Matthew McConaughey házasságát egy kisebb ágy mentette meg

„Egy reggel arra ébredtem, hogy Camila olyan messze van tőlem, mintha egy focipálya választana el minket. Este pedig, amikor összebújtunk volna, előbb át kellett küzdeni magam a takarón és a párnákon, hogy hozzáférjek. Akkor döntöttünk úgy, hogy lecseréljük”mesélte McConaughey.

A pár végül egy kisebb, queen-size ágyra váltott. „Most úgy alszunk, hogy ősszeér a vállunk, és ez sokkal intimebb. Higgyék el, a kicsi ágy jót tesz a házasságnak” – tette hozzá mosolyogva.

A színész ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a gyereknevelés miatt nem szabad háttérbe szorítani a párkapcsolatot. „Az egyik legfontosabb dolog, amiben példát mutathatok a gyerekeimnek, az az, ahogy az anyjukkal bánok, és ahogy ő bánik velem. Ez legalább annyira fontos, mint bármi más” – hangsúlyozta.

Matthew McConaughey és Camila Alves 2006-ban találkoztak egy Los Angeles-i klubban. „Nem azt kérdeztem magamtól: ki ez a nő, hanem azt: mi ez, amit érzek, amikor ránézek? Azóta sem akartam mással lenni” – emlékezett vissza a színész. A pár 2012-ben, mindössze fél év jegyesség után házasodott össze. Három gyermekük született: Levi (17), Vida (15) és Livingston (12).

Oscar Pistorius újra szerelmes: barátnője kísértetiesen emlékeztet a nőre, akit meggyilkolt - FOTÓ

Oscar Pistorius ismét reflektorfénybe került: a gyilkosságért elítélt egykori paralimpikont új barátnőjével kapták lencsevégre. A nő feltűnően hasonlít a sportoló exére, a 2013-ban agyonlőtt Reeva Steenkampra.

Korán kopogtat idén a tél: kiderült, mikor eshet le az első hó

Az enyhe ősznek hamarosan vége: a hónap végén esővel, széllel egyre hűvösebb napok érkeznek, december közepétől pedig már havazásra és fagyos éjszakákra is készülhetünk.

Őszi nap-éj egyenlőség: szerelembevonzó varázslatok a kelta és wicca hagyományok nyomán

Az őszi nap-éj egyenlőség a Mabon ünnepe a kelta és wicca hagyományokban.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu