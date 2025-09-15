Krémes csoda 3 hozzávalóból: a citromos possettől felrobbant a TikTok - RECEPT

Ha van desszert, ami egyszerre könnyed, frissítő és ellenállhatatlanul krémes, az a citromposset. A brit klasszikus pillanatok alatt elkészíthető, és legalább olyan gyorsan el is fogy. Nem véletlen, hogy a TikTok egyik új kedvence lett – mi pedig megmutatjuk a receptet, amivel is tökéletesen elkészítheted.

A citrom posset garantáltan a kedvenc desszerted lesz!

Forrás: Shutterstock

Citrom posset, a tökéletes desszert

Mindig jól esik egy finom desszert, ami ínycsiklandóan finom és pillanatok alatt elkészül. A krémes, lágy citromos posset pont ilyen és a frissesség érzése minden falatnál elkísér. Nem kell órákig a konyhában állnod és mégis olyan hatást kelt mintha a legmenőbb cukrászdában vásároltad volna. Mutatjuk, hogyan készítsd el!

Hozzávalók:

480 ml tejszín

100 g kristálycukor

másfél citrom reszelt héja

1 citrom facsart leve

ízlés szerint vaníliaaroma

a díszítéshez opcionálisan bogyós gyümölcsök, zúzott keksz vagy citrom reszelt héja

Elkészítés:

Forrald fel a tejszínt és a cukrot egy kis lábasban. Közepes lángon addig főzd fel, folyamatosan kevergetve, míg a cukor el nem olvad, ez körülbelül 5 percet vesz igénybe.

Add hozzá a citromlevet: ha elolvadt a cukor, húzd le a gázról és keverd hozzá a frissen facsart citromlevet, a vaníliaaromát és a gyümölcs reszelt héját. Ettől a lépéstől fog beindulni a varázslat, mert a citromsav hatására fog megdermedni a krémünk.

Hűtsd le: a keveréket hagyd hűlni szobahőmérsékleten 15 percig, majd szűrd át egy finom szűrőn, hogy a citromhéj kiváljon a masszából. Citromhéjába vagy pohárkákba öntsd át, ha ezzel a lépéssel megvagy!

Irány a hűtő: tedd őket a hűtőbe minimum 2 órára, de inkább egy éjszakára, hogy teljesen összeérjenek az ízek. A végeredmény egy krémes, friss, igazi ízbomba lesz!

Tálalás: ízlés szerint tehetsz a tetejére gyümölcsöket, zúzott kekszet, amit csak szeretnél!

#easydessert #summerdessert #lemonposset #summerpicnic ♬ original sound - MADS | Easy Cooking @makeitmads The perfect June dessert for your next picnic🍋🍓 Happy National Dairy Month!🐮 Here is one of my favorite cream-based desserts: Lemon Posset Ingredients: 2 cups heavy cream 1/2 sugar 1.5 tbsp lemon zest 1/3 cup lemon juice 1/4 tsp vanilla extract Combine the cream, sugar, and lemon zest in a sauce pan and simmer on low for about 20-25minutes. Stir every few minutes. While the cream is simmering, cut about 4-5 lemons in half and pull out the insides. Juice them through a strainer and set the lemon juice aside. Pull the cream off the heat and add in the lemon juice and vanilla. Let sit for about 15 mins. Strain the cream through a strainer to discard the lemon zest. Pour evenly into your empty lemon halves. Refrigerate until they are solid, usually about 2-3 hours but I like to leave them overnight! Optional: roll some raspberries in sugar and place on top. Serve cold Enjoy!🍋 #nationaldairymonth