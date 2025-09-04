Jamie Lee Curtis mennyei citromos kuglófja még azelőtt kapós lesz, hogy felszolgálnád

Jamie Lee Curtis imád a konyhában sürögni, nem fél használni a tűzhelyet, és attól sem jön zavarba, ha össze kell maszatolnia a kezét. Arról már korábban írtunk, hogy a színésznő gyönyörűséges és igazán egyedi konyhával büszkélkedhet, ráadásul nemrégiben nyilvánosan megosztotta féltve őrzött, mennyei citromos kuglófreceptjét, amit mi sem hagyhatunk próba nélkül. Olyannyira könnyű elkészíteni, hogy még azok is meg tudják ugrani, akik nem konyhatündérek. A receptje a Lee család hagyományain alapul, de Jamie Lee az 1999-es The Cake Mix Doctor című szakácskönyvből is vett át hozzá praktikákat.

Jamie Lee Curtis felfedte kedvenc édességének titkát és el is készítette a Today reggeli adásábanForrás: NBCUniversal

Apró sárga gyümölcs, óriási előnyökkel – Jamie Lee Curtis is a citromra esküszik

A citrom az egyik legegészségesebb gyümölcs, frissítő íze és jótékony hatásai miatt vált a konyhák kedvencévé. Az egyik legfontosabb tulajdonsága a rendkívül magas C-vitamin-tartalom, amely támogatja az immunrendszer működését, segít a szervezetnek ellenállni a fertőzésekkel szemben, és hozzájárul a gyorsabb regenerációhoz. Emellett erős antioxidáns, vagyis védi a sejteket, egyúttal hozzájárul a bőr egészségének megőrzéséhez és a korai öregedés lassításához.

Tudtad? A citrom másik jelentős előnye, hogy serkenti az emésztést. A benne lévő savak és illóolajok fokozzák a gyomornedvek termelődését, így elősegítik a hatékonyabb tápanyag-felszívódást. Sokan a reggeli citromos vizet is emiatt fogyasztják, mivel frissítő hatása mellett beindítja az anyagcserét. A harmadik kiemelkedő tulajdonság a lúgosító hatás: bár maga a citrom savanyú, a szervezetben lúgosító hatást fejt ki, ezzel hozzájárul a sav-bázis egyensúly megőrzéséhez, ami kulcsfontosságú a jó közérzet és az egészség szempontjából. Ne feledkezzünk meg a szív- és érrendszerre kifejtett hatásáról sem: a citromban található flavonoidok, kálium és C-vitamin együtt segíthetnek a vérnyomás normalizálásában, a koleszterinszint csökkentésében és a véredények falainak erősítésében. Külsőleg és belsőleg alkalmazva egyaránt enyhítheti a torokfájást, és hozzájárulhat a szervezet természetes tisztulási folyamataihoz.

És most jöjjön az ígért recept!