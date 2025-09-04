Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Jamie Lee Curtis mennyei citromos kuglófja még azelőtt kapós lesz, hogy felszolgálnád

Citromos kuglóf
Shutterstock - Foxys Forest Manufacture
ízbomba Jamie Lee Curtis kuglóf
Jónás Ágnes
2025.09.04.
Gondoltál már arra, milyen lehet egy hollywoodi hírességgel eltölteni egy vacsorát, vagy milyen hangulata lenne egy közös főzésnek? Jó, nem rögtön a hiányos öltözékű, kötényes Jacob Elordira vagy Dwayne Johnsonra kell gondolni – nekünk most inkább olyan A-listás sztárok jutottak eszünkbe, mint például Jennifer Aniston vagy az Oscar-díjas Jamie Lee Curtis.

Jamie Lee Curtis imád a konyhában sürögni, nem fél használni a tűzhelyet, és attól sem jön zavarba, ha össze kell maszatolnia a kezét. Arról már korábban írtunk, hogy a színésznő gyönyörűséges és igazán egyedi konyhával büszkélkedhet, ráadásul nemrégiben nyilvánosan megosztotta féltve őrzött, mennyei citromos kuglófreceptjét, amit mi sem hagyhatunk próba nélkül. Olyannyira könnyű elkészíteni, hogy még azok is meg tudják ugrani, akik nem konyhatündérek. A receptje a Lee család hagyományain alapul, de Jamie Lee az 1999-es The Cake Mix Doctor című szakácskönyvből is vett át hozzá praktikákat.  

Jamie Lee Curtis
Jamie Lee Curtis felfedte kedvenc édességének titkát és el is készítette a Today reggeli adásábanForrás: NBCUniversal

Apró sárga gyümölcs, óriási előnyökkel  – Jamie Lee Curtis is a citromra esküszik

A citrom az egyik legegészségesebb gyümölcs,  frissítő íze és jótékony hatásai miatt vált a konyhák kedvencévé. Az egyik legfontosabb tulajdonsága a rendkívül magas C-vitamin-tartalom, amely támogatja az immunrendszer működését, segít a szervezetnek ellenállni a fertőzésekkel szemben, és hozzájárul a gyorsabb regenerációhoz. Emellett erős antioxidáns, vagyis védi a sejteket, egyúttal hozzájárul a bőr egészségének megőrzéséhez és a korai öregedés lassításához.

Tudtad?

A citrom másik jelentős előnye, hogy serkenti az emésztést. A benne lévő savak és illóolajok fokozzák a gyomornedvek termelődését, így elősegítik a hatékonyabb tápanyag-felszívódást. 

Sokan a reggeli citromos vizet is emiatt fogyasztják, mivel frissítő hatása mellett beindítja az anyagcserét. A harmadik kiemelkedő tulajdonság a lúgosító hatás: bár maga a citrom savanyú, a szervezetben lúgosító hatást fejt ki, ezzel hozzájárul a sav-bázis egyensúly megőrzéséhez, ami kulcsfontosságú a jó közérzet és az egészség szempontjából. Ne feledkezzünk meg a szív- és érrendszerre kifejtett hatásáról sem: a citromban található flavonoidok, kálium és C-vitamin együtt segíthetnek a vérnyomás normalizálásában, a koleszterinszint csökkentésében és a véredények falainak erősítésében. Külsőleg és belsőleg alkalmazva egyaránt enyhítheti a torokfájást, és hozzájárulhat a szervezet természetes tisztulási folyamataihoz

És most jöjjön az ígért recept!

Jamie Lee Curtis
Citromos kuglóf édesmázzal a tetején, ahogy Jamie Lee Curtis készíti Forrás: Shutterstock

„Oscar-díjas” mennyei citromos kuglóf Jamie Lee Curtis receptje alapján 

Hozzávalók

  • 1 csomag sárga piskótakeverék
  • 1 csomag citromízű zselatinpor (nem pudingpor!)
  • 4 tojás
  • 1,6 dl olaj (kb. 2/3 csésze)
  • 1,6 dl meleg víz (szintén kb. 2/3 csésze)

A mázhoz

  • 1 csésze porcukor
  • 2 evőkanál frissen facsart citromlé
  • 1 teáskanál reszelt citromhéj

Elkészítés

  1. A sütőt melegítsd elő 175 °C-ra.
  2. Egy nagy tálban keverd össze a piskótakeveréket, a zselatinport, a tojásokat, az olajat és a meleg vizet. Dolgozd el ezeket csomómentesre.
  3. Öntsd a masszát egy kivajazott és lisztezett kuglófformába.
  4. Süsd kb. 35–40 percig.
  5. Hagyd teljesen kihűlni, majd készítsd el a mázat: a porcukrot keverd el a citromlével és a citromhéjjal.
  6. Csorgasd a mázat a sütemény tetejére. Curtis trükkje, hogy egy kevés plusz mázat önt a kuglóf közepébe, így az beszivárog az aljába, és a desszertet extra lédússá teszi.
  7. Tálalás előtt helyezz friss virágokat a kuglóf közepébe, így egyszerre finom és mutatós finomság kerül az asztalra.

A citromos zselatin friss, üde ízt ad a tésztának, ráadásul légies és szaftos marad, a mázban pedig igazán kiérződik a citrom frissessége. Ez egy igazi közönségkedvenc sütemény, ami garantáltan mosolyt csal az asztaltársaság arcára.

