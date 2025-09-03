Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 3., szerda

Varázslatos koktélok: így készítsd el otthon Harry Potter leghíresebb bájitalait - RECEPTEKKEL

Varázslatos koktélok az őszre.
Shutterstock - Yulia Furman
Kővári F. Luca
2025.09.03.
Valami igazán ütős bájitalt keresel őszre? Mutatjuk ezeket Harry Potter inspirálta varázslatos koktélokat!

Itt az ősz és valami igazán hátborzongató, mágikus italt keresel? Harry Potter bájitalai lesznek a kedvenceid az idén. Már mutatjuk is, hogyan készítheted el a Felix Felicist, a Veritaserumot és a Százfűlé-főzetet!

Harry Potter inspirálta bűbájos koktélok.
Forrás: Shutterstock

Koktélok, amiket Harry Potter bájitaltan órája inspirált

Ha végigolvastad a könyvet, vagy csak láttad az összes Harry Potter-filmet, akkor tudhatod, hogy mekkora hatása lehet egy-egy rossz ízű és furcsa színű bájitalnak. A következő három koktél viszont jól is néz ki és még az ízük is fantasztikus.

Tarts velünk Harry elvarázsolt konyhájába, készítsd el ezeket a − bár hatástalan, de − nagyon finom italokat, majd idézd fel a kedvenc jeleneteidet a filmből, hiszen nem sokára érkezik az új Harry Potter-sorozat is. Na, de nézzük a három elvarázsolt koktélt, készítsd az üstjeidet, fortyogjanak azok a fazekak!

Felix Felicis

Ezzel a koktéllal nem csak Harry Potternek lesz szerencsére, hanem neked is!
Forrás: Shutterstock

A Felix Felicis bájital a „folyékony szerencse” a filmsorozatban. Aki elfogyasztja, az ideiglenesen mindenben sikeres lesz, amit csinál. Hatása a mennyiségtől függ, de a könyv arra is kitér, hogy nagyobb mennyiségben szédülést, vagy túlzott önbizalmat okoz, ami ártalmas lehet. 

Kifejezetten tiltott szernek minősül minden versenyen, például a Trimágus Tusán vagy a kviddics mérkőzések során.

Harry A Harry Potter és a Félvér Herceg részben használta, hogy sikeresen szerezzen információkat Slughorn professzortól, Tom Denem alakjával kapcsolatban. Így készítheted el:

Keverd össze ezeket az összetevőket és már készen is vagy:

  • 100 ml Prosecco 
  • 50 ml baracklé
  • 20 ml narancslikőr
  • jég − ízlés szerint

Opcionális: ha szeretnéd, hogy még bűbájosabb legyen a koktélod, szórj bele sárga, ehető csillámot!

Veritaserum 

Harry Potter kedvence: a veritaserum koktél.
Forrás: Shutterstock

A Veritaserum az igazságszérum Harry Potter világában, amely arra kényszeríti a fogyasztóját, hogy minden kérdésre őszintén válaszoljon. Az íztelen és szagtalan italból már három csepp is elegendő a megfelelő hatás érdekében. Barty Kupor karakterén használta Albus Dumbledore, amikor kiderült, hogy a tanár másnak álcázta magát. Így készíts igazságszérumot:

Fogj egy barista shakert és keverd össze benne ezeket az összetevőket:

  • 40 ml gin
  • 100 ml tonik
  • 40 ml áfonyalé

Szintén kihagyató, de miért is tennéd, hiszen éppen varázsitalokat készítesz: szerezz be ezüst ehető csillámport és boríts bele érzéssel, hogy csak úgy ragyogjon az elkészült ital!

Százfűlé-főzet

Harry Potter koktélja: százfűlé-főzet
Forrás: Shutterstock

A Százfűlé-főzet egy varázsital, amely elfogyasztásával felveheti az ember egy másiknak az alakját, de kizárólag csak átmenetileg. Átvehető más személy kinézete, hangja, neme, de nem lehet tőle varázslóvá válni. A nehéz és büdös főzetet a második könyvben, a Titkok Kamarájában Hermione, Harry barátja készítette el, de sajnos rosszul. Hermione megjárta, mert macskaszőrt tett a főzetbe, haj helyett, így félig macskává változott. 

Szerencsére neked nem szükséges sem hajat, sem szőrt beletenned a koktélba, de nézzük is a receptet!

Keverd össze ezeket egy shakerben:

  • 40 ml fehér rum
  • 60 ml kiwilé
  • 20 ml alma szirup
  • 10 ml Blue Curacao

Ha érdekelne, hogyan készül a Harry Potter világ vajsöre, akkor kattints a videóra:

@eddycancook Butterbeer ထောပတ်ဘီယာ - Recreating “Harry Potter” Drink… #eddy #foryou #cooking #harrypotter #butterbeer ♬ Harry Potter - The Intermezzo Orchestra


 

