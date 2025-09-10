Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Szentségtörésnek tartják, ahogy a Z generáció issza a sört - A séfek közül mégis van, aki támogatja

2025.09.10.
A fiatalabb sörivók egyre bátrabban kísérleteznek: a Z generáció tagjai közül sokan jeget dobnak a korsójukba. A közösségi médiában egyre több videó terjed, amelyben a sört jégkockával isszák – és akadnak olyan szakértők, akik szerint ez valóban a legfrissítőbb módja a fogyasztásnak.

Az új trend a közösségi platformokon kezdett terjedni. TikTok-videókban fiatalok mutatják be, ahogy különböző fajájú söröket jéggel szervíroznak. Az egyik népszerű gasztroinfluenszer például cheladába, vagyis lime-mal és sóval kínált mexikói sörkoktélba tett jégkockákat, és a rajongói szerint így igazán hűsítő lett az ital.

Chealada sörkoktél, amiben eredetileg nincs jég, a Z generáció tagjai mégis tesznek
Egy brit felmérés is megerősíti, hogy a 18–35 év közöttiek közel egyharmada kipróbálta már a sört jéggel. A fiatalok ötöde kifejezetten frissítőnek tartja, ha borba vagy sörbe jég kerül.

Sör jégkockával: sokan szentségtörésnek tartják

Azonban nem mindenki ilyen kísérletező kedvű. A hagyományos sörkultúrákban – Németországtól az Egyesült Államokig – sokan egyenesen szentségtörésnek tartják a jég hozzáadását. A felmérés szerint a válaszadók 44 százaléka „műveletlennek” nevezte azokat, akik így isszák a sört. Sokak szerint a jég egyszerűen elrontja az italt, hiszen gyorsan elolvad, és felhígítja a sört. „Hülyeség, végül vizet iszol” – fakadt ki egy kommentelő az egyik videó alatt.

A kritikusokkal szemben sokan védelmükbe veszik ezt a szokást, mondván: Délkelet-Ázsiában, például Thaiföldön vagy Vietnámban teljesen megszokott, hogy a sört jéggel szolgálják fel a forróság miatt.

Sőt, a Michelin-csillagos séf, David Chang is kiállt a jeges ital mellett. 2023-ban saját podcastjéban azt mondta: a jég csak kulináris sznobizmus miatt számít tabunak, valójában pedig finomabbá és élvezetesebbé teszi az italt. „Igyuk a sört italként, ne pedig múzeumi tárgyként” – fogalmazott.

A felmérésből az is kiderült, hogy minden ötödik ember titokban fogyasztja jéggel a sört, miközben a barátainak mást mond. A jelek szerint a jeges sör egyszerre számít trendinek és tiltott gyümölcsnek. 

