VIBE Budapest: ahol a vacsora show-vá alakul és a budapesti éjszaka új arcát mutatja

Budapest sosem volt szürke város, főleg, ha éjszakáról van szó. A múlt század mulatói, orfeumai és kávéházai mindig is pezsgést vittek a város életébe, és most, a 21. században a VIBE Budapest hozza vissza ezt a hangulatot, de egészen más szinten. A Széchenyi téren álló ikonikus épület falai között egy olyan világ nyílik meg, ahol a vacsora nem a végállomás, hanem az este nyitánya, ahol az ital nemcsak szomjat olt, hanem történetet mesél, és ahol a zene és a látvány együtt írják át a budapesti éjszaka szabályait.
Ha visszagondolunk a két világháború közötti Budapestre, az Arizona vagy a Moulin Rouge neve szinte mindenki számára ismerősen cseng. Ezek a helyek nemcsak szórakozóhelyek voltak, hanem társasági központok, ahol találkoztak a művészek, a polgárság és a nemzetközi utazók. A VIBE Budapest pontosan ezt a világot idézi meg, de modern formában: a fun dining és a supper club műfajának ötvözésével.
Ez a koncepció világszerte ismert és kedvelt: New Yorkban, Londonban vagy Barcelonában a legmenőbb helyek közé tartoznak azok, ahol a vacsora közben életre kel a show, és ahol a vendég egy este alatt több világot élhet át. Budapest eddig nélkülözte ezt a formát, a Costes-csoport új projektje azonban betöltötte a hiányt. A VIBE-ban minden este egy kis fesztivál, amelyben a gasztronómia, a koktélkultúra és a látványos előadások találkoznak.
Az étlap a világ körüli utazás jegyében állt össze. Mexikói taco, olasz tészta, ázsiai fűszerezésű fogás vagy mediterrán hal – mind megfér egymás mellett. A magyar gasztronómia is fel-felbukkan, de nem nehéz, hagyományos formában, hanem könnyedebb, frissített változatokban. Ez a fajta hozzáállás szépen illeszkedik a hazai gasztronómia megújulásába, amely egyre inkább arra törekszik, hogy a tradíciót modern technológiákkal és nemzetközi inspirációkkal gazdagítsa.
A vacsora így nem pusztán étkezés, hanem gasztronómiai kaland. Minden fogás mögött érződik a szándék, hogy kilépjen a megszokottból, de ne váljon túlzóvá. Az ételek karakteresek, látványosak, és pontosan illeszkednek ahhoz az atmoszférához, amelyben felszolgálják őket.
A VIBE másik főszereplője a SIP bár, ahol az italok készítése önmagában is előadás. A signature koktélokat Marc Álvarez, a barcelonai Sips Bar társalapítója álmodta meg, akinek nevét a szakma világszerte elismeri. A Sips-t 2023-ban a világ legjobb bárjának választották, és Álvarez tudása most Budapestre is megérkezett.
A koktélok a VIBE-ban nem egyszerű italok. Egyikük füstfelhőből bukkan elő, másikuk illatfelhővel érkezik, van, amelyik szokatlan pohárban vagy épp játékos tálalásban lep meg. Az alkoholmentes italok sem maradnak ki: ugyanolyan kreatívak és látványosak, mint az alkoholos verziók, így mindenki részese lehet az élménynek.
És ott van a hely legnagyobb titka: a Diamond Vibe Elixier. Ez a koktél nem rendelhető, nem szerepel az itallapon, és pénzért sem kapható. Csak azok a vendégek kóstolhatják meg, akiket a házigazdák a leginkább „vibe-osnak” látnak. A ceremónia során felszolgált ital összetevői közül a legfontosabbat, a „Budapest esszenciát” kizárólag Álvarez ismeri. Így válik egyetlen pohár ital legendává.
A vacsora után nem ér véget az este, sőt, akkor kezdődik el igazán. A VIBE egyik legnagyobb különlegessége az, ahogyan a tér fokozatosan átalakul. A fények színei elmélyülnek, a zene ritmusa erősödik, és a színpad életre kel.
Kolumbiai táncosok, artisták, DJ-k és nemzetközi művészek váltják egymást, a produkciók pedig elegánsan illeszkednek az est hangulatába. Ez nem harsány kabaré, nem is zajos diszkó, hanem valami teljesen új: a látvány, a zene és a gasztronómia szerves egysége. A vendég úgy érzi, hogy egyetlen este alatt utazott körbe több világot.
A VIBE belsőépítészeti megoldásai önmagukban is külön élményt nyújtanak. Az egyedi csempék, a mintás tapéták, a kézzel tervezett bútorok mind részei annak a világépítésnek, amelynek részesévé válik a vendég. Az ablakokon át a budai Vár és a Lánchíd panorámája tárul fel, bent pedig Európa egyik legmodernebb hangrendszere gondoskodik arról, hogy minden részlet a helyén legyen.
Az este így egyszerre szól a gasztronómiáról, a koktélokról, a látványról és a hangulatról. Minden apró elem azt a célt szolgálja, hogy a vendég úgy érezze: kiszakadt a megszokott körforgásból.
A VIBE Budapest új színt hozott a város éjszakai életébe. Ez nem csupán étterem, nem is egyszerű bár, és még csak nem is hagyományos klub. Ez egy hely, ahol minden este történetté válik. A vacsora közben felépülő show, a világszínvonalú koktélok, a globális ízek és a látvány együttese olyan élményt ad, amelyről napokig beszélnek a vendégek.
Aki belép a VIBE-ba, az valójában egy korszakba is belép: a pesti mulatók modern újraértelmezésébe. És ez az élmény nemcsak a turisták számára különleges, hanem a budapestieknek is, akik újra felfedezhetik saját városukat egy teljesen új perspektívából.
(x)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.