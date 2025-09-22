VIBE Budapest: ahol a vacsora show-vá alakul és a budapesti éjszaka új arcát mutatja

Budapest sosem volt szürke város, főleg, ha éjszakáról van szó. A múlt század mulatói, orfeumai és kávéházai mindig is pezsgést vittek a város életébe, és most, a 21. században a VIBE Budapest hozza vissza ezt a hangulatot, de egészen más szinten. A Széchenyi téren álló ikonikus épület falai között egy olyan világ nyílik meg, ahol a vacsora nem a végállomás, hanem az este nyitánya, ahol az ital nemcsak szomjat olt, hanem történetet mesél, és ahol a zene és a látvány együtt írják át a budapesti éjszaka szabályait.

Mulatók aranykora és újjászületése

Ha visszagondolunk a két világháború közötti Budapestre, az Arizona vagy a Moulin Rouge neve szinte mindenki számára ismerősen cseng. Ezek a helyek nemcsak szórakozóhelyek voltak, hanem társasági központok, ahol találkoztak a művészek, a polgárság és a nemzetközi utazók. A VIBE Budapest pontosan ezt a világot idézi meg, de modern formában: a fun dining és a supper club műfajának ötvözésével.

Ez a koncepció világszerte ismert és kedvelt: New Yorkban, Londonban vagy Barcelonában a legmenőbb helyek közé tartoznak azok, ahol a vacsora közben életre kel a show, és ahol a vendég egy este alatt több világot élhet át. Budapest eddig nélkülözte ezt a formát, a Costes-csoport új projektje azonban betöltötte a hiányt. A VIBE-ban minden este egy kis fesztivál, amelyben a gasztronómia, a koktélkultúra és a látványos előadások találkoznak.

Vacsora közben életre kel a show

Forrás: vibebudapest.com

Globális ízek, magyar csavarral

Az étlap a világ körüli utazás jegyében állt össze. Mexikói taco, olasz tészta, ázsiai fűszerezésű fogás vagy mediterrán hal – mind megfér egymás mellett. A magyar gasztronómia is fel-felbukkan, de nem nehéz, hagyományos formában, hanem könnyedebb, frissített változatokban. Ez a fajta hozzáállás szépen illeszkedik a hazai gasztronómia megújulásába, amely egyre inkább arra törekszik, hogy a tradíciót modern technológiákkal és nemzetközi inspirációkkal gazdagítsa.

A vacsora így nem pusztán étkezés, hanem gasztronómiai kaland. Minden fogás mögött érződik a szándék, hogy kilépjen a megszokottból, de ne váljon túlzóvá. Az ételek karakteresek, látványosak, és pontosan illeszkednek ahhoz az atmoszférához, amelyben felszolgálják őket.