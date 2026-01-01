Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ókori Róma, reneszánsz, ’90-es évek? Csillagjegyed elárulja, melyik történelmi korban ragyogtál volna

Shutterstock - Azovsky
csillagjegy asztrológia horoszkóp történelem
Bába Dorottya
2026.01.01.
Minden történelmi kornak más jellegzetessége van, ami az ember személyiségével rezonál. Csillagjegyünk felfedi, melyik érában lettünk volna a csúcson.

Bizonyára mindenkiben érezte már úgy, hogy rossz korszakba született. Meglehet, hogy ez nem is alaptalan, hisz a csillagjegyek nem feltétlen abban a történelmi korban ragyognak a legfényesebben, amikor megszülettek. Még az a szerencse, hogy nem kell találgatni, mert az asztrológiai elemzés alapján viszonylag pontos képet kaphatunk arról, hogy mikor lettünk volna elemünkben. 

Csillagjegyek a történelmi korokban
Csillagjegyünk felfedi, melyik történelmi korban lettünk volna a csúcson.
Forrás: Shutterstock

Ezekbe a történelmi korszakokba vágyik vissza a csillagjegyek lelke

Lehet, hogy most is jól boldogulsz, de mi lett volna, ha abban a korban születsz, ami a csillagjegyed szerint a leginkább illik hozzád? Horoszkópunkból kiderül!

  • Kos csillagjegy – Ókori Róma

Ez a versengő, hatalomra, kalandra, valamint felfedezésre törekvő csillagjegy az ókori Róma társadalmában nagy karriert futott volna be. Az intrikával és hódításokkal átszőtt történelmi korban csak az maradt életben, aki legyőzte ellenségeit, a Kosok pedig brillíroznak a politikai manőverezésben. Gyakorlatiasak, rátermettek, jaj annak, aki az útjukba áll – a római légiósokhoz hasonlóan.

  • Bika csillagjegy – Űrkorszak, 1960-as évek

A hosszú hatvanas években az űrversenyen és hidegháborún túl a kényelem évtizede is volt, hisz ekkor váltak széles korban elterjedtté az olyan eszközök, mint televízió, hűtőgép. Egy olyan kényelmes, makacs csillagjegynek, mint amilyen a Bika eszményi feltételeket kínált. Amíg a kultúra is nagy fejlődésnek indult, addig a megfelelő összkomfort is rendelkezésre állt, miközben a világ kiszámítható volt.

  • Ikrek csillagjegy – Üvöltő húszas évek

A nyughatatlan, társaságkedvelő, kaméleon, folyamatosan átalakuló Ikrek személyiségét mintha direkt úgy keverte volna ki a kozmosz, hogy aztán visszaküldje az 1920-as évekbe. Hisz ebben az évtizedben ment át gyökeres változáson a történelem, miközben számos technológiai újítás is megjelent, ahogy a modern társadalom is ekkor kezdett formát ölteni. A kétarcú csillagjegy elemében lett volna akkor az asztrológia szerint!

  • Rák csillagjegy – Viktoriánus kor

A 19. századi romantika korszaka olyan, mintha egyenesen a Rákok fejében barangolnánk. Ugyanis ebben a korszakban felerősödött az individuum szerepe, a logika helyét átvették az érzelmek, a művészetekben pedig belső világukra koncentráltak, pontosan úgy, ahogy az érzékeny csillagjegy esetén. A család, hagyományos értékek, valamint az érzelmek finom kifejezése is ezt erősíti, ami ugyanúgy igaz a viktoriánus korra, mint a Rák csillagjegy szülötteire.

  • Oroszlán csillagjegy – Reneszánsz kor

A karizmatikus, kreatív, önkifejező Oroszlánok lelke a reneszánsz korral rezonál, mivel a művészi és tudományos újjászületés korszakában ragyogott volna. Az elismerés, valamint szépség iránti vágya, formabontó ötletei, illetve ellenállhatatlan kisugárzása révén a reneszánsz kultúra zászlóvivője lett volna. Ötleteihez bőséggel talált volna gazdag mecénást, valósággal lubickolt volna a reflektorfényben.

  • Szűz csillagjegy – 18. század és Felvilágosodás

Ha van korszak, ami az aprólékos, elemző, mégis kritikus Szűz személyiségében van összhangban, az a Felvilágosodás kora. Ez a 17. századtól egészen a 19. század elejéig tartó éra a tudományokba vetett hit, a racionalitás keresésének ideje volt, amikor minden korábbi nézetet megkérdőjeleztek. És csakúgy, mint ahogy a Szüzek, ebben az érában is hajlamosak voltak elveszni a részletekben, miközben a nagy egész láthatatlan maradt számukra.

  • Mérleg csillagjegy – Ókori Görögország

Egy olyan diplomatikus, csapatmunkára törekvő, filozofikus csillagjegy, mint a Mérleg, az ókori Görögországban valóságos sztár lett volna. Ez nem véletlen, hisz ott ringott a filozófia bölcsője, a poliszok törvényei egyenlőségre és igazságossága törekedtek, kialakult a demokrácia, emellett a művészetek is virágoztak.

  • Skorpió csillagjegy – Kora újkor, 1600-as évek

A szélsőséges, misztikus, mégis vezetői vénával rendelkező Skorpiók a kora újkorban legjobb formájukat hozták volna. Ez a nagy átalakulások évszázada volt, amikor új kontinensek meghódítása mellett a boszorkányüldözések is legnagyobb fordulatszámon pörögtek. A találékony, bátor, ugyanakkor titokzatos zodiákus jegy szülöttei játszi könnyedséggel lavíroznának el a történelmi események útvesztőjében.

  • Nyilas csillagjegy – Nagy földrajzi felfedezések kora

Merész, kalandvágyó, optimista – Nehéz eldönteni hogy most a Nyilasokról vagy a nagy földrajzi felfedezésekről van-e szó. A kalandvágyó, nyughatatlan, céltudatos jegy horoszkópja alapján nagy karriert futott volna be a 15-16. században, hisz a világ felfedezéséhez pont ilyen személyiségjegyek az ideálisak. Ha nem is szelték volna hajón a habokat, az új felfedezésekről szóló beszámolók lekötötték volna kíváncsi természetüket.

  • Bak csillagjegy – Ipari forradalom

Az ipari forradalom technikai fejlődése nem mehetett volna végbe a fegyelem, struktúra, valamint a kitartás nélkül, ami a Bakok fő jellemzője. A fejlődést, haladást, valamint stabilitást kedvelő csillagjegy lelkesen vetette volna bele magát a fejlesztésekbe, élvezte volna a felgyorsuló életet. Remek észrevételei, kiszámíthatósága, valamint intelligenciája révén valószínűleg iparmágnásként végezte volna.

  • Vízöntő csillagjegy – Edward kor, 19. század vége

Ha volt korszak, amikor nyitottak lettek volna a Vízöntők formabontó módszereire, az az 1900-as évek első másfél évtizede lett volna, amikor tánc, művészetek, valamint a technológiai újítások is virágoztak. A korban már kezdtek fellazulni az ósdi társadalmi szokások, így a lázadó, az árral szembe menő személyek nemhogy megtűrtek, egyenesen sztár státuszba kerültek volna.

  • Halak csillagjegy – 1990-es évek

Az optimista, jövőbe tekintő, álmodozó csillagjegy szülöttei úgy lubickoltak volna a kilencvenes években, mint hal az akváriumban. Ez az évtized a jövőbe vetett gyermeki hitről, kreativitásról, a határok kitolásáról szólt és korábbi történelmi koroktól eltérően ekkor már az elrugaszkodottabb álmokat is meg lehetett valósítani a technológia révén. Ugyanakkor még nem mutatkoztak meg az internet negatívumai, kellően biztonságos védett világ volt ez az érzékeny csillagjegynek.

Csillagjegyek és a történelem spirálja

Az, hogy ki melyik korszakban lenne elemében persze nem jelenti azt, hogy a modern világból nem hozhatják ki a legtöbbet, sőt. Mivel a történelmet leginkább egy spirálként érdemes értelmezni, bizonyos ismétlődő minták újra és újra feltűnnek. Ha megfigyeljük az egyes történelmi korszakok sajátosságait, könnyedén modern társadalmunk tükörképére lelhetünk.

