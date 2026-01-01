A diétás recept, amit még az anyósod is meg fog dicsérni: íme a mustáros-kapros sertéskaraj

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 2., péntek Ábel

2026.01.01.
Lenyűgöznéd a vendégeidet vagy csak egy könnyed diétás vacsoraötletre vágysz? Íme a mustáros-kapros sertéskaraj, 350 kalóriás, diétás receptje!

Elhoztuk a tökéletes diétás receptet, amely bármilyen családi összejövetelre alkalmas. A mustáros-kapros sertéskaraj sült zöldségekkel párosítva ínycsiklandó élményt nyújt. A diétás vacsoraötlet csak 350 kalóriát tartalmaz, így bűntudat nélkül élvezheted vendégeiddel együtt. Mutatjuk, hogyan készítsd el!

Diétás recept: mustáros-kapros sertéskaraj sült zöldségekkel.
350 kalóriás diétás recept

  • A 350 kalóriás receptek segítenek szinten tartani a fogyást, elegendő fehérje- és rosttartalmat biztosítanak, és kontrollálják a felesleges kalóriabevitelt.
  • A sertéskaraj kiváló alternatíva a húsimádó diétázóknak. 
  • Ne mondj le az ízes, fűszeres ételekről diéta közben sem!

A sikeres diéta nem az önsanyargatásról szól. Ahhoz, hogy szinten tartsd a fogyásodat elegendő mennyiségű ételt kell enned. Ha keveset eszel, pont ugyanolyan rosszat teszel a szervezetednek, mintha rendszertelenül nassolnál vagy szorongásosan étkeznél. A 350 kalóriás ételek segítenek, hogy megtaláld a tökéletes középutat a sok és kevés között. Ezek a receptek különös figyelmet fordítanak a fehérje- és rostbevitelre, a szénhidrát csökkentésére és az össz kalóriaszámra. 

Mustáros-kapros sertéskaraj párolt zöldségekkel

Hozzávalók 2 személyre:

  • 2 szelet sertéskaraj enyhén kiklopfolva
  • egy evőkanál mustár
  • egy evőkanál zsemlemorzsa
  • egy csokor kapor
  • kevés olívaolaj
  • só, bors
  • sárgarépa
  • valódi zöldbab (nem vajbab)
  • kelbimbó

Elkészítés:

A kelbimbót, a zöldbabot és a vastagabbra karikázott sárgarépát enyhén sós vízben tegyük fel főni. Közben a karajszeleteket sózzuk, borsozzuk, kenjük be mindkét oldalukat mustárral. A zsemlemorzsában keverjük el a felaprított kaprot. Ebbe a bundába forgassuk bele a hússzeleteket, majd sütőpapíros tepsire helyezve süssük a sütőben 180 fokon, míg elkészül. Közben egyszer fordítsuk meg. A leszűrt párolt zöldségekkel tálaljuk.

Az étel adatai

  • 333 kcal/adag
  • Fehérje: 30 gramm
  • Szénhidrát: 38 gramm
  • Zsír: 7 gramm
  • Rosttartalom: 8 gramm

A szakértő elárulta: így vágj bele az újévi fogyókúrába - Videó

Szász Máté biológussal és táplálkozástudományi szakértővel jártunk utána annak, hogyan kell felkészíteni a testünket egy közelgő újrakezdésre.

Diéta alatt édességre vágysz? Akkor ezt a sütőtökös palacsintát azonnal el kell készítened!

Ha egy különleges, mégis egyszerű desszertre vágysz, ez a recept biztosan elvarázsol. A sütőtökös palacsinta mézzel, fahéjjal és gyömbérrel illatosítva igazi téli kedvenc, amit a gyerekek és a felnőttek egyaránt imádni fognak.

Diétás Rákóczi túrós recept – Könnyű, gyors és elképesztően finom

Íme a bizonyíték, hogy a fogyókúra nemcsak hatékony, de édes is lehet. Ismerd meg a diétás Rákóczi túrós receptjét!

 

