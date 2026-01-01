A diétás recept, amit még az anyósod is meg fog dicsérni: íme a mustáros-kapros sertéskaraj

Elhoztuk a tökéletes diétás receptet, amely bármilyen családi összejövetelre alkalmas. A mustáros-kapros sertéskaraj sült zöldségekkel párosítva ínycsiklandó élményt nyújt. A diétás vacsoraötlet csak 350 kalóriát tartalmaz, így bűntudat nélkül élvezheted vendégeiddel együtt. Mutatjuk, hogyan készítsd el!
350 kalóriás diétás recept
- A 350 kalóriás receptek segítenek szinten tartani a fogyást, elegendő fehérje- és rosttartalmat biztosítanak, és kontrollálják a felesleges kalóriabevitelt.
- A sertéskaraj kiváló alternatíva a húsimádó diétázóknak.
- Ne mondj le az ízes, fűszeres ételekről diéta közben sem!
A sikeres diéta nem az önsanyargatásról szól. Ahhoz, hogy szinten tartsd a fogyásodat elegendő mennyiségű ételt kell enned. Ha keveset eszel, pont ugyanolyan rosszat teszel a szervezetednek, mintha rendszertelenül nassolnál vagy szorongásosan étkeznél. A 350 kalóriás ételek segítenek, hogy megtaláld a tökéletes középutat a sok és kevés között. Ezek a receptek különös figyelmet fordítanak a fehérje- és rostbevitelre, a szénhidrát csökkentésére és az össz kalóriaszámra.
Mustáros-kapros sertéskaraj párolt zöldségekkel
Hozzávalók 2 személyre:
- 2 szelet sertéskaraj enyhén kiklopfolva
- egy evőkanál mustár
- egy evőkanál zsemlemorzsa
- egy csokor kapor
- kevés olívaolaj
- só, bors
- sárgarépa
- valódi zöldbab (nem vajbab)
- kelbimbó
Elkészítés:
A kelbimbót, a zöldbabot és a vastagabbra karikázott sárgarépát enyhén sós vízben tegyük fel főni. Közben a karajszeleteket sózzuk, borsozzuk, kenjük be mindkét oldalukat mustárral. A zsemlemorzsában keverjük el a felaprított kaprot. Ebbe a bundába forgassuk bele a hússzeleteket, majd sütőpapíros tepsire helyezve süssük a sütőben 180 fokon, míg elkészül. Közben egyszer fordítsuk meg. A leszűrt párolt zöldségekkel tálaljuk.
Az étel adatai
- 333 kcal/adag
- Fehérje: 30 gramm
- Szénhidrát: 38 gramm
- Zsír: 7 gramm
- Rosttartalom: 8 gramm
