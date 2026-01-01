Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Rebellis arisztokraták: ezek a királyi családtagok varrattak tetoválást magukra

Getty Images Europe - Laura Lezza
Katalin hercegné királyi család tetoválás
Jónás Ágnes
2026.01.01.
A királyi családok tagjainak megjelenését szigorú protokollhoz kötik: a ruhától kezdve a kiegészítőkön át a harisnyáig minden előre meg van szabva és a szabályok alól aligha van kibúvó. Éppen ezért tud óriási meglepetést – és megbotránkozást – okozni, amikor szemfüles fotósok a királyi családok tagjain díszelgő tetoválásokról lőnek képeket.

Nagyon úgy tűnik, hogy egyes királyi családtagok is nagy rajongói a bőrre varrás művészetének. II. Erzsébet királynő ugyan nem, de felmenői bizony kipróbálták már a tetoválást. Albert Edward herceget 1862-ben kötelezettségei Jeruzsálembe szólították, itt gondolt egyet, és betért egy tetoválószalonba, ahol rögtön öt keresztet és három koronát ábrázoló tetoválást készíttetett az utazás emlékére. Menő, nem?  

Meghan Matkle henna tetoválással
Meghan Matkle a tetoválás egy speciális formáját választotta. 
Forrás: WireImage

A királyi családokban nem ritka a tetoválás, csak épp nem verik nagy dobra

  • A 11. században uralkodó II. Harald király volt az egyik első tetovált királyi személyiség – a mellkasára tetováltatta az Edith és az Anglia szavakat, így tisztelegve szerelme és hazája előtt. 
  • Milyen motívumot visel testén a brit királyi hercegnő és Stéphanie monacói hercegnő?
  • Mit szimbolizál a X. Frigyes dán király lábán látható tetoválás?

Már szinte az számít kuriózumnak, ha valakinek a testét nem fedi valamilyen varrott minta. Mostanában újabbnál újabb tetoválástrend lát napvilágot, azon pedig már meg sem lepődünk, hogy valaki a nyelvét, a homlokát vagy a szemgolyóját varratja. A Z-generáció már a fogát is tetováltatja és úgy tekint az ilyen típusú díszítésre, mint egyfajta ékszerre. 

A vörös tintával készített tetkóktól azonban mindenkit óvá intünk, kutatások ugyanis bebizonyították, hogy a benne található pigment kadmiumot, higanyt vagy vas-oxidot tartalmazhat, ezek a vegyületek pedig összefüggésbe hozhatóak a rák kialakulásával. 

Eugénia brit királyi hercegnő fül mögötti tetoválása 

Enné diszkrétebb helyet aligha találni tetováláshoz. Eugénia hercegnő örökkévalóságot szimbolizáló kör alakú tetkója látszik is, meg nem is. Nem elhamarkodott döntés eredménye, állítólag nagymamájának, II. Erzsébet királynőnek állít vele emléket.  

Eugénia hercegnő füle mögött tetoválás
Eugénia hercegnő visszafogott tetoválása egyben tisztelgés is. 
Forrás: Getty Images Europe

Szófia svéd hercegné

Szófia hercegnő korábban izgalmas életet élt. Részt vett reality show-ban és még bikinimodellként is megmutatta formás idomait. Naná, hogy kipróbálta a tetoválást: egy karakteres, Napot ábrázoló minta díszeleg a a lapockái között és egy bokáját díszítő felirat emlékezteti őt hajdan mozgalmas magánéletére.

Szófia svéd hercegnő menyasszonyként
Szófia svéd hercegnő menyasszonyként, tetoválással. 
Forrás:  Getty Images

Lady Amelia Windsor

Erzsébet királynő unokatestvérének, Eduárd kenti hercegnek az unokája, Lady Amelia valóban lázadónak mondható. 

Közösségi oldalt vezet, modellkedik, és olyan divatházakkal dolgozott már együtt, mint a Chanel vagy a Dolce & Gabbana. 

A nemrégiben elhunyt Giorgio Armani 2018-ban őt választotta márkája nagykövetének. Lady Amelia időközben több tetoválást is csináltatott: egyet a bal csuklójára, egy tigrist a lapockájára és egyet a gerince közelébe. 

Lady Amelia Windsor tigris tetoválása a lapockáján
Lady Amelia elkötelezett környezetvédő, ennek szimbóluma a lapockáján látható tigristetoválás. 
Forrás: Penske Media

Stéphanie monacói hercegnő

Grace Kelly Oscar-díjas színésznő egyik lánya, Stéphanie igazán bevállalós: több tetoválása is van, és nem fél mutogatni. Kamaszlázadása igencsak elhúzódott, köszönhetően édesanyja halálának, ami igencsak megtörte a fiatal Stéphanie-t. 

Stéphanie monacói hercegnő
Stéphanie monacói hercegnő annak idején kemény lázadó volt. 
Forrás: Sygma

Abszolút fittyet hányt a hercegnői szabályokra: bulizott és szerelmi kalandokba keveredett. Viszonylag korán felfedezte a tetoválások világát, egyfajta megküzdési stratégia lett nála a bőrön érzékelt fájdalom elviselése. Két ugró delfin díszíti egyik lábfejét, egy sárkénymotívum pedig a hátán, közvetlenül a gerince mellett látható.

Stéphanie monacói hercegnő
Stéphanie monacói hercegnő egyik tetoválása delfint ábrázol. 
Forrás: Hulton Archive

X. Frigyes dán király

A dán uralkodó több tetoválással is rendelkezik, de a leghíresebb mind közül a lábán lévő cápa. Akik ismerik őt, meg sem lepődnek ezen: kamaszként vonzotta a veszély, szerelmese a sportautóknak és a sebességnek, húszas éveiben pedig a hajnalig tartó dorbézolásairól volt híres. 

Frigyes dán király tetoválása
X. Frigyes dán király tetoválása. 
Forrás: Getty Images Europe

Kamilla királyné, Katalin hercegné és Meghan Markle egyelőre nemet mondtak a tetoválásra

Kamilla királyné volt olyan bevállalós 2011-ben Zanzibárban, hogy készíttetett magának egyet hennával, felhívva a figyelmet Afrika környezetvédelemmel kapcsolatos sürgető kérdésekre. Katalin hercegné 2018 februárjában kapott a kezére egy szolid virágos henna tetoválást, Meghan Markle-nek pedig még 2019-ben díszítették hennafestékkel a kézfejét Marokkóban. 

Meghan Markle csodaszép hennával készült tetoválást kapott.
Meghan Markle csodaszép hennával készült tetoválást kapott. 
Forrás: WireImage

Úgy tűnik, a tetoválás népszerűsége töretlen, és egyáltalán nem úgy néz ki, hogy kimenne a divatból. Néha még a konzervatívnak hitt királyi családok tagjai is elcsábulnak. Kíváncsiak vagyunk, hogy a brit György herceg vajon bevállal-e egyet, ha eléri a felnőttkort. 

