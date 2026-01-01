Rebellis arisztokraták: ezek a királyi családtagok varrattak tetoválást magukra

Nagyon úgy tűnik, hogy egyes királyi családtagok is nagy rajongói a bőrre varrás művészetének. II. Erzsébet királynő ugyan nem, de felmenői bizony kipróbálták már a tetoválást. Albert Edward herceget 1862-ben kötelezettségei Jeruzsálembe szólították, itt gondolt egyet, és betért egy tetoválószalonba, ahol rögtön öt keresztet és három koronát ábrázoló tetoválást készíttetett az utazás emlékére. Menő, nem?

Meghan Matkle a tetoválás egy speciális formáját választotta.

A királyi családokban nem ritka a tetoválás, csak épp nem verik nagy dobra

A 11. században uralkodó II. Harald király volt az egyik első tetovált királyi személyiség – a mellkasára tetováltatta az Edith és az Anglia szavakat, így tisztelegve szerelme és hazája előtt.

Már szinte az számít kuriózumnak, ha valakinek a testét nem fedi valamilyen varrott minta. Mostanában újabbnál újabb tetoválástrend lát napvilágot, azon pedig már meg sem lepődünk, hogy valaki a nyelvét, a homlokát vagy a szemgolyóját varratja. A Z-generáció már a fogát is tetováltatja és úgy tekint az ilyen típusú díszítésre, mint egyfajta ékszerre.

A vörös tintával készített tetkóktól azonban mindenkit óvá intünk, kutatások ugyanis bebizonyították, hogy a benne található pigment kadmiumot, higanyt vagy vas-oxidot tartalmazhat, ezek a vegyületek pedig összefüggésbe hozhatóak a rák kialakulásával.

Eugénia brit királyi hercegnő fül mögötti tetoválása

Enné diszkrétebb helyet aligha találni tetováláshoz. Eugénia hercegnő örökkévalóságot szimbolizáló kör alakú tetkója látszik is, meg nem is. Nem elhamarkodott döntés eredménye, állítólag nagymamájának, II. Erzsébet királynőnek állít vele emléket.

Eugénia hercegnő visszafogott tetoválása egyben tisztelgés is.

Szófia svéd hercegné

Szófia hercegnő korábban izgalmas életet élt. Részt vett reality show-ban és még bikinimodellként is megmutatta formás idomait. Naná, hogy kipróbálta a tetoválást: egy karakteres, Napot ábrázoló minta díszeleg a a lapockái között és egy bokáját díszítő felirat emlékezteti őt hajdan mozgalmas magánéletére.