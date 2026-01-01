Csak az tölti ki hibátlanul, aki még visszatekerte a VHS-t – A nagy '80-as évek kvíz

A ’80-as évek nemcsak egy évtized volt, hanem egy életstílus. A korszak, amikor virágzott a popkultúra, a kapitalizmus betette a lábát Magyarországra, a hajlakk szaga terjengett mindenütt és a hatalmas válltömés és a kockás ing volt a divat. Az emberek hétvégi programja a videotékába járás volt Netflix helyett. Mennyire vagy nosztalgikus alkat? Neked vajon sikerül hibátlanra kitölteni a '80-as évek popkulturális kvízét?
- Mennyire emlékszel a '80-as évek ikonikus filmjeire és sorozataira?
- Ez a kvíz megmutatja, mennyire vagy otthon a korszak zenéiben és hőseiben.
- És persze: kiderül, benned is él-e még a korszak szelleme.
A kvíz, ami felültet a nosztalgiavonatra
Emlékszel, amikor a Szomszédok alatt az egész ház csendben maradt, mert senki sem akart lemaradni Etus legújabb monológjáról, akinek egyébként most lett volna a születésnapja? Amikor még a nők uralták a Dűne világát és a Vissza a jövőbe tényleg a jövőről szólt? És arra, hogy anno a diszkókban a nagyszüleink inkább funkyra ropták, mint technora? Ha most bólogatsz, akkor készülj: ez a kvíz neked való. De ha nem tudod, ki az a Jockey Ewing, akinek házában egyébként te is bármikor megszállhatsz, lehet, hogy ideje bepótolni a lemaradást!
1/11 Mit majszolt E.T. a filmben?
2/11 Melyik filmért nyerte Prince az Oscar-díjat 1985-ben?
3/11 Melyik filmben táncol Tom Cruise alsógatyában Bob Seger dalára?
4/11 Mi volt Tina Turner nagy visszatérő slágere?
5/11 Melyik zenekar játszotta a „Hungry Like the Wolf”-ot?
6/11 Melyik évbe utazik vissza Marty McFly?
7/11 Melyik NEM szerepel Michael Jackson Thriller c. albumán?
8/11 Melyik filmért kapott Cher Oscar-díjat?
9/11 Melyik ikonikus magyar üdítőital jelent meg új köntösben a ’80-as években, és lett egy egész generáció gyerekkori íze?
10/11 Melyik magyar televíziós műsor ültette vasárnap délután TV elé családokat?
11/11 MElyik évben jött ki a Dűne David Lynch rendezésében?