Csak az tölti ki hibátlanul, aki még visszatekerte a VHS-t – A nagy '80-as évek kvíz

Ez nem egy átlagos kvíz, ez egy időutazás abba az időbe, amikor a Dűne még alámondásos kalózmásolaton terjedt, és mindenki tudta, ki az a Jockey Ewing. Ha neked a Szomszédok nem csak háttérzaj volt a vasárnapi húsleves mellé, akkor ez a teszt neked készült. Íme a '80-as évek popkulturális kvíze!

A ’80-as évek nemcsak egy évtized volt, hanem egy életstílus. A korszak, amikor virágzott a popkultúra, a kapitalizmus betette a lábát Magyarországra, a hajlakk szaga terjengett mindenütt és a hatalmas válltömés és a kockás ing volt a divat. Az emberek hétvégi programja a videotékába járás volt Netflix helyett. Mennyire vagy nosztalgikus alkat? Neked vajon sikerül hibátlanra kitölteni a '80-as évek popkulturális kvízét? '80-as évek kvíz: E. T. az Amsterdami viaszmúzeumban

Forrás: Shutterstock Mennyire emlékszel a '80-as évek ikonikus filmjeire és sorozataira?

Ez a kvíz megmutatja, mennyire vagy otthon a korszak zenéiben és hőseiben.

És persze: kiderül, benned is él-e még a korszak szelleme. A kvíz, ami felültet a nosztalgiavonatra Emlékszel, amikor a Szomszédok alatt az egész ház csendben maradt, mert senki sem akart lemaradni Etus legújabb monológjáról, akinek egyébként most lett volna a születésnapja? Amikor még a nők uralták a Dűne világát és a Vissza a jövőbe tényleg a jövőről szólt? És arra, hogy anno a diszkókban a nagyszüleink inkább funkyra ropták, mint technora? Ha most bólogatsz, akkor készülj: ez a kvíz neked való. De ha nem tudod, ki az a Jockey Ewing, akinek házában egyébként te is bármikor megszállhatsz, lehet, hogy ideje bepótolni a lemaradást!

1/11 Mit majszolt E.T. a filmben? M&M’s Turbo rágó Reese’s Pieces 2/11 Melyik filmért nyerte Prince az Oscar-díjat 1985-ben? Purple Rain Beverly Hills Cop Flashdance 3/11 Melyik filmben táncol Tom Cruise alsógatyában Bob Seger dalára? Kockázatos üzlet Cocktail All the Right Moves 4/11 Mi volt Tina Turner nagy visszatérő slágere? Private Dancer The Best What’s Love Got to Do with It 5/11 Melyik zenekar játszotta a „Hungry Like the Wolf”-ot? Duran Duran Material Girl Lucky Star 6/11 Melyik évbe utazik vissza Marty McFly? 1935 1955 1959 1984 7/11 Melyik NEM szerepel Michael Jackson Thriller c. albumán? Wanna Be Startin’ Somethin’ Human Nature Man in the Mirror 8/11 Melyik filmért kapott Cher Oscar-díjat? A Maszk A gyanúsított Holdkórosok 9/11 Melyik ikonikus magyar üdítőital jelent meg új köntösben a ’80-as években, és lett egy egész generáció gyerekkori íze? Márka narancs Traubi szóda Bambi 10/11 Melyik magyar televíziós műsor ültette vasárnap délután TV elé családokat? Szomszédok Linda Kocka utca 11/11 MElyik évben jött ki a Dűne David Lynch rendezésében? 1986 1984 1989