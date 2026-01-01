Eddie Murphy karrierje nagy hibáiról vallott, és nem ő az egyetlen – Sztárok, akik megbánták, hogy nem vállaltak el egy szerepet

Természetes, hogy az életünk során megbánunk dolgokat, ám a hétköznapi emberek tévedéseit senki sem tartja számon. Ezzel szemben a hírességek, például a világsztár színészek bakijait annál inkább. Már számtalan cikk született arról, hogy a legnagyobb színészek utólag mely szerepeiket bánták meg. Az évek alatt kiderült, hogy Harrison Ford utálja a Star Warst, Zac Efron ki nem állhatja a High School Musicalt és Robert Pattinson sem túl nagy rajongója az Alkonyat-filmeknek. Eddie Murphy nemrég megjelent önéletrajzi sorozatában azonban más oldalról közelítette meg a témát: azt árulta el, hogy melyik az a néhány film, amelyben hiába ajánlottak, ő nem vállalt szerepet, és ezt ma már nagyon bánja.
- Eddie Murphy elárulta, hogy mely döntéseit bánta meg utólag.
- Más sztárok is utasítottak vissza szerepeket, és utólag ők is megbánták.
- Sean Connery, Madonna, Tom Cruise és Matt Damon is bánta már meg, hogy nem vállalt el egy karaktert.
Eddie Murphynek három kihagyott filmszerep fáj igazán
Eddie Murphy elárulta, hogy utólag több film esetében is megbánta, hogy nem vállalta el a felajánlott szerepet. Az Amerikába jöttem és a Beverly Hills-i zsaru sztárja az Associated Pressnek adott interjúban vallott arról, melyik filmeket utasította vissza karrierje során, amelyeknél ma már úgy érzi, hogy bárcsak igent mondott volna.
Van néhány ilyen film. A Szellemirtókat el kellett volna vállalnom, de nem tettem. És ott van a Csúcsformában is. Ja, és a Roger nyúl a pácban. Ez az a három nagy film, amit utólag bánok, hogy nem vállaltam el.
Murphy – akinek nemrég jelent meg önéletrajzi filmje a Netflixen – elárulta, hogy a Szellemirtók és a Roger nyúl a pácban című filmeket azért nem vállalta el, mert előbbi helyett a Beverly Hills-i zsarut forgatta, míg utóbbit nevetségesnek találta. Utólag ugyan bánja döntéseit, de karrierje ettől nem szenvedett kárt, hiszen Eddie Murphy filmjei ma is óriási népszerűségnek örvendenek. Számos emlékezetes szerepet játszott: például a Bölcsek kövérében, a Dr. Dolittle-ben és a Dreamgirls-ben. Mutatjuk azokat a sztárokat, akik utólag megbánták, hogy nem vállaltak el egy szerepet.
Sean Connery – A Gyűrűk Ura
J. R. R. Tolkien regényének Peter Jackson-féle adaptációja a fantasy műfajának egyik alapköve. A Gyűruk ura-trilógia azóta is hatalmas rajongótáborral rendelkezik és ma már nem is tudná senki elképzelni, hogy Gandalfot ne Ian McKellen alakítsa. Pedig valójában először Sean Connerynek szánták az idős mágus szerepét. Ő azonban nem értette a forgatókönyvet, és nem is igazán hozta lázba Tolkien műve, ezért elutasította. Pedig filmenként tízmillió dollárt, plusz a jegypénztári bevételek tizenöt százalékát ajánlották neki. Utólag persze megbánta, hiszen igazi kasszasiker és kultikus film lett belőle.
Madonna – Mátrix
A Mátrix hatalmas siker volt 1999-ben, 467,2 millió dolláros bevétellel 63 milliós költségvetés mellett. Trinity szerepét eredetileg Madonna kapta volna, de elutasította a forgatókönyv miatt. Ma már bánja döntését, hiszen a film kultikus lett, és ő nem vett részt benne.
Tom Cruise – Ollókezű Edward
Állítólag nagyon egyszerű oka volt, hogy Tom Cruise végül visszakozott a szereptől: szeretett volna egy vidám befejezést, de Tim Burton hallani sem akart erről. Cruise végül megbánta, hogy elutasította a szerepet.
Matt Damon – Avatar
Matt Damon lemaradt a Avatar főszerepéről, amely 2,306 milliárd dollárt hozott a 350–460 milliós költségvetés mellett. A szerepet Sam Worthington kapta meg, Damon pedig több mint 200 millió dollárt veszített így. Később bevallotta, hogy karrierje egyik legnagyobb bánata, hogy lemaradt a kultikus filmről és James Cameron rendezéséről.
John Travolta – Forrest Gump
Travolta egy másik sikerfilm, a Ponyvaregény kedvéért mellőzte a Forrest Gumpot. Mindkét alkotást több kategóriában jelölték 1995-ben Oscarra, végül a Forrest Gump nyerte a legjobb filmnek járó szobrocskát, Tom Hanks lett a legjobb férfi főszereplő, valamint további négy elismerést is bezsebeltek. Tarantino mozija viszont „csak” a legjobb eredeti forgatókönyv díját vitte el. Később Travolta hibának nevezte a szerep elutasítását.
