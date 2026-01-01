Eddie Murphy karrierje nagy hibáiról vallott, és nem ő az egyetlen – Sztárok, akik megbánták, hogy nem vállaltak el egy szerepet

Természetes, hogy az életünk során megbánunk dolgokat, ám a hétköznapi emberek tévedéseit senki sem tartja számon. Ezzel szemben a hírességek, például a világsztár színészek bakijait annál inkább. Már számtalan cikk született arról, hogy a legnagyobb színészek utólag mely szerepeiket bánták meg. Az évek alatt kiderült, hogy Harrison Ford utálja a Star Warst, Zac Efron ki nem állhatja a High School Musicalt és Robert Pattinson sem túl nagy rajongója az Alkonyat-filmeknek. Eddie Murphy nemrég megjelent önéletrajzi sorozatában azonban más oldalról közelítette meg a témát: azt árulta el, hogy melyik az a néhány film, amelyben hiába ajánlottak, ő nem vállalt szerepet, és ezt ma már nagyon bánja.

Eddie Murphy a nemrég megjelent önéletrajzi dokumentumfilmjének a bemutatóján.

Forrás: Getty Images North America

Eddie Murphy elárulta, hogy mely döntéseit bánta meg utólag.

Más sztárok is utasítottak vissza szerepeket, és utólag ők is megbánták.

Sean Connery, Madonna, Tom Cruise és Matt Damon is bánta már meg, hogy nem vállalt el egy karaktert.

Eddie Murphynek három kihagyott filmszerep fáj igazán

Eddie Murphy elárulta, hogy utólag több film esetében is megbánta, hogy nem vállalta el a felajánlott szerepet. Az Amerikába jöttem és a Beverly Hills-i zsaru sztárja az Associated Pressnek adott interjúban vallott arról, melyik filmeket utasította vissza karrierje során, amelyeknél ma már úgy érzi, hogy bárcsak igent mondott volna.

Van néhány ilyen film. A Szellemirtókat el kellett volna vállalnom, de nem tettem. És ott van a Csúcsformában is. Ja, és a Roger nyúl a pácban. Ez az a három nagy film, amit utólag bánok, hogy nem vállaltam el.

Murphy – akinek nemrég jelent meg önéletrajzi filmje a Netflixen – elárulta, hogy a Szellemirtók és a Roger nyúl a pácban című filmeket azért nem vállalta el, mert előbbi helyett a Beverly Hills-i zsarut forgatta, míg utóbbit nevetségesnek találta. Utólag ugyan bánja döntéseit, de karrierje ettől nem szenvedett kárt, hiszen Eddie Murphy filmjei ma is óriási népszerűségnek örvendenek. Számos emlékezetes szerepet játszott: például a Bölcsek kövérében, a Dr. Dolittle-ben és a Dreamgirls-ben. Mutatjuk azokat a sztárokat, akik utólag megbánták, hogy nem vállaltak el egy szerepet.