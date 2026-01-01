Sorozatfüggőség és alváshiány: mikor lesz ártalmas az éjszakába nyúló binge-watching?

Képzeld csak el, hogy este leülsz a kanapéra, bekapcsolod a laptopot vagy tévét, és máris azon kapod magad, hogy a „csak még egy epizódot” mantra éjjel kettőig repít, miközben reggel 8-ra már munkában kell lenned. Igen, ez az a pillanat, amikor a sorozatfüggőség belopózik az életedbe, és könnyedén elharapja az alvásidőt.

A sorozatfüggőség egyre több embert érint.

Meddig bírja a szervezeted? − Sorozatfüggőség, éjszakázás és az alváshiány határai A sorozatfüggőség mára népbetegség lett

Az alvásminőség romlása kihathat az egész napodra

Megmutatjuk mire figyelj, hogy ne alakuljon ki a függőség

De mennyi az annyi? Mikor válik „ártalmatlan esti lazulásból” egészségtelen sorozatmaraton? A kutatások szerint a különbség a mértékben és a rendszerességben rejlik. Ahogy a American Academy of Sleep Medicine (AASM) felmérése mutatja:

A felnőttek 88%-a már tapasztalt valamilyen betegséget a binge-watching miatt — és a 18–44 évesek körében ez az arány 95%.

Nagyon nem mindegy, hogy csak időnként csúszik el az alvásidő vagy rendszeresen tolod hajnalig a sorozatokat. A Sleep Medicine kutatásai szerint azok, akik sorozatmaratonozásra adják fejüket, sokkal gyakrabban számolnak be rossz minőségű alvásról, fáradtságról és elalvási nehézségekről.

Pontosan mi történik a testtel?

Része a dolognak az is, hogy a képernyő előtt töltött idő − különösen, ha thriller vagy cliffhanger epizód következik − fokozza a mentális éberséget, így az agyad nehezen kapcsol le. Így nemcsak az órák tűnnek el, hanem az alvás minősége is romlik, sőt a rémálmok száma is megnövekedhet.

Ráadásul a képernyő kék fénye gátolhatja a melatonin − azaz az alváshormon − termelődését, ami tovább nehezíti, hogy gyorsan és mélyen aludj.

A rendszeres éjszakázás így károsan befolyásolhatja az immunrendszert, a hangulatot, a koncentrációt, de akár a szív- és anyagcsererendszert is.

Sőt, a sorozatok nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is hatnak. Az állandó nyomkodás és figyelemfókusz, a karakterekhez való kötődés, a cliffhangerek miatti izgalom mind hozzájárulhat a mentális fáradtsághoz, rossz hangulathoz vagy akár szorongáshoz — különösen, ha ezt rendszeresen ismétled.