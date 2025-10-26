Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 26., vasárnap Dömötör

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
recept

Lusta csajok kedvence a 10 perces intelligens krémes – Cukrászokat megszégyenítő végeredmény

recept krémes sütemény
Life
2025.10.26.
A házi krémes már a múlté! Elérkezett az intelligens krémes ideje, amit hétköznap este is összedobhatsz, ha egy igazán különleges és finom süteményre vágynál.

Van az a sütemény, amitől a barátaid és a családod is dobnak egy hátast, neked mégsem kell órákon át robotolnod miatta a konyhában. Igen, ez az igen találó nevű intelligens krémes, amellyel alig tíz perc munkád van. Mitől intelligens? Te csak összekevered a hozzávalókat, ő pedig pontosan tudja a dolgát a sütőben, és alig egy óra alatt szinte saját magát készíti el. Szép, réteges sütemény, amit, ha egyszer kipróbálsz, azonnal a rabjává válsz. 

intelligens krémes recept
Az intelligens krémes teteje ugyan nem olyan réteges és roppanós, mint az eredetié, de cserébe sokkal kevesebb vele a munka
Forrás: Shutterstock

Egy sütemény, amit valóban bárki el tud készíteni: az intelligens krémes

De mi is ez a varázslat? Az intelligens krémes receptje nem újkeletű, generációk óta jelen van a házi sütemények között. A trükkje egyszerű, a folyós állagú tészta a sütőben különválik, és szépen rétegezett lesz. Az alján szaftos, szinte pudingos alap keletkezik, fölötte lágy krémréteg, a tetején pedig egy könnyed piskótás burok. Három az egyben desszert, mindezt úgy, hogy egyetlen tálban kevered össze a hozzávalókat. Ha ez nem intelligens, akkor semmi! Most pedig mutatjuk a klasszikus intelligenskrémes-receptet, amelyet a kezdő konyhatündérek is simán bevállalhatnak.

Alap intelligenskrémes-recept

Hozzávalók:

  • 5 egész tojás
  • 12,5 dkg cukor
  • 10 dkg finomliszt
  • 12,5 dkg olvasztott margarin
  • 5 dl tej
  • csipet só

Elkészítés

A tojásokat szétválasztod. A sárgákat a cukorral habosra kevered, majd hozzáadod az olvasztott, de már nem forró vajat. Mehet bele a liszt és a tej is – fontos, hogy csomómentesre keverd. A fehérjékből a csipet sóval kemény habot versz, és óvatosan beleforgatod a tejes masszába. Az így kapott, igencsak híg tésztát sütőpapírral bélelt vagy kivajazott és lisztezett tepsibe öntöd, és 160 fokon, alsó-felső sütéssel kb. 45-55 percig sütöd. Kivéve várd meg, míg teljesen kihűl. A tetejére egy kis porcukor, és kész is a csoda!

Így lesz belőle mákos intelligens krémes

Ha a klasszikus változatot kicsit megbolondítanád, akkor elő a mákkal! A mákos intelligenskrémes-recept gyakorlatilag ugyanaz, csak a liszt mellé keverj 10 dkg darált mákot. Ezzel nemcsak szemet gyönyörködtetően szép lesz a süti belseje, de ízében is hozza azt a karakteres, őszi bekuckózós hangulatot

A darált mákos intelligens krémes
A darált mákos intelligens krémest még azok is imádni fogják, akik nem szeretik a mákos süteményeket
Forrás:  YouTube 

Miért imádjuk a gyors intelligens krémest?

  • Mert 10 perc alatt összeállítható.
  • Mert a sütő közben elvégzi helyettünk a „cukrászmunkát”.
  • Mert a végeredmény minden vendéget lenyűgöz.
  • Mert a variációk száma végtelen: mákos, diós, kakaós, vaníliás, sőt akár gyümölcsös intelligens krémes is készíthető belőle.

Ha eddig azt hitted, krémest csak a cukrászdában kapsz, most itt a bizonyíték, hogy a te konyhádban is születhet csodás végeredmény. Ráadásul sokkal kevesebb munkával, mint gondolnád. 

Tiramisukeksz: a legfinomabb kávés süti, amit valaha próbáltál

Ez a tiramisukeksz a tökéletes változata a puha, kávés sütinek, aminek az igazi varázsát a mascarpone adja meg és ami garantáltan el fog varázsolni.

Zselé muffin vagy zselétorta? Így őrizheted meg az alakod, ezekkel a ruganyos süteményekkel

Zselé, süti, fogyás – mindez egy mondatban? Igen, és még finom is. De vajon tényleg működik a zselé diéta? Kipróbáltuk és megettük.

7 perc, 6 hozzávaló – Ez lesz a család kedvenc kevert sütije

Az alaptésztát variálhatod, felturbózhatod, a végeredmény isteni puha sütikocka lesz, amit ráadásul napokig eltarthatsz, már ha addig el nem fogy.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu