Lusta csajok kedvence a 10 perces intelligens krémes – Cukrászokat megszégyenítő végeredmény

Van az a sütemény, amitől a barátaid és a családod is dobnak egy hátast, neked mégsem kell órákon át robotolnod miatta a konyhában. Igen, ez az igen találó nevű intelligens krémes, amellyel alig tíz perc munkád van. Mitől intelligens? Te csak összekevered a hozzávalókat, ő pedig pontosan tudja a dolgát a sütőben, és alig egy óra alatt szinte saját magát készíti el. Szép, réteges sütemény, amit, ha egyszer kipróbálsz, azonnal a rabjává válsz.

Az intelligens krémes teteje ugyan nem olyan réteges és roppanós, mint az eredetié, de cserébe sokkal kevesebb vele a munka

Forrás: Shutterstock

Egy sütemény, amit valóban bárki el tud készíteni: az intelligens krémes

De mi is ez a varázslat? Az intelligens krémes receptje nem újkeletű, generációk óta jelen van a házi sütemények között. A trükkje egyszerű, a folyós állagú tészta a sütőben különválik, és szépen rétegezett lesz. Az alján szaftos, szinte pudingos alap keletkezik, fölötte lágy krémréteg, a tetején pedig egy könnyed piskótás burok. Három az egyben desszert, mindezt úgy, hogy egyetlen tálban kevered össze a hozzávalókat. Ha ez nem intelligens, akkor semmi! Most pedig mutatjuk a klasszikus intelligenskrémes-receptet, amelyet a kezdő konyhatündérek is simán bevállalhatnak.

Alap intelligenskrémes-recept

Hozzávalók:

5 egész tojás

12,5 dkg cukor

10 dkg finomliszt

12,5 dkg olvasztott margarin

5 dl tej

csipet só

Elkészítés

A tojásokat szétválasztod. A sárgákat a cukorral habosra kevered, majd hozzáadod az olvasztott, de már nem forró vajat. Mehet bele a liszt és a tej is – fontos, hogy csomómentesre keverd. A fehérjékből a csipet sóval kemény habot versz, és óvatosan beleforgatod a tejes masszába. Az így kapott, igencsak híg tésztát sütőpapírral bélelt vagy kivajazott és lisztezett tepsibe öntöd, és 160 fokon, alsó-felső sütéssel kb. 45-55 percig sütöd. Kivéve várd meg, míg teljesen kihűl. A tetejére egy kis porcukor, és kész is a csoda!

Így lesz belőle mákos intelligens krémes

Ha a klasszikus változatot kicsit megbolondítanád, akkor elő a mákkal! A mákos intelligenskrémes-recept gyakorlatilag ugyanaz, csak a liszt mellé keverj 10 dkg darált mákot. Ezzel nemcsak szemet gyönyörködtetően szép lesz a süti belseje, de ízében is hozza azt a karakteres, őszi bekuckózós hangulatot.