Zselé muffin vagy zselétorta? Így őrizheted meg az alakod, ezekkel a ruganyos süteményekkel

A TikTok új hóbortja nem más, mint egy remegő, színes, csillogó desszert, amitől még a legszigorúbb diétázók is elérzékenyülnek. Zselé muffin, zselétorta, vagyis a „boing-boing cake”. És mi a legjobb az egészben? Nemcsak vicces, hanem kifejezetten jót is tesz az alakunknak.

A zselé sütemények kalóriája szinte nem is létezik olyan alacsony.

Forrás: Shutterstock

A zselétitok − A zselatin misztikuma

A zselés muffin nemegy cukros kísértés, hanem egy alacsony kalóriás, magas fehérjetartalmú desszert. Főleg, ha megfelelően készíted. A főszereplő ugyanis a zselatin, ami tele van kollagénnel – ez pedig nemcsak a bőrt simítja ki, de az ízületeknek, körmöknek és hajnak is a legjobb barátja.

A TikTokon Claire Sawa szinte laboratóriumi precizitással mutatja be, hogyan készül a tökéletes „boing boing cake”:

Cukor helyett édesítőszer

Tej helyett növényi ital

Dúsításként pedig jöhet a kollagénpor vagy egy adag fehérjepor.

Az eredmény egy olyan süti, ami:

kb. 50-70 kcal/darab

laktató

támogatja a bőr- és ízületvédelmet

és még remeg is, mint egy izgatott kocsonya.

Ez most akkor muffin vagy torta?

Mindkettő. És egyik sem. Claire szerint kezdőként a szilikonos muffinformában a legjobb elkészíteni, mert nem ragad bele és könnyű adagolni. A masszát víz, zselatin, tej vagy növényi tej, édesítő és ízesítők keverékéből készíti, amit színezékkel vagy valódi gyümölccsel is lehet turbózni. A hűtőben megdermed, és kész is.

Ha tortát készítenél, csak egy nagyobb formára van szükség – az állag ugyanaz, a hatás viszont „szülinapi wow”.

Így teheted még egészségesebbé

Adj hozzá kollagénport: Ez növeli a fehérjetartalmat és támogatja a bőr rugalmasságát – ha már egyszer minden remeg.

Használj natúr gyümölcspürét színezék helyett – a szín marad, de több benne a vitamin.

Zabital vagy mandulatej a tehéntej helyett – így még könnyebben emészthető.

Proteinpor ízesítéssel (vanília, csoki, matcha) – így desszert és edzés utáni shake egyben.

Viszont azt tudni kell, hogy egy desszert önmagában nem fog fogyasztani – de kalóriaszegény alternatívaként működik. Ha este rágcsálnál valamit, de már nem fér bele a brownie, egy ilyen zselémuffin pont jól jön: nemcsak kevesebb kalória, de a kollagén még az éjszakai regenerálódásban is segít. Ráadásul az állaga miatt lassabban eszed meg, így az agyadnak is több ideje van érzékelni a jóllakottságot. Igen, a zselé trükközik az elménkkel is.