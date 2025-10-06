Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A legfinomabb pumpkin spice latte torta, aminek még a bőröd is köszönetet fog mondani

Shutterstock - Carey Jaman
sütemény Pumpkin Spice Latte torta recept
Gyüre Bernadett
2025.10.06.
Végre megérkezett az ősz és vele együtt a sütőtökszezon is. Ha te is imádod ezt a szuperfinom sárga zöldséget, akkor neked is el kell készítened ezt a pumpkin spice latte tortát, amiért nemcsak a barátaid lesznek hálásak, hanem a bőröd is.

Amikor beköszönt a bekuckózós időszak, mindenki azonnal pumpkin spice lattéra vágyik – és most van egy szuper hírünk! Az ősz kedvenc italát immár tortaként is élvezhetjük, és garantáljuk, hogy az élményben senki sem fog csalódni!

Pumpkin spice latte torta, ami nemcsak finom, hanem egészséges is

A sütőtöknek köszönhetően az ősz kedvenc tortája tele van A- és C-vitaminnal, ami azonkívül, hogy javítja a látást, még bőrfeszesítő hatása is van. A benne található béta-karotin pedig még a fogyást is elősegíti. Kell ennél több egy ultra finom édességhez?

A jó hír pedig nem ér véget ennyivel, hiszen roppant egyszerű elkészíteni és nem kell órákat állni a konyhában, hogy egy többemeletes tortát kapjunk. Tökéletes recept összebújós estékre és egy jó kis házibulihoz is.

Recept:

Hozzávalók:

  • 300 g finomliszt
  • 1 ek pumpkin spice fűszerkeverék
  • Másfél tk sütőpor
  • Egy csipetnyi szódabikarbóna
  • Egy csipetnyi só
  • 140 g sótlan vaj
  • 200 g kristálycukor
  • 2 tojás
  • 1 tk vaníliakivonat
  • 120 ml író vagy tej
  • 250 g friss pürésített sütőtök

A kávés keverékhez:

  • 60 ml eszpresszó
  • 80 ml tej (lehet növényi is)
  • 150 ml juharszirup
  • Fél tk pumpkin spice fűszerkeverék
  • 1 tk vaníliakivonat

A krémhez:

  • 150 g sótlan vaj
  • 230 g krémsajt
  • 200 g porcukor
  • Másfél tk vaníliakivonat

Elkészítés:

  1. A sütőtököt rakjuk be a sütőbe 180 fokra és ha megsült, nyomkodjuk össze és várjuk meg, míg kihűl!
  2. A vajat, a cukorral és a tojással habosítsuk fel, majd mehet bele a sütőtökpüré és keverjük össze!
  3. Ha ezzel megvagyunk, akkor mehet bele az író vagy a tej is.
  4. Miután mindent összekavartunk, apránként adjuk hozzá a lisztet és a száraz hozzávalókat, míg egy egységes masszát nem kapunk.
  5. Ez mehet a sütőpapírral bélelt tepsibe, majd a 180 fokra előmelegített sütőbe és 35-40 percig sütjük!
  6. Miután megsült, a tortát megszurkáljuk, ami a következő lépés miatt lesz nagyon fontos!
  7. A kávés keverékhez minden hozzávalót összeöntünk és elkeverünk egy tálban, amit ha kihűlt, a beszurkált süteményre öntünk.
  8. A vajat és a krémsajtot a krémhez összepürésítjük, majd hozzáadjuk a porcukrot és a vaníliakivonatot!
  9. Utolsó lépésnek a torta tetejére kenjük a krémet és már fogyaszthatjuk is!
@jennieeeg Pumpkin Spice Latte Cake Recipe🎃🍂🌟 As promised:) if any of you baked it, do tag me on tiktok!☺️ preheat the oven to 350F/175C 35 mins {for 12 portions} FOR THE PUMPKIN CAKE: • 2 1/4 cups (281 g) all purpose flour • 1 tbsp pumpkin pie spice • 1 1/2 tsp baking powder • 1/4 tsp baking soda • 1/2 tsp salt • 10 tbsp (140 g) unsalted butter, softened • 1 1/2 cups (200 g) granulated sugar • 2 eggs, at room temperature • 1 tsp vanilla extract • 1/2 cup (120 ml) buttermilk, at room temperature • 1 cup (244 g) fresh pumpkin puree, at room temperature FOR THE LATTE SOAK: • 1/4 cup (60 ml) espresso or strong coffee • 1/3 cup (80 ml) whole milk • 1/2 cup (150 g) maple syrup • 1/4 tsp pumpkin pie spice • 1 tsp vanilla extract FOR THE CREAM CHEESE FROSTING: • 1 cup (150 g) unsalted butter, softened • 8 oz (226 g) cream cheese, cold • 2 cups (200 g) powdered sugar • 1 1/2 tsp vanilla extract Note: the mixture will look f* up after combining every wet ingredients but don't worry, everything will combine together nicely once the dry ingredients are added! #pumpkinseason #pumpkincake #moistcake #fallbaking #EasyRecipe ♬ original sound - Nostalgia Library

Díszítésnek lehet használni fahéjat és csillagánizst is!

