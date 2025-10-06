A legfinomabb pumpkin spice latte torta, aminek még a bőröd is köszönetet fog mondani

Amikor beköszönt a bekuckózós időszak, mindenki azonnal pumpkin spice lattéra vágyik – és most van egy szuper hírünk! Az ősz kedvenc italát immár tortaként is élvezhetjük, és garantáljuk, hogy az élményben senki sem fog csalódni!

A pumpkin spice latte torta az idei ősz kedvence

Forrás: Shutterstock

Pumpkin spice latte torta, ami nemcsak finom, hanem egészséges is

A sütőtöknek köszönhetően az ősz kedvenc tortája tele van A- és C-vitaminnal, ami azonkívül, hogy javítja a látást, még bőrfeszesítő hatása is van. A benne található béta-karotin pedig még a fogyást is elősegíti. Kell ennél több egy ultra finom édességhez?

A jó hír pedig nem ér véget ennyivel, hiszen roppant egyszerű elkészíteni és nem kell órákat állni a konyhában, hogy egy többemeletes tortát kapjunk. Tökéletes recept összebújós estékre és egy jó kis házibulihoz is.

Recept:

Hozzávalók:

300 g finomliszt

1 ek pumpkin spice fűszerkeverék

Másfél tk sütőpor

Egy csipetnyi szódabikarbóna

Egy csipetnyi só

140 g sótlan vaj

200 g kristálycukor

2 tojás

1 tk vaníliakivonat

120 ml író vagy tej

250 g friss pürésített sütőtök

A kávés keverékhez:

60 ml eszpresszó

80 ml tej (lehet növényi is)

150 ml juharszirup

Fél tk pumpkin spice fűszerkeverék

1 tk vaníliakivonat

A krémhez:

150 g sótlan vaj

230 g krémsajt

200 g porcukor

Másfél tk vaníliakivonat

Elkészítés:

A sütőtököt rakjuk be a sütőbe 180 fokra és ha megsült, nyomkodjuk össze és várjuk meg, míg kihűl! A vajat, a cukorral és a tojással habosítsuk fel, majd mehet bele a sütőtökpüré és keverjük össze! Ha ezzel megvagyunk, akkor mehet bele az író vagy a tej is. Miután mindent összekavartunk, apránként adjuk hozzá a lisztet és a száraz hozzávalókat, míg egy egységes masszát nem kapunk. Ez mehet a sütőpapírral bélelt tepsibe, majd a 180 fokra előmelegített sütőbe és 35-40 percig sütjük! Miután megsült, a tortát megszurkáljuk, ami a következő lépés miatt lesz nagyon fontos! A kávés keverékhez minden hozzávalót összeöntünk és elkeverünk egy tálban, amit ha kihűlt, a beszurkált süteményre öntünk. A vajat és a krémsajtot a krémhez összepürésítjük, majd hozzáadjuk a porcukrot és a vaníliakivonatot! Utolsó lépésnek a torta tetejére kenjük a krémet és már fogyaszthatjuk is!

