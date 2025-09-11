Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 11., csütörtök

Édes és fűszeres: Taylor Swift chai kekszeivel a szíved is megmelengeted

Gyüre Bernadett
2025.09.11.
Itt van az ősz, itt van újra, és mi alig várjuk, hogy egy borús délutánon bekuckózzunk a kanapéra egy nagy tálca édességgel és egy jó filmmel. Taylor Swift chai sütije tökéletes választás erre az időszakra.

Gondoltad volna, hogy Taylor Swift nemcsak a színpadon tud varázsolni, hanem a konyhában is? A népszerű énekesnő most nem egy régi slágert hanem egy klasszikus sütireceptet dolgozott fel, amit különleges fűszerekkel tett különlegessé: fahéj, gyömbér, kardamom, szegfűszeg, szerecsendió és egy leheletnyi őrölt fekete bors együttesen alkotja meg a chai tea hatását. A kekszek kívül ropogósak, belül eszméletlenül puhák, a tetejére kent fűszeres máz pedig csak fokozza az ízélményt. Ez az édesség tökéletes a bekuckózós estékre vagy egy délutánra a barátnőkkel!

Imádni fogod Taylor Swift receptjét

Nagyon finom, és igazi őszies hangulatot varázsol a konyhába már készítés alatt is. Amikor a tészta összeáll, ínycsiklandó fűszerek illata tölti be a teret. Az pedig csak plusz pont, hogy a fahéjas cukorba hempergetett apró sütemények még gyönyörűek is. A recept egyszerű, gyorsan elkészíthető és garantáltan feldobja majd a napodat!

Hozzávalók (kb. 20 darabhoz):

A kekszhez:

  • 120 g vaj, szobahőmérsékletű
  • 120 ml napraforgóolaj
  • 100 g kristálycukor
  • 100 g porcukor
  • fél teáskanál őrölt gyömbér
  • 1 teáskanál őrölt fahéj
  • fél teáskanál őrölt szegfűbors
  • csipetnyi teáskanál szerecsendió
  • csipetnyi teáskanál kardamom
  • csipetnyi teáskanál szegfűszeg
  • csipet frissen tört fekete bors
  • 1 nagy tojás
  • 2 teáskanál vaníliaaroma (vagy 1 vaníliarúd magjai)
  • 250 g liszt
  • 1 teáskanál szódabikarbóna
  • fél teáskanál só
  • fahéjas cukor a hempergetéshez

A mázhoz:

  • 180 g porcukor
  • fél teáskanál szerecsendió, plusz a szóráshoz
  • 3 evőkanál magas zsírtartalmú tej vagy tojáslikőr

Elkészítés:

  1. Melegítsd elő a sütőt 180 °C-ra, a tepsit béleld ki sütőpapírral!
  2. Keverőgéppel közepes sebességen kb. 1 percig verd habosra a vajat, majd add hozzá az olajat, a cukrokat és a fűszereket, végül keverd simára.
  3. Add hozzá a tojást és a vaníliaaromát, majd ezt is nagyon alaposan kavard el.
  4. Szórd bele a lisztet, a szódabikarbónát és a sót, majd keverd alacsony fokozaton, míg a tészta puha nem lesz. Ezt követően hűtsd legalább 1 órát, vagy fagyaszd 15 percig, hogy könnyebben formázható legyen.
  5. Készíts belőle golyókat és mielőtt még kilapítanád a tepsiben, hempergesd meg fahéjas cukorban. Megfelelő távolságra helyezd a kekszeket a tepsin, hogy ne folyjanak össze!
  6. Süsd 15 percig!
  7. Közben készítsd el a mázat: kavard össze a porcukrot, a szerecsendiót és a tejet. A kihűlt kekszek közepére kendd, a széleket hagyd szabadon, és szórj rá egy kis szerecsendiót.
@supitshan gloomy days calls for cozy baking 🤎🕯️🍪 #cozybaking #baking #sugarcookies #taylorswiftchaicookies #chaisugarcookies #sugarcookies #fallbaking #fallaesthetic #taylorswift #cozyvibes #fyp #foryoupage #cookierecipe ♬ roslyn - hey

