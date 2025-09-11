Édes és fűszeres: Taylor Swift chai kekszeivel a szíved is megmelengeted

Itt van az ősz, itt van újra, és mi alig várjuk, hogy egy borús délutánon bekuckózzunk a kanapéra egy nagy tálca édességgel és egy jó filmmel. Taylor Swift chai sütije tökéletes választás erre az időszakra.
Gondoltad volna, hogy Taylor Swift nemcsak a színpadon tud varázsolni, hanem a konyhában is? A népszerű énekesnő most nem egy régi slágert hanem egy klasszikus sütireceptet dolgozott fel, amit különleges fűszerekkel tett különlegessé: fahéj, gyömbér, kardamom, szegfűszeg, szerecsendió és egy leheletnyi őrölt fekete bors együttesen alkotja meg a chai tea hatását. A kekszek kívül ropogósak, belül eszméletlenül puhák, a tetejére kent fűszeres máz pedig csak fokozza az ízélményt. Ez az édesség tökéletes a bekuckózós estékre vagy egy délutánra a barátnőkkel!
Imádni fogod Taylor Swift receptjét
Nagyon finom, és igazi őszies hangulatot varázsol a konyhába már készítés alatt is. Amikor a tészta összeáll, ínycsiklandó fűszerek illata tölti be a teret. Az pedig csak plusz pont, hogy a fahéjas cukorba hempergetett apró sütemények még gyönyörűek is. A recept egyszerű, gyorsan elkészíthető és garantáltan feldobja majd a napodat!
Melegítsd elő a sütőt 180 °C-ra, a tepsit béleld ki sütőpapírral!
Keverőgéppel közepes sebességen kb. 1 percig verd habosra a vajat, majd add hozzá az olajat, a cukrokat és a fűszereket, végül keverd simára.
Add hozzá a tojást és a vaníliaaromát, majd ezt is nagyon alaposan kavard el.
Szórd bele a lisztet, a szódabikarbónát és a sót, majd keverd alacsony fokozaton, míg a tészta puha nem lesz. Ezt követően hűtsd legalább 1 órát, vagy fagyaszd 15 percig, hogy könnyebben formázható legyen.
Készíts belőle golyókat és mielőtt még kilapítanád a tepsiben, hempergesd meg fahéjas cukorban. Megfelelő távolságra helyezd a kekszeket a tepsin, hogy ne folyjanak össze!
Süsd 15 percig!
Közben készítsd el a mázat: kavard össze a porcukrot, a szerecsendiót és a tejet. A kihűlt kekszek közepére kendd, a széleket hagyd szabadon, és szórj rá egy kis szerecsendiót.
