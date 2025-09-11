Édes és fűszeres: Taylor Swift chai kekszeivel a szíved is megmelengeted

Gondoltad volna, hogy Taylor Swift nemcsak a színpadon tud varázsolni, hanem a konyhában is? A népszerű énekesnő most nem egy régi slágert hanem egy klasszikus sütireceptet dolgozott fel, amit különleges fűszerekkel tett különlegessé: fahéj, gyömbér, kardamom, szegfűszeg, szerecsendió és egy leheletnyi őrölt fekete bors együttesen alkotja meg a chai tea hatását. A kekszek kívül ropogósak, belül eszméletlenül puhák, a tetejére kent fűszeres máz pedig csak fokozza az ízélményt. Ez az édesség tökéletes a bekuckózós estékre vagy egy délutánra a barátnőkkel!

Taylor Swift chai kekszei tökéletes választás a borús időszakra.

Forrás: Instagram

Imádni fogod Taylor Swift receptjét

Nagyon finom, és igazi őszies hangulatot varázsol a konyhába már készítés alatt is. Amikor a tészta összeáll, ínycsiklandó fűszerek illata tölti be a teret. Az pedig csak plusz pont, hogy a fahéjas cukorba hempergetett apró sütemények még gyönyörűek is. A recept egyszerű, gyorsan elkészíthető és garantáltan feldobja majd a napodat!

Hozzávalók (kb. 20 darabhoz):

A kekszhez:

120 g vaj, szobahőmérsékletű

120 ml napraforgóolaj

100 g kristálycukor

100 g porcukor

fél teáskanál őrölt gyömbér

1 teáskanál őrölt fahéj

fél teáskanál őrölt szegfűbors

csipetnyi teáskanál szerecsendió

csipetnyi teáskanál kardamom

csipetnyi teáskanál szegfűszeg

csipet frissen tört fekete bors

1 nagy tojás

2 teáskanál vaníliaaroma (vagy 1 vaníliarúd magjai)

250 g liszt

1 teáskanál szódabikarbóna

fél teáskanál só

fahéjas cukor a hempergetéshez

A mázhoz:

180 g porcukor

fél teáskanál szerecsendió, plusz a szóráshoz

3 evőkanál magas zsírtartalmú tej vagy tojáslikőr

Elkészítés: