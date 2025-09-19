Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 19., péntek Vilhelmina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
egészséges életmód feta sajt gesztenye recept szezonális saláta
Tóth Bori
2025.09.19.
Egyszerre édes és sós, puha és roppanós. Ez a salátarecept lesz az új őszi kedvenced: könnyű, gyors, és tele van szezonális, egészséges alapanyagokkal. Próbáld ki te is!

Bár már javában tombol a sütőtök láz, azért a szezon fő kedvence mellett a különleges szelídgesztenye is megérdemel némi reflektorfényt. Ha a gesztenyepüré helyett egészségesebb módon fogyasztanád, akkor ez a salátarecept most neked szól! Mutatjuk, hogyan készítheted el ezt az őszi ízeket felvonultató egészséges és könnyű ebédet!

Mennyei salátarecept sült gesztenyével és fetával.
Ez az őszi salátarecept a sült gesztenyétől lesz igazán finom.
Forrás: Shutterstock

Íme az őszi, sült gesztenyés saláta receptje

Nyakunkon a gesztenye szezon, így nem árt betárazni némi tuti gesztenyés receptet, amihez felhasználhatjuk ezt a csodálatos alapanyagot. Kevés jobb dolog létezik annál, mint ahogy a frissen sült szelídgesztenye krémes puhaságával szinte szétolvad a szánkban. Gondoltad volna, hogy ezzel az édes ízélménnyel csodálatosan harmonizál a feta sajt karakteres, sós ízvilága? Bizony! Ha megkóstolod őket együtt, te is megtapasztalhatod, hogy milyen remek párost alkotnak. Pláne, ha egy isteni, ropogós zöldségekből álló egészséges salátát koronáznak meg mennyei ízeikkel. 

Hozzávalók 4 főre

150 g fodros saláta
100 g cikória
100 g madársaláta
fél csokor petrezselyem
1 sárgarépa reszelve
2 újhagyma karikára vágva
200 g gesztenye (előfőzött, vákuumcsomagolt)
6 evőkanál olívaolaj
1 teáskanál Ras el-Hanout fűszerkeverék
150 g fehér szőlő 
2 evőkanál méz
3 evőkanál lime-lé
3 evőkanál zöldségalaplé
2 evőkanál szezámmag 
100 g feta sajt 

Az ősz legjobb csemegéje, a szelídgesztenye

Egészséges és finom is.

Így készül a gesztenyés fetás saláta

- A fodros salátát, a cikóriát, a madársalátát és a petrezselymet tisztítsd meg, öblítsd le, majd csöpögtesd szárazra. A fodros salátát és a cikóriát tépkedd falatnyi darabokra. A petrezselyem leveleit a vékony szárakkal együtt tépkedd apróra.
- Tisztítsd meg a répát és a hagymát. A répát nagy lyukú reszelőn reszeld le, vagy vágd fel vékony csíkokra a hagymát vágd karikára.
- A gesztenyéket vágd félbe, majd keverd össze 2 evőkanál olívaolajjal és a Ras el-Hanout fűszerrel. Helyezd egy sütőpapírral bélelt tepsire, és süsd előmelegített sütőben 200 °C-on (légkeveréses sütőben 180 °C) nagyjából 15 percig.
- A szőlőszemeket öblítsd le, szedd le a szárakról, majd vágd félbe. 
- A vinaigrette-hez keverd össze a mézet, a lime-levet, a zöldségalaplevet, a maradék 4 evőkanál olívaolajat, valamint ízlés szerint sót és borsot.
- A szezámmagot egy serpenyőben, zsír hozzáadása nélkül pirítsd világosbarnára. A feta sajtot a kezed segítségével durván morzsold szét. 
- A salátákat, a petrezselymet és a szőlőt keverd össze a vinaigrette-tel, majd tálald a gesztenyékkel és a feta sajttal, majd szórd rá a szezámmagot.

Őszi kollagénes sütőtökös saláta, amiért a bőröd is hálás lesz - RECEPT

Kellene valami egészséges, mégis tápláló ebéd, amitől nem éhezel meg egy óra múlva? Íme, az őszi sütőtökös saláta!

A bőröd könyörögni fog ezért az őszi shotért: íme a folyékony szépség receptje

Ez az őszi szépségtipp garantáltan beírja magát a reggeli rutinodba.

Levélhullás és buborékok – Ilyen az őszi Aperol Spritz

Így készítsd el az őszi Aperol Spritz koktélt, amiben két évszak találkozik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu