Bár már javában tombol a sütőtök láz, azért a szezon fő kedvence mellett a különleges szelídgesztenye is megérdemel némi reflektorfényt. Ha a gesztenyepüré helyett egészségesebb módon fogyasztanád, akkor ez a salátarecept most neked szól! Mutatjuk, hogyan készítheted el ezt az őszi ízeket felvonultató egészséges és könnyű ebédet!
Nyakunkon a gesztenye szezon, így nem árt betárazni némi tuti gesztenyés receptet, amihez felhasználhatjuk ezt a csodálatos alapanyagot. Kevés jobb dolog létezik annál, mint ahogy a frissen sült szelídgesztenye krémes puhaságával szinte szétolvad a szánkban. Gondoltad volna, hogy ezzel az édes ízélménnyel csodálatosan harmonizál a feta sajt karakteres, sós ízvilága? Bizony! Ha megkóstolod őket együtt, te is megtapasztalhatod, hogy milyen remek párost alkotnak. Pláne, ha egy isteni, ropogós zöldségekből álló egészséges salátát koronáznak meg mennyei ízeikkel.
150 g fodros saláta
100 g cikória
100 g madársaláta
fél csokor petrezselyem
1 sárgarépa reszelve
2 újhagyma karikára vágva
200 g gesztenye (előfőzött, vákuumcsomagolt)
6 evőkanál olívaolaj
1 teáskanál Ras el-Hanout fűszerkeverék
150 g fehér szőlő
2 evőkanál méz
3 evőkanál lime-lé
3 evőkanál zöldségalaplé
2 evőkanál szezámmag
100 g feta sajt
- A fodros salátát, a cikóriát, a madársalátát és a petrezselymet tisztítsd meg, öblítsd le, majd csöpögtesd szárazra. A fodros salátát és a cikóriát tépkedd falatnyi darabokra. A petrezselyem leveleit a vékony szárakkal együtt tépkedd apróra.
- Tisztítsd meg a répát és a hagymát. A répát nagy lyukú reszelőn reszeld le, vagy vágd fel vékony csíkokra a hagymát vágd karikára.
- A gesztenyéket vágd félbe, majd keverd össze 2 evőkanál olívaolajjal és a Ras el-Hanout fűszerrel. Helyezd egy sütőpapírral bélelt tepsire, és süsd előmelegített sütőben 200 °C-on (légkeveréses sütőben 180 °C) nagyjából 15 percig.
- A szőlőszemeket öblítsd le, szedd le a szárakról, majd vágd félbe.
- A vinaigrette-hez keverd össze a mézet, a lime-levet, a zöldségalaplevet, a maradék 4 evőkanál olívaolajat, valamint ízlés szerint sót és borsot.
- A szezámmagot egy serpenyőben, zsír hozzáadása nélkül pirítsd világosbarnára. A feta sajtot a kezed segítségével durván morzsold szét.
- A salátákat, a petrezselymet és a szőlőt keverd össze a vinaigrette-tel, majd tálald a gesztenyékkel és a feta sajttal, majd szórd rá a szezámmagot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.