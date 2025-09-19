Bár már javában tombol a sütőtök láz, azért a szezon fő kedvence mellett a különleges szelídgesztenye is megérdemel némi reflektorfényt. Ha a gesztenyepüré helyett egészségesebb módon fogyasztanád, akkor ez a salátarecept most neked szól! Mutatjuk, hogyan készítheted el ezt az őszi ízeket felvonultató egészséges és könnyű ebédet!

Ez az őszi salátarecept a sült gesztenyétől lesz igazán finom.

Forrás: Shutterstock

Íme az őszi, sült gesztenyés saláta receptje

Nyakunkon a gesztenye szezon, így nem árt betárazni némi tuti gesztenyés receptet, amihez felhasználhatjuk ezt a csodálatos alapanyagot. Kevés jobb dolog létezik annál, mint ahogy a frissen sült szelídgesztenye krémes puhaságával szinte szétolvad a szánkban. Gondoltad volna, hogy ezzel az édes ízélménnyel csodálatosan harmonizál a feta sajt karakteres, sós ízvilága? Bizony! Ha megkóstolod őket együtt, te is megtapasztalhatod, hogy milyen remek párost alkotnak. Pláne, ha egy isteni, ropogós zöldségekből álló egészséges salátát koronáznak meg mennyei ízeikkel.

Hozzávalók 4 főre

150 g fodros saláta

100 g cikória

100 g madársaláta

fél csokor petrezselyem

1 sárgarépa reszelve

2 újhagyma karikára vágva

200 g gesztenye (előfőzött, vákuumcsomagolt)

6 evőkanál olívaolaj

1 teáskanál Ras el-Hanout fűszerkeverék

150 g fehér szőlő

2 evőkanál méz

3 evőkanál lime-lé

3 evőkanál zöldségalaplé

2 evőkanál szezámmag

100 g feta sajt