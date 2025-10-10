Készítsd el ezt az ínycsiklandó répatortát, ha feszesebb bőrt szeretnél

Végre megtaláltuk a tökéletes süteményreceptet, ami nemcsak a csalónapokon fog jól jönni, hanem akár az év minden napján ehetünk belőle egy kicsit! Ez a répatorta tökéletes lesz, ha valami jót is szeretnél tenni a testeddel.

A bőröd könyörögni fog ezért a répatortareceptért!

Forrás: Shutterstock

Répatorta a feszesebb bőrért

A répának rengeteg jótékony hatása van, aminek köszönhetően kicsattanó formába kerülhetünk. Javítja a látást, erősíti az immunrendszert, a magas rosttartalmának köszönhetően még az emésztést is segíti, küzd a rákos megbetegedések ellen és a külsőnknek is jót tesz: feszesíti a bőrt és ragyogóbbá varázsolja a fogakat és a hajat. Most pedig ezt a szuperzöldséget édes tortaformában hoztuk el nektek, hogy a kényeztetés mellett egy kis jót is tegyetek magatokkal. Kell ennél több?

Répatorta recept:

Hozzávalók a tésztához:

170 g sótlan vaj

200 g barna cukor

2 db tojás

60 g cukrozatlan almapüré

60 ml tej

Fél teáskanál vaníliaaroma

150 g finomliszt

1 teáskanál szódabikarbóna

Egy csipetnyi só

Egy csipetnyi fahéj

Egy csipetnyi gyömbér

Egy csipetnyi szerecsendió

2 db reszelt sárgarépa

50 g dió (opcionális)

Máz:

225 g krémsajt

60 g sótlan vaj

1 teáskanál vaníliaaroma

1 kávéskanál fahéj

Egy csipetnyi só

180 g porcukor

Elkészítés:

A vajat alacsony lángon egy serpenyőben kicsit pirítsd meg, majd hagyd hűlni 10-15 percig.

Miután kihűlt egy tálban keverd össze a barnacukrot, a vajat, az almaszószt, a tojásokat, a tejet és a vaníliaaromát.

Egy másik tálban keverd össze a száraz hozzávalókat: a lisztet, a szódabikarbónát, a sót és a többi fűszert.

A száraz hozzávalókat apránként kezd el hozzáadagolni a folyékony masszához, majd keverd csomómentesre.

A már meglévő masszához, add hozzá a reszelt sárgarépát és a diót.

Ha megvagy, akkor mehet a sütőbe 25-35 percre 180 fokra!

Nem maradt már más, csak elkészíteni a mázat, míg sül a torta, aminek az első lépése, hogy kavard krémesre a vajat és a krémsajtot!

Ha ezzel megvagy, hozzáadhatod a vaníliaaromát, a sót és a fahéjat.

Ha jól összekeverted, akkor jöhet a porcukor!

Amennyiben még szükséges lenne, adj hozzá tejet vagy tejszínt, hogy a máz hígabb legyen.

A kihűlt süti tetejét kend meg és akár egy kis extra dióval is megszórhatod!

#fall #baking #recipe ♬ original sound - emijuju @emijuju brown butter carrot cake with cream cheese icing loaf: 3/4 cup (170g) unsalted butter → brown it 1 cup (200g) brown sugar 2 eggs 1/4 cup (60g) unsweetened applesauce 1/4 cup (60g) buttermilk 1/2 tsp (2g) vanilla 1 1/4 cup (155g) ap flour 1 tsp (5g) baking soda 1/4 tsp (1g) salt 1/2 tsp (1g) cinnamon 1/4 tsp (0.5g) nutmeg 1/4 tsp (0.5g) ground ginger 1 1/2 cups (180g) shredded carrots 1/3 cup (35g) walnuts *brown the butter and let cool for 10-15 min. whisk together the brown butter, sugar, applesauce, eggs, buttermilk and vanilla. in another bowl, whisk together the flour, baking soda, salt, and spices. add the dry into the wet and fold gently to mix. then add in the shredded carrots and walnuts. pour into a 9x9 pan and bake for 28-35 min at 350f (or until a toothpick comes out clean). icing: 8 oz cream cheese 4 tbsp (57g) unsalted butter 1 tsp (4g) vanilla 1/4 tsp (1g) cinnamon pinch of salt 1 1/2 cups (180g) powdered sugar *cream together the butter and cream cheese until smooth. add in the vanilla, cinnamon, and salt. mix this well then add in the powdered sugar. if needed, add some milk or cream to thin it out. spread on top and top with some extra walnuts (optional). #carrotcake