Van 10 perced? Dobd össze ezt a cukormentes banános muffint – Mindössze 6 hozzávalóból

Dolgos hétköznapok, programokkal zsúfolt hétvégék? Hidd el, erre a muffin receptre egészen biztosan lesz tíz perced. Ez a banános muffin nem a szokásos cukros nasizás, hanem egy egészségesebb, mégis élvezetes megoldás, ha kedved támad egy kis bűnözésre. Ráadásul még a bőröd is ragyogóbbá válhat tőle. Kell ennél több?

Ez a cukormentes banános muffin recept olyan egyszerű, hogy bárki el tudja készíteni.

Forrás: Shutterstock

A muffin recept, ami nem csak nasinak jó

Ehhez a banános muffinhoz mindössze hat hozzávaló kell, és tényleg pillanatok alatt elkészül. Nincs hozzáadott cukor, csak a gyümölcs természetes édessége, így bátran nevezhetjük cukormentes süteménynek. Ráadásul a banán tele van olyan anyagokkal, amik támogatják a bőr rugalmasságát, így az arcfeszesítő tulajdonság sem hangzik olyan földtől elrugaszkodottnak.

Hozzávalók:

2 jól megérett banán

2 tojás

50–60 g mandulaliszt vagy zabpehelyliszt

1 tk sütőpor

egy csipet só

fahéj ízlés szerint

Elkészítés

Törd össze a banánokat villával, keverd hozzá a tojásokat, majd jöhet a liszt, a sütőpor, a só és a fahéj. A masszát adagold muffin-sütőformákba, és mehet is az előmelegített, 180 fokos sütőbe. Itt a munkád véget ért, már csak ki kell várnod azt a 15-20 percet, amíg elkészülnek ezek a mennyei muffinok.

Ez ráadásul beillik egy alap receptnek is, hiszen bátran hozzáadhatsz más bogyós gyümölcsöt, étcsokoládé reszeléket, diót vagy akár az ősz kedvencét, egy kis sütőtök pürét is.

Banános muffin másként: adj hozzá étcsokoládé darabokat, és máris egy új cukormentes süteményt kapsz.

Forrás: Shutterstock

Mitől lesz ez a cukormentes muffin bőrfeszesítő?

Lehet, hogy elsőre túlzásnak tűnik, de a banán valóban tele van olyan vitaminokkal és ásványi anyagokkal, amik hozzájárulnak a bőr egészségéhez. C-vitamin tartalma serkenti a kollagén termelődését, ami a bőr feszességéért felelős, antioxidánsai pedig segítenek kivédeni a ráncosodást gyorsító szabadgyököket. A benne található kálium ráadásul segít megőrizni a bőr hidratáltságát.

Banános muffin a mindennapokban

Tökéletes egy gyors reggelinek, ha nincs időd komoly főzőcskézésre. Edzés előtt is szuper megoldás, mivel a banán gyors energiát ad, a muffin pedig laktató kísérő. Ha délután rád tör a nassolási vágy, ez a muffin recept megadja a bűntudatmentes beteljesedést.